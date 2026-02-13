Miles de personas haciendo fila para hacerse con el nuevo pantalón de Lefties: disponible en hasta 6 tallas por 19,99 €

Dar con un pantalón que sea cómodo y que a su vez estilice la figura no es una cuestión sencilla. La mayoría de diseños priorizan la tendencia sobre el confort o, por el contrario, apuestan por la funcionalidad sacrificando el corte y la silueta.

En un contexto donde el denim se reinventa cada temporada, encontrar un equilibrio real entre estructura, caída y efecto favorecedor se ha convertido en uno de los grandes retos del armario femenino.

En ese terreno híbrido entre moda y practicidad se sitúa el nuevo pantalón slim wide strass que comercializa Lefties, una propuesta que presenta un patronaje estratégico y detalles decorativos, por menos de 20 euros.

Jeans slim. Ref: 1410/388/407

El modelo responde a una silueta híbrida cada vez más demandada: ajuste slim en la zona de la cintura y la cadera, que define la figura sin ceñirse en exceso, y pernera wide (ancha) desde el muslo hasta el bajo.

Este patrón genera un efecto visual estilizador, ya que marca la parte superior y alarga ópticamente las piernas gracias a la amplitud controlada.

El pantalón está confeccionado en denim 100 % algodón, lo que le aporta cuerpo y una caída firme, característica de los vaqueros estructurados que mantienen mejor la forma con el uso. Además, incorpora el clásico diseño de cinco bolsillos, cierre frontal con botón metálico y cremallera, y costuras visibles en contraste.

No obstante, el elemento diferencial del diseño es el detalle floral de strass, estratégicamente distribuidos sobre el tejido.

Jeans slim. Ref: 1410/388/407

Pero eso no es todo, Lefties ha pensado en todo y en todas, ya que vende este pantalón en un amplio tallaje que abarca desde la 34 hasta la 44; eso sí, sujeto a disponibilidad.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el corte slim en la parte superior aconseja elegir la talla habitual para mantener el ajuste previsto por el patrón, mientras que la pierna ancha permite libertad de movimiento sin sensación de rigidez.

Al tratarse de un tejido 100 % algodón, no incorpora elastano, por lo que mantiene una estructura firme y puede requerir un breve periodo de adaptación hasta que el tejido cede ligeramente con el uso.

Otro de los aspectos positivos que no podemos dejar pasar es su precio. Actualmente, Lefties vende esta prenda por solo 19,99 euros tras un descuento del 33%.