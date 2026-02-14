Jennifer Garner (53) prohíbe las redes sociales a sus hijos: "Mi hija mayor está agradecida. Es un largo recorrido"

Jennifer Garner (53) prohíbe las redes sociales a sus hijos: "Es un largo recorrido y me quedan un par más"

Jennifer Garner, actriz de larga trayectoria en la industria cinematográfica con papeles tan emblemáticos como el de Elektra, confirma que tiene prohibido el uso de redes sociales a sus hijos: la artista no quiere que crezcan con esos canales de comunicación.

La también productora, que comparte a sus tres hijos con Ben Affleck, está en contra del uso constante de redes porque considera que ejercen una presión abrumadora en los niños a una edad en la que ya son vulnerables por naturaleza. Aunque afirma que es una lucha desafiante, no permite que esta estricta norma se rompa.

"Simplemente les dije a mis hijos: ‘Enseñadme artículos que demuestren que las redes sociales son buenas para los adolescentes, y luego hablamos", explicaba la actriz en el pasado, desafiando a sus hijos para ver si, realmente, hay evidencias de que este tipo de canales puedan ofrecer algún beneficio.

Jennifer Garner tiene totalmente prohibidas las redes a sus hijos.

Jennifer Garner no quiere redes sociales para sus hijos

"Mi hija mayor está agradecida. Es un largo recorrido. Me quedan un par más, así que toco madera. Veremos si realmente aguanto", continuaba, desvelando que aún le quedan dos hijos más a los que enseñar que las redes no son nada bueno, y menos a edades jóvenes.

La preocupación de Garner con las redes no es casual, y es que sostiene que la investigación actual asocia estas plataformas con un aumento de la depresión, ansiedad y baja autoestima en jóvenes. Además, teniendo en cuenta que son hijos de dos superestrellas de Hollywood exponerse en redes es peligroso.

En más de una ocasión, la actriz ha luchado por la privacidad de su familia frente a los paparazzi, así que considera contradictorio exponer la vida de sus hijos en plataformas digitales.

No obstante, ella tuvo que unirse a las redes por motivos profesionales, de lo que se arrepiente mucho. De hecho, y sin ir más lejos, Garner tuvo una gran presencia en plataformas tras recuperar a la mencionada Elektra en 'Deadpool y Lobezno' gracias a Ryan Reynolds.

Aunque no esté a favor de estos canales, ahora mismo son realmente la vía de entrada para participar en producciones de Hollywood y funcionan como expositor de talentos, algo que el propio Ethan Hawke ha llegado a admitir en charlas públicas: las compañías ahora se fijan en el número de seguidores de los artistas para sus fichajes.