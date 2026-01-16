Desde una exposición de Longchamp en París a una reapertura gastronómica en Ibiza: los planes de Magas

Imagen de la exposición 'Geometría del color' organizada por la firma Longchamp. Cedidas

Una vez más, la agenda de la semana de Magas trae consigo las mejores propuestas de planes para todo tipo de públicos: desde aquellos que buscan algo más casual a los muy especializados. Por ejemplo, este mes abre la veda para los amantes del coleccionismo, que cobra fuerza en la capital del país.

Por otro lado, en el apartado gastronómico, la cocina mediterránea renace en Ibiza; y en el aspecto fashion, el legado de Balenciaga recorre las universidades.

Igualmente, también hay diversión más allá del terreno nacional. Las propuestas cruzan fronteras con las abstracciones geométricas instaladas en París gracias a Longchamp.

Voces del momento

La galería Gaby Vera de Madrid inaugura Collector’s Collective, la primera exposición del año que posiciona al coleccionismo español como protagonista activo del ecosistema artístico contemporáneo.

La muestra reúne a cinco figuras destacadas del panorama que actúan no sólo como prestadores, sino como agentes culturales con voz propia.

Cada uno aporta una obra icónica de su propio acopio personal, elegida por afinidad emocional, conceptual o histórica, junto a una o dos piezas de artistas emergentes a los que respaldan activamente para visibilizar sus trayectorias.

Invitación Collector's Collective. Cedidas

La propuesta está comisariada por la dueña del espacio y galerista, que la diseñó para tejer conexiones fascinantes entre obras maestras consolidadas, nuevos talentos y gestos simbólicos que transmiten el legado artístico de generación en generación.

¿Dónde? Calle de Fernández de la Hoz, 30, barrio de Chamberí, 28010, Madrid.



Una exposición internacional

La maison Longchamp de París celebra el Año Nuevo Chino 2026 con Geometría del color, una exposición que homenajea a Geneviève Claisse, pilar de la abstracción geométrica francesa.​

La selección despliega gouaches y lienzos que atraviesan más de 50 años de creación vibrante, capturando el sello de la artista, fallecida en 2018, con formas impecables y tonalidades que irradian pura energía.​

Prestada en exclusiva por la Galerie A&R Fleury, su espacio de referencia, la muestra se instala en la boutique estrella de la firma.

Interior de la boutique. Cedidas

Así se resalta la conexión profunda entre la maison y Claisse, con obras emblemáticas ya presentes en sus espacios de Shanghái, H Luz, 1970, y Tokio Ginza, H, 1969, incluso reproducida en tarjetas de felicitación.​

El proyecto acelera el cruce entre artes plásticas, diseño de vanguardia y lujo contemporáneo mediante colaboraciones con diferentes talentos, transformando la tienda en un foro vivo y acogedor para todos los públicos.

​¿Dónde? 404 Rue Saint-Honoré, 75001, París, Francia.

Sabores que renacen

El referente gastronómico del centro ibicenco, Jardins de Fruitera, reabre sus puertas este viernes 16 de enero al mediodía. La nueva gerencia que ha asumido la dirección del espacio ha apostado en esta nueva etapa por la continuidad del personal y por un estilo en cocina que lo elevó a icono durante más de 20 años en el mapa hostelero de la isla.

Sus fogones brillan con arroces de raíz mediterránea, pescados traídos del mar esa misma mañana y carnes jugosas selladas sobre brasas avivadas por las llamas. Todo ello encuentra a su vez a sus perfectos aliados en proveedores y productos de proximidad.

El lugar se distribuye en salones acristalados que filtran la luz natural que abren paso a senderos sombreados por árboles frutales.

Todo queda envuelto por un ambiente cálido que evoca la hospitalidad pausada de Ibiza e invita a residentes y visitantes a redescubrir su magia en esta nueva mirada al 2026.

¿Dónde? Carretera de Santa Gertrudis a San Lorenzo, Km 1.5, 07840, Santa Eulària des Riu, Ibiza.

Moda con historia

El prestigioso Grado en Comunicación y Gestión de Moda de la Universidad de Villanueva lanza Del taller a la pantalla: el legado de Balenciaga, un vibrante tributo al genio vasco de la alta costura Cristóbal Balenciaga.

Para los apasionados del diseño, la muestra expone 18 propuestas inspiradas en sus creaciones más icónicas, elaboradas específicamente para la serie homónima de RTVE, que destilan la esencia de su visión innovadora junto a una cuidada selección de libros especializados y publicaciones vintage de los años 50 y 60.

Invitación a la exposición. Cedidas

El itinerario arranca en el campus Costa Brava (21 enero-5 febrero) para finalizar después en Zurbano, Madrid (5-12 febrero), donde el primer día se convocará una mesa redonda con especialistas en su huella histórica, guiada por la comisaria Gemma Muñoz, referente bibliográfica del maestro.

¿Dónde? Calle de la Costa Brava, 6, Fuencarral-El Pardo, 28034, Madrid y calle Zurbano, 73, 28010, Madrid.

Descanso en la isla

Las villas de Kamezí se posicionan como refugio ideal para disfrutar de la privacidad absoluta en un ambiente de lujo. No obstante, quizás lo más privilegiado de la estancia sean sus espectaculares vistas al Atlántico desde Lanzarote.

Esta combinación de factores convierten el destino en el lugar perfecto para desconexiones invernales bajo el clima cálido y envolvente de las Canarias.​

Por otro lado se encuentran las Ocean Villas que destacan por su capacidad de alojar cómodamente a grupos familiares numerosos y parejas.

Al mismo tiempo, regalan a los huéspedes panorámicas privilegiadas del mar abierto con la silueta de Fuerteventura en el horizonte.

Exteriores de una de las villas. Cedidas

El broche de oro de la experiencia se eleva mediante un servicio hotelero personalizado unido a la independencia total de una villa privada.

En este establecimiento, al que cualquiera desearía teletransportarse en algún momento, la arquitectura contemporánea, gastronomía exquisita y paisajes volcánicos se fusionan ofreciendo todo aquello con lo que se sueña cuando se dibuja en la mente la palabra vacaciones.

¿Dónde? Calle Monaco, 2, 35580, Playa Blanca, Las Palmas.