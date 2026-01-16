Paula, limpiadora en España: "En mi país era contable y aquí he tenido que aprender a limpiar pisos para sobrevivir"

En España, el sector de la limpieza es uno de los pilares fundamentales del sector servicios, con más de 500.000 personas empleadas. Un ámbito clave en el que muchas mujeres extranjeras y migrantes tienen un peso destacado en él, representando aproximadamente el 42-45 % de las empleadas del hogar en nuestro país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas profesionales desempeñan un papel esencial en el engranaje doméstico y asistencial, asumiendo tareas como la limpieza en hogares o el cuidado de menores, personas mayores, enfermas o dependientes.

Entre esas miles de mujeres que sostienen este sector servicios en España está Paula Álvarez, una joven colombiana de 24 años que hace tres años dejó atrás su trabajo como contable para migrar a nuestro país en busca de una vida y de sus sueños. "Pasé de ser auxiliar contable en Colombia a limpiar pisos en España", comienza Paula en uno de sus vídeos.

Reconoce que la decisión de migrar no fue sencilla y mucho menos entendida en su entorno: "Cuando le conté a mi familia que había tomado la decisión de emigrar a España en busca de una mejor calidad de vida y nuevas experiencias no me creían capaz. No les cabía en la cabeza que la niña de la casa, que no sabía ni freír un huevo y se le quemaba el agua hervida fuera capaz de sobrevivir en el exterior y mucho menos limpiando pisos", confiesa.

Creció en un entorno en el que sus abuelos le ayudaban para todo y sin apenas responsabilidades domésticas: "En mi casa no me tocaba ni mover un solo dedo porque sí, lo admito, era la mimada de mi abuela y por más que yo le dijera que iba a hacer algo en la casa ella me decía que no, que para eso ella estaba". Aun así, un día surgió la oportunidad de dar un giro a su vida. Y la tomó.

"Muchos se preguntarán que por qué dejé un trabajo de oficina por algo tan difícil como es migrar. Y es que no solo es la estabilidad económica o laboral, sino la del hogar. Siempre viví con mis abuelos y aunque yo aportaba económicamente en la casa, para nadie es un secreto que en la casa de los abuelos o de los padres todo se tiene".

Además, reconoce que no se veía "a los 40 años trabajando sentada en una oficina y sin haber experimentado la vida". Esto la llevó a tomar la decisión de instalarse en España con su pareja.

Una decisión con la que Paula sabía que arriesgaba mucho, pero también sentía que quedarse sería renunciar a su verdadero sueño: "Mi abuelo siempre me dijo que saliera adelante y que viviera la vida que ellos no vivieron. Eso fue lo que me impulsó a volar. Sonará raro para muchos, pero en el fondo siempre sentí que no encajaba. Siempre he querido salir a comerme el mundo, salir de mi zona de confort".

Y así lo hizo. Junto a su pareja, llegó a España con lo justo: "Una maleta de 10 kg, con 2 vaqueros, 4 blusas y 2 pares de zapatos, sin saber nada de lo que nos esperaba". Lo que vino después fue un proceso de adaptación intenso, con altibajos, aprendizajes y mucho esfuerzo.

Aprendió a limpiar para sobrevivir

"La niña de casa que tuvo que aprender a limpiar y a cocinar para poder sobrevivir en un país nuevo, me llevó a descubrir que me gusta la cocina. Me tocó aprender a limpiar. El que ha emigrado sabe que una se tiene que volver lo que nunca ha sido".

Hoy, Paula lo cuenta con orgullo a través de sus vídeos en TikTok. "Hasta el día de hoy estoy súper orgullosa de mí misma. Ver hasta donde he llegado y todo el camino que me falta porque no piensen que me quiero quedar toda la vida trabajando en limpiezas".

Su sueño sigue intacto: tener una carrera, quizá incluso su propia empresa. "Soy una soñadora despierta, pero eso es lo que me mantiene en pie, vivir soñando hasta conseguirlo. Y si muchas personas lo han conseguido y lo han logrado ¿por qué yo no? Soy una auxiliar contable limpiando pisos, pero esto es solo el comienzo".