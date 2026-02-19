Marlin, propietaria de un chalet okupado: "Abrieron en mi casa un lavadero de coches y la deuda es de más de 54.000 €"

Un chalet de lujo en la urbanización Los Satélites, en Majadahonda, terminó convertido en un improvisado lavadero de coches tras una cadena de impagos, desapariciones y una posterior okupación.

La propietaria asegura que acumula 54.000 euros de deuda en alquileres y denuncia que la situación la ha colocado al borde del colapso económico.

La vivienda fue adquirida como inversión. Su dueña, cuyo nombre verdadero ha pedido no ser desvelado, llegó a España hace cinco años procedente de Venezuela y compró el inmueble con la intención de alquilarlo y sostener así la hipoteca de su residencia habitual.

Durante los primeros meses, el plan funcionó sin sobresaltos. En 2025 firmó un contrato de arrendamiento por 6.000 euros mensuales con un hombre que acreditó ingresos estables y presentó documentación laboral.

Según relataba a las cámaras de Telemadrid la damnificada, bajo el seudónimo de Merlin, nada hacía sospechar que el acuerdo terminaría derivando en una pesadilla judicial y económica.

El inquilino desaparece

Tras abonar las dos primeras mensualidades, el arrendatario dejó de pagar sin previo aviso. La propietaria intentó contactar con él por distintas vías, pero nunca obtuvo respuesta.

Semanas después recibió una videollamada desde el extranjero en la que un desconocido le aseguró que no siguiera buscándolo. La conversación, confusa y breve, aumentó la inquietud de la familia.

Desde entonces, el inquilino permanece en paradero desconocido. La propietaria no descarta que pueda tratarse de un fraude organizado, aunque también teme que haya ocurrido algo más grave. Lo único cierto es que la deuda siguió creciendo mes a mes hasta alcanzar los 54.000 euros actuales.

Mientras tanto, la vivienda quedó vacía. Ese vacío fue aprovechado por terceros que accedieron al chalet sin autorización. Cuando la propietaria logró comprobar el estado del inmueble desde el exterior, descubrió que el interior ya no era una casa, sino un espacio transformado para actividades comerciales.

Un chalet convertido en negocio

Según denuncia, los okupantes instalaron un lavadero de coches de alta gama y un pequeño gimnasio dentro de la propiedad. El movimiento constante de vehículos y personas fueron los detonantes entre algunos vecinos.

La dueña afirma que en el interior se acumulan objetos de lujo y equipamiento profesional, del mismo modo que mostraba facturas de agua anormalmente elevadas, de entre 200 y 300 euros, que atribuye al uso intensivo del suministro.

La situación económica se volvió insostenible para la casera que pagaba cerca de 3.000 euros mensuales de hipoteca por el chalet y otros 3.000 por la vivienda en la que reside con su familia. Sin ingresos del alquiler y con gastos añadidos, asegura que sus ahorros están prácticamente agotados.

Bloqueo legal

La propietaria reconoce sentirse atrapada en un laberinto legal. No puede acceder a su casa ni recuperar el control del inmueble con rapidez, mientras observa desde fuera cómo continúa la actividad en su interior.

Cada semana que pasa incrementa la deuda y la sensación de impotencia. La familia ha valorado incluso abandonar España y regresar a Venezuela, una idea que hace años parecía impensable tras haber emigrado buscando estabilidad. Sin embargo, la incertidumbre y la presión económica están pasando factura.

A la espera de una resolución judicial, la afectada mantiene la esperanza de recuperar su vivienda y rehacer su situación financiera.

Mientras tanto, su caso vuelve a poner el foco en el impacto que la okupación puede tener sobre pequeños propietarios que dependen del alquiler como sustento principal.