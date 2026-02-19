La Seguridad Social lo confirma: las familias con hijos recibirán 115 € al mes, aunque no cobren el Ingreso Mínimo

En España el 17 % de las familias con hijos vive en situación de pobreza laboral. Una cifra que en familias numerosas llega incluso a alcanzar el 35,5 % y el 32 % en los casos de familias monoparentales. Una realidad preocupante y que unida al elevado coste de vida actual, hace que tener empleo no garantice una vida digna ni tampoco la cobertura de las necesidades básicas, más aún en familias con hijos.

Una situación de la que ya alertaba Save the Children en mayo de 2025 y que pone en relieve una brecha económica importante, especialmente en aquellos hogares con menores a cargo. Una realidad económica difícil en la que cualquier ayuda puede suponer una gran diferencia y un gran alivio para estas familias. Una de estas ayudas es el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI).

Una prestación mensual que va enfocada precisamente a miles de hogares vulnerables con hijos menores de edad y que tiene como objetivo reducir la pobreza infantil en España, así como ofrecer un soporte económico adicional en estas familias.

Desde la gestoría especializada en ayudas a familias, Baby Be Legal, insisten en que muchas familias descartan solicitar prestaciones simplemente por desconocimiento. Y advierten de que muchas familias descartan solicitar ayudas simplemente porque creen que no cumplen los requisitos: "Tener hijos y pensar que no te corresponde ninguna ayuda es uno de los errores más frecuentes que cometen a día de hoy las familias".

Esta es una prestación vinculada al Ingreso Mínimo Vital pero que no exige necesariamente ser beneficiario del mismo. "En concreto, hay una ayuda que casi nadie conoce y por lo tanto, muchas familias que pierden. Se llama complemento de ayuda para la infancia, también conocida como CAPI".

La clave, insisten, está en los límites económicos. A diferencia de otras prestaciones más restrictivas, el CAPI contempla umbrales de renta más amplios, lo que abre la puerta a hogares con ingresos modestos. "Es un pago mensual por cada menor a cargo y ojo a esto, puedes cobrarlo aunque no te pertenezca el ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque el CAPI tiene límites de ingresos y de renta mucho más altos que el ingreso mínimo vital".

Eso significa que no solo está pensado para situaciones de pobreza severa. También puede corresponder a familias trabajadoras que, pese a tener empleo, atraviesan dificultades para cubrir gastos básicos. "Familias con uno o dos sueldos modestos, autónomos, contratos a tiempo parcial o varios hijos a cargo. A muchas de esas familias les corresponde sin saberlo".

En términos económicos, el impacto puede ser relevante dentro del presupuesto familiar anual, especialmente en hogares con varios menores. "Este 2026 puede suponer hasta 115 euros mensuales por hijo a cargo dependiendo de la edad del menor".

No obstante, desde la gestoría recuerdan que es fundamental revisar bien la situación administrativa antes de iniciar la solicitud. "Hay que comprobar ingresos, documentación, empadronamiento, unidad familiar, patrimonio y por supuesto, hacerlo cuando acabas de tener un bebé y no tienes ganas de tener más estrés", concluyen.

Cuantías del CAPI

La cuantía del Complemento de Ayuda a la Infancia depende de la edad de los hijos al inicio del año y se distribuye en tres niveles diferenciados. Los menores de tres años son quienes reciben la cantidad más alta con 115 euros al mes. Para los niños de entre tres y seis años, el importe asciende a 80,50 euros mensuales, mientras que en el tramo de seis a dieciocho años la ayuda se sitúa en 57,50 euros al mes.

Una estructura que no es casual, ya que la prestación concentra las mayores aportaciones económicas en los primeros años de vida. Una etapa en la que el gasto familiar suele incrementarse por necesidades como guardería, alimentación específica o productos básicos de cuidado infantil.

Otro de los elementos que amplía su alcance es que no se limita únicamente a los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital. También pueden beneficiarse aquellas familias con ingresos modestos que, aunque superen el umbral general del IMV, sí encajen dentro de los límites de renta y patrimonio fijados específicamente para este complemento dirigido a la infancia. Este matiz permite que el número de potenciales beneficiarios sea mayor del que muchas familias imaginan.

Ingreso mínimo y CAPI

En el caso de quienes ya cobran el Ingreso Mínimo Vital y cumplen las condiciones exigidas, la Seguridad Social reconoce el complemento de forma automática. Sin embargo, para el resto de hogares interesados será necesario presentar la solicitud correspondiente y aportar la documentación que acredite tanto la composición de la unidad de convivencia como el nivel de ingresos anuales previsto para 2026.

Además, el Boletín Oficial del Estado recuerda la importancia de mantener actualizados los datos personales y económicos en los registros de la Seguridad Social. Cualquier modificación en la situación familiar o un aumento de los ingresos que supere los límites establecidos puede suponer la reducción de la cuantía o incluso la pérdida del derecho a la prestación.