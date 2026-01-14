Adiós al minoxidil para siempre: la loción de firma española que aumenta la densidad capilar hasta un 66%

La caída capilar es una de las preocupaciones estéticas y de salud más extendidas en España. Diversos estudios epidemiológicos sitúan la prevalencia de la alopecia androgenética en torno al 50% de los hombres a partir de los 50 años, aunque los primeros signos pueden aparecer mucho antes, incluso antes de los 30.

En el caso de las mujeres, las cifras son menores, pero igualmente relevantes: se estima que alrededor del 25-30% experimenta algún tipo de pérdida capilar significativa a lo largo de su vida. Más allá de los datos, encuestas de hábitos reflejan que más del 70% de la población española reconoce preocuparse por la densidad y la calidad de su cabello en algún momento.

Factores hormonales como el posparto o la menopausia, el estrés crónico, los déficits nutricionales, determinadas patologías tiroideas y el impacto de peinados tensos o tratamientos cosméticos agresivos explican que la pérdida de densidad femenina sea hoy una cuestión visible y normalizada.

Ante estas cifras, el uso de fármacos contra la caída capilar se ha popularizado de forma notable en la última década. El minoxidil se ha consolidado como uno de los principios activos más conocidos, pero no todos los usuarios se sienten cómodos con tratamientos considerados "agresivos" o puramente farmacológicos.

En este contexto de búsqueda de alternativas eficaces, pero mejor toleradas, la farmacéutica Helena Rodero ha formulado la loción redensificante high density lotion junto a Lico Cosmetics, presentada como "una alternativa al minoxidil".

La propuesta de una farmacéutica

La propuesta de Rodero se basa en una fórmula anticaída diseñada para actuar sobre la calidad del cabello existente y sobre el entorno biológico del folículo piloso. Según explica la farmacéutica, la loción combina dos activos innovadores, el óxido de diaminopirimidina y el óxido pirrolidinil diaminopirimidina.

Se trata de moléculas con un mecanismo de acción similar al del minoxidil, pero sin ser consideradas medicamento, lo que permite su uso cosmético continuado y una mayor tolerancia en pieles sensibles.

Ambos activos actúan sobre los factores de crecimiento del cabello, estimulando el metabolismo celular del folículo y prolongando la fase anágena, es decir, la etapa de crecimiento del pelo.

Desde el punto de vista cosmético, uno de los efectos más visibles de esta loción es el engrosamiento progresivo de la fibra capilar. Al aumentar el diámetro del cabello, la melena gana cuerpo y aspecto de mayor densidad incluso en fases iniciales del tratamiento.

La marca sostiene que, con una aplicación constante, puede lograrse un incremento de hasta un 66 % en la densidad capilar y una mejora de hasta un 48% en el ratio de crecimiento del cabello, datos que, según Rodero, se obtienen a partir de pruebas de eficacia realizadas sobre voluntarios.

Más allá de las cifras, el atractivo principal de high density lotion reside en su posicionamiento como solución integral y no farmacológica para la caída capilar.

Al no tratarse de un medicamento, puede incorporarse con mayor facilidad a la rutina diaria de cuidado del cabello y combinarse con otros tratamientos dermatológicos o cosméticos. Su enfoque no se limita a frenar la caída, sino que busca mejorar la calidad global del cuero cabelludo.

Cuidados para un crecimiento capilar

Aunque la cosmética y los tratamientos externos son herramientas valiosas para frenar los síntomas, el verdadero motor del crecimiento capilar reside en el interior.

Tal y como explican los expertos, los buenos hábitos constituyen la base para manejar la caída del cabello. El primero de ellos es la nutrición, con nutrientes como el zinc, vitaminas del grupo B y aminoácidos específicos.

Estos nutrientes se encuentran de manera natural en mariscos, semillas, huevos, legumbres, verduras verdes, carnes, pescados, lácteos y frutos secos.

Además, es esencial mantener una buena hidratación, un descanso reparador y reducir el estrés, propios de la vuelta a la rutina, son factores esenciales para conservar un cabello fuerte y sano.

El uso de las herramientas es uno de los factores que más perjudica el cabello. Aprovechar las temperaturas suaves para prescindir del secador y las planchas permite que el pelo respire y recupere su textura natural.

Además, recomiendan champús con una alta composición de ingredientes naturales y antioxidantes como el carbón activado de bambú, que limpia en profundidad y absorbe impurezas y toxinas.



Otros ingredientes beneficiosos son tales como el extracto de hamamelis y la malva, el tomillo, el aceite de eucalipto, los péptidos de zinc y la ashwagandha.

Los expertos en farmacia no solo recomiendan productos, sino también técnicas. Los masajes capilares estimulan la raíz, mejoran la irrigación sanguínea y aumentan la llegada de nutrientes esenciales.