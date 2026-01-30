De la nueva exposición de Pilar Dalbat en Granada a un sushi prémium en Madrid: los planes semanales de Magas

Una imagen de la muestra de la creadora andaluza. Cedida

Febrero se asoma, pero las ciudades mantienen su pulso vibrante pese al invierno, ofreciendo excusas perfectas para llenar las agendas de encuentros que sacuden la rutina y reconectan con lo esencial y que van desde creaciones flamencas hasta la alta cocina fusión.

Una semana más, Magas prepara planes pensados para todos los públicos que invitan a explorar lo nuevo en ciudades como Granada, Madrid y Barcelona, ordenando el calendario con ideas frescas y accesibles.

Entre volantes

La diseñadora Pilar Dalbat inaugura su proyecto Zambra: cal, cobre y compás, una exposición que relee la fiesta del Sacromonte —sus cuevas, la danza, el ritual y el mestizaje cultural— desde la moda, el arte y el diseño contemporáneo.

Nace de la colección homónima que presentó la creativa en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el pasado septiembre de 2025, trasladando la pasarela al formato muestra en la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada.

La propuesta se organiza en torno a tres ejes conceptuales: cal, materia y emblema de las cuevas blancas de la mencionada zona de la ciudad; cobre, homenaje a los oficios artesanos y la joyería tradicional; y compás, entendiendo el concepto como el latido flamenco, ritmo vital y memoria colectiva.

Foto detalle de dos de los modelos de la diseñadora. Cedida

La apuesta reúne prendas, piezas artesanales, accesorios, archivos históricos y material audiovisual. Una mezcla que genera una experiencia sensorial única.

Desde Granada, Dalbat lidera un proyecto con raíz local y alcance internacional, que reivindica el patrimonio vivo.

¿Dónde? Calle Acera del Darro, barrio de Centro, 18005, Granada.

Sabores marinos

El invierno trae consigo la nueva carta de Quintoelemento, el restaurante del chef Juan Suárez de Lezo, que propone un recorrido por océanos y fronteras acompañado de cócteles de autor y una bodega con más de 450 referencias.

La apuesta plantea un viaje gustativo que une tradición y vanguardia con platos como la ostra acevichada, las gildas reinterpretadas y el brioche de ají de gallina.

Los pescados también ganan peso en el menú, con elaboraciones como la lubina confitada, la merluza al horno o los dados de carabinero, entre otras opciones.

Interior del restaurante. Cedidas

Quintoelemento se consolida así como un restaurante que, tras casi media década de evolución, combina alta cocina, técnica depurada y guiños internacionales sin perder su carácter claramente español.

¿Dónde? Calle de Atocha, 125, 7º, barrio de Centro, 28012, Madrid.

Arte caribeño

La dominicana Yubo Fernández aterriza en Madrid con su exposición Cigua Palmera: cartografía del vuelo, una fusión de arte plástico, jazz y alta costura en la Casa de las Artes que redefine los límites del formato tradicional.

Una experiencia que alude a todos los sentidos y que reúne 30 piezas de lienzos monumentales, esculturas y confecciones exclusivas pintadas a mano, acompañadas de joyería en larimar de Gisselle Mancebo y música original de Luis McDougal.

Parte de la muestra. Cedidas

La muestra, comisariada por Julián Kunhardt e impulsada por la Embajada Dominicana, celebra la identidad caribeña, libertad creativa y el 'vuelo interior' del ser humano. Se trata de todo un homenaje a la artista, distinguida por Forbes como una de las más poderosas de su país.

¿Dónde? Hotel Casa de las Artes, Meliá Collection, calle de Atocha, 83, barrio de Centro, 28012, Madrid.

Rolls prémiun

El restaurante Monster Sushi apuesta por una nueva apertura en la capital madrileña tras alcanzar el éxito con su primer local. Esta vez se ubica en el callejón de NUGA — la galería gastronómica en Castellana— y cuenta un recorrido lleno de vegetación y una gran cristalera de techo.

La carta mantiene clásicos icónicos como el tataki de atún o el roll Anticuchero, con langostino en tempura y salsa. Pero también ofrece novedades como el Gyu Katsu Sando, un sándwich de solomillo de ternera con salsa; y el Uramaki Sauvage, con tartar de atún, pepino y cebollino cubierto de gamba roja, entre otras especialidades.

Imagen del local en el espacio. Cedidas

Si prefieres disfrutarlo en casa, el espacio ofrece servicio de delivery sin perder la frescura. Un sushi rompedor que combina máxima calidad, autenticidad japonesa y modernidad.

¿Dónde? Paseo de la Castellana, 200, barrio de Chamartín, 28046, Madrid.

La visión

2B space to be, el espacio expositivo del estudio internacional de arquitectura, interiorismo y diseño Moneo Brock, presenta Peso y presencia, una exposición comisariada por la arquitecta Yaiza Camacho que explora cómo la materia, la utilidad y la percepción construyen el significado de objetos de diseño contemporáneo.

Su título refleja la idea que une a todas las obras: el peso no es sólo masa física, sino la fuerza que conecta lo que una pieza es con lo que transmite, moldeando cómo lo vemos y usamos cada día.

Imágenes de la apuesta creativa. Cedidas

La muestra reúne creaciones únicas de 16 artistas y estudios que fusionan técnica impecable con experimentos atrevidos en materiales, invitando a descubrir este ámbito desde otra perspectiva en plena era de la sobreproducción. La propuesta está abierta al público desde el 3 hasta el 24 de febrero.

¿Dónde? Calle de Benigno Soto, 14, barrio de Chamartín, 28002, Madrid.

Cocina oriental

Encontrar un buen restaurante con comida Sichuan auténtica es complicado. En Madrid y Barcelona, Hammer satisface ese anhelo con maestría, centrado en la cocina de Chengdu, capital del suroeste de China y en el estilo Jianghu.

Uno de los platos de la carta. Cedidas

Los platos más solicitados mezclan guindilla, pimienta y los ahumados, como el pollo Kung Pao y la berenjena con salsa Yuxiang. Sus raíces son clave: no ofrece propuestas generalistas, sino especialización total con chefs llegados directamente de las mencionadas zonas.

La estética del espacio recrea una calle del país asiático, con pósteres de agricultores locales y homenajes a su teatro, famoso por sus expresiones histriónicas.

¿Dónde? Calle de Leganitos, 41, barrio de Centro, 28013, Madrid; Avenida del Paral·lel, 99, barrio de Sants-Montjuïc, 08004, Barcelona.