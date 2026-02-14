Lola Herrera, actriz española, sobre la longevidad a sus 90 años: "Es vital no volverse cómodo con los años"

Lola Herrera, 90 años, sobre la longevidad: "Es vital no volverse cómodo con los años"

Lola Herrera se mantiene plenamente activa a sus 90 años y ha rechazado la jubilación en varias ocasiones, defendiendo la importancia de seguir trabajando para mantenerse vital.

En una pasada entrevista, la veterana actriz española destacó qué es realmente lo más importante para mantenerse sano y en movimiento a su edad. Además de cuidar el físico y la alimentación, Herrera confiesa que lo que más hay que cuidar es la mente.

Evidentemente hay que hacer ejercicio, fortalecer la musculatura y llevar una dieta equilibrada que permita tener un organismo sano, pero nunca hay que olvidar la cabeza, puesto que ahí reside la fuerza de voluntad para afrontar cualquier cosa.

Lola Herrera insiste en que no hay que acomodarse.

La clave para Lola Herrera es no acomodarse

"Continuaré mientras esté bien y mi cabeza siga estando lúcida", afirmaba la actriz en una charla para Telecinco. La artista defiende que para una longevidad exitosa es vital no volverse cómodo con los años y mantenerse activo intelectualmente.

"Me parece que es importante hablar de eso para que la gente luche por su propia libertad y piense qué libertad es la que quiere y, sobre todo, que una persona con años no se vuelva cómoda", continuaba.

Ha manifestado en varias ocasiones que el trabajo es su gasolina y que su intención es continuar su carrera artística mientras su salud y memoria se lo permitan, y actualmente, de hecho, está trabajando en su siguiente proyecto: "Mi trabajo es una forma de vida."

De hecho, su siguiente gran proyecto en los escenarios podrá verse este mismo 2026, protagonizando la obra Camino a la Meca, dirigida por Claudio Tolcachir, con funciones programadas en ciudades como Valencia y Santander.

Tener una trayectoria como la de Lola Herrera no es fácil ni se consigue por casualidad: hay que sentir amor y pasión por el trabajo, cuidar la mente, tener una dieta saludable y, por supuesto, hacer ejercicio para mantener el cuerpo fuerte y poderoso.