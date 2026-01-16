Lorena, enfermera con 20 años de antigüedad: "Mi sueldo no llega a los 1.100 euros. Son 900 y con complementos sube"

Esta situación no afecta únicamente a empleos poco cualificados o sectores tradicionalmente precarizados. Profesiones que requieren una alta formación, una gran responsabilidad y un fuerte compromiso social tampoco se han librado del deterioro salarial. La sanidad es uno de los ámbitos donde esta realidad resulta más evidente.

Son miles los profesionales sanitarios que denuncian desde hace años que sus retribuciones no se corresponden ni con su nivel de cualificación ni con la carga de trabajo que asumen a diario. Precisamente de ello ha hablado Lorena, una enfermera que, tras 20 años encadenando contratos temporales, ha conseguido una plaza fija; sin embargo, con el salario mínimo, confiesa a laSexta Xplica.

El sueldo mínimo en la enfermería

La dificultad para llegar a fin de mes se ha convertido en una realidad cotidiana para millones de personas en España. De acuerdo con las últimas encuestas de condiciones de vida, cerca de un tercio de los hogares reconoce tener problemas para afrontar gastos básicos como el alquiler, la hipoteca o los suministros.

Incluso entre quienes tienen empleo, el fenómeno de los llamados "trabajadores pobres" no deja de crecer, evidenciando que contar con un salario ya no garantiza una estabilidad económica mínima. Los ingresos ajustados, unidos a un mercado de la vivienda tensionado y a unos precios al alza, han situado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad permanente.

Dentro del sistema sanitario, la presión económica se suma a unas malas condiciones laborales. En el caso concreto de la enfermería, el problema se agrava por la falta de personal, contratos inestables durante años, reconocimiento profesional insuficiente y sueldos bajos en comparación con otros países europeos.

Las enfermeras soportan turnos prolongados, turnos de noche frecuentes o guardias de 24 horas, fines de semana y festivos, además de una elevada responsabilidad asistencial. A esta realidad se añade la falta de personal estructural, que obliga a cubrir más pacientes de los recomendables y reduce los márgenes de descanso.

Las advertencias de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud apuntan desde hace años a que España necesita incrementar de forma significativa el número de profesionales de enfermería para garantizar una atención segura y de calidad, pero las mejoras llegan con lentitud.

Sin embargo, profesionales como Lorena González explican con claridad el motivo de esta ausencia. Según ha contado en laSexta Xplica, tras casi 20 años encadenando contratos temporales, logró finalmente una plaza fija como enfermera, un hito que, sin embargo, no se ha traducido en una mejora sustancial de sus condiciones económicas.

Imagen de ilustración de una sala de espera de un hospital.

"Mi sueldo base no llega a los 1.100 euros. Son 900 y pico, y con complementos sube un poco más", explicó. Unas cantidades a las que, no obstante, se añaden los pluses por trabajar noches, fines de semana y festivos, que se abonan de forma separada.

Lorena explicó que realiza seis noches al mes, turnos de diez horas en los que permanece de pie atendiendo en solitario a unos 20 pacientes. Por ese esfuerzo adicional, la compensación económica apenas supera los 200 euros. Una cantidad que, en su opinión, no refleja ni la exigencia física ni la responsabilidad que implica su trabajo.

Además del impacto personal, la enfermera subrayó las consecuencias que la falta de personal tiene sobre el sistema en su conjunto, alertando de que se trabaja "al límite" y de que esta situación pone en riesgo tanto a los pacientes como a los propios profesionales.