Mafer, la bióloga que cambió el laboratorio por TikTok: "Las redes sociales también son un trabajo de más de 40 horas"

Mafer llegó a España con apenas dos años, de la mano de una madre que cruzó el océano en busca de un futuro mejor. Creció aquí, pero con una identidad atravesada por dos orígenes y una memoria heredada que, aunque no recuerda, sigue muy presente.

Estudió Biología, una oportunidad a la que su madre no pudo acceder en las mismas condiciones. Ella había cursado una carrera universitaria en su país de origen, pero nunca logró convalidar el título en España. A cambio, encadenó durante años trabajos precarios en el sector de los cuidados, una realidad común a muchas mujeres migrantes que sostienen hogares ajenos mientras el propio, en muchas ocasiones, queda en segundo plano.

Con ese referente en casa, Mafer apostó por la formación académica como vía de futuro. Pasó por la universidad, se especializó en biología, entró en laboratorios y centros de investigación y construyó un perfil marcado por la ciencia. Durante años, su horizonte profesional estuvo ligado a ello, un camino que asumió como vocación y como promesa de estabilidad.

Sin embargo, no tardó en descubrir que la Biología, al menos en España, no siempre garantiza un futuro digno. A medida que avanzaba en su formación y daba los primeros pasos en el mundo laboral, la promesa de estabilidad se fue diluyendo. Fue entonces cuando, casi sin buscarlo, empezó a asomarse a un universo completamente distinto: las redes sociales.

'Soy bióloga, DJ y moderna'

Para quienes todavía no la conocen, Mafer se define sin rodeos. "Mi biografía de TikTok me define bastante bien", dice, una biografía que leen más de medio millón de personas. "Soy bióloga, DJ y moderna full time". Virtual Diva no es un nombre improvisado: se lo puso con 15 años y, sin preverlo, terminó convirtiéndose en su nombre artístico.

Aunque nació en Ecuador, apenas conserva recuerdos de esa etapa. Llegó a España siendo un bebé y su vínculo con el país de origen es más emocional que vivencial. "No tengo recuerdos, pero sí siento nostalgia por un país en el que realmente no he vivido nunca", explica. Una sensación que atribuye a la crianza en casa, marcada por las costumbres y valores latinoamericanos de su madre.

Fue precisamente su madre quien abrió camino primero y quien, también, obtuvo una carrera universitaria en su país; sin embargo, no fue este hito el que empujó a Mafer a seguir el mismo camino y es que, según cuenta, ella quería ser cantante.

"Yo siempre quise ser cantante. La verdad que ser bióloga llegó después, en la ESO. Tenía una profesora maravillosa que se llamaba Natalia, que nos inculcó mucho el amor por la ciencia. En ese momento decidí que quería estudiar Biología y así lo hice", explica en una entrevista para Magas.

Terminó la carrera, realizó un máster y se especializó en investigación oncológica, trabajando con cáncer de mama y de pulmón. Sin embargo, el entusiasmo inicial se fue diluyendo al entrar en contacto con la realidad laboral del sector.

"Me di cuenta en el último año de carrera, cuando empecé a trabajar en un centro de investigación. Ahí vi que el camino era mucho más complicado de lo que había idealizado", reconoce.

Tras finalizar el máster, el golpe fue aún más duro. "A pesar de tener una carrera y un máster, lo que me ofrecían eran puestos de prácticas, de becaria, que me parecían casi insultantes con toda la formación que tenía".

Ese desencanto coincidió con una situación económica límite. Se le acabó un contrato, buscó empleo y volvió a encontrarse con las mismas ofertas precarias. "Si volviese atrás no cambiaría nada", reflexiona, "muchas veces de las peores situaciones es cuando más creativo te pones".

Fue ese momento el que le hizo saltar a un mundo laboral nuevo. Las redes sociales ya formaban parte de su vida, pero nunca se las había planteado como algo serio. "No tenía trabajo, estaba open to work y decidí comenzar a compartir contenido", cuenta.

'No me considero 'influencer''

El crecimiento en redes sociales y, especialmente, en TikTok trajo cambios evidentes en su estilo de vida, aunque también nuevas responsabilidades. "Mis ingresos dependen directamente de lo mucho o poco que trabaje", explica. No hay horarios fijos ni seguridad mensual. "Hay meses muy buenos y otros en los que tienes que tirar de ahorros", confiesa.

Y es que, aunque a mucha gente le cueste entenderlo, TikTok es hoy un trabajo más. Para Mafer, lejos de la imagen frívola que a menudo rodea a las redes sociales, la creación de contenido implica una dedicación constante y sostenida en el tiempo.

A nivel mundial, TikTok tiene casi 2 mil millones de usuarios activos mensuales, con estimaciones recientes de unos 1.990 millones a finales de 2025, y una base de usuarios que supera los 23 millones en España, consolidándose como una de las plataformas más populares, especialmente entre la generación Z.

Aunque la figura del creador de contenido existía antes de su irrupción, la aplicación ha actuado como un auténtico trampolín para muchos perfiles que ahora acumulan millones en su perfil y viven de ello.

Su formato, su algoritmo y su capacidad de viralización han permitido que proyectos personales despeguen y se conviertan en una vía profesional real, redefiniendo la forma de comunicar, trabajar y conectar con nuevas audiencias.

"Para mí, TikTok es un trabajo al cual dedico más de 40 horas semanales" explica. Aun así, Mafer rechaza la etiqueta de influencer. "Yo me considero creadora de contenido y emprendedora digital". De hecho, el premio que recibió en los Premios TikTok fue precisamente por creación de contenido.

Su formación científica no ha quedado al margen. Al contrario. Parte de su contenido está dedicado a la divulgación. "Me encanta cuando la gente me dice que gracias a un vídeo ha entendido un concepto o que se ha interesado por la Biología". Incluso docentes le escriben para usar sus vídeos como puente con el alumnado.

"Creo que el TikTok y la divulgación por redes sociales es una manera de acercar la ciencia y de acercar conceptos que a priori son complejos, pero que explicados en un lenguaje más cercano, pueden ser de interés general"

Eso sí, es clara con los límites: "Un TikTok no puede resumir cuatro años de carrera y un máster", admite. Pero sí puede despertar curiosidad y acercar la ciencia con un lenguaje más accesible.

Identidad y racismo

Esa forma de comunicar, cercana y directa, no solo tiene que ver con su formación científica, sino también con su propia experiencia vital. La manera en la que Mafer divulga, explica y se dirige a su comunidad está atravesada por quién es y desde dónde habla.

Su identidad, su origen y el lugar que ocupa en el espacio público digital influyen tanto en los contenidos que crea como en la recepción que estos tienen, especialmente en un entorno como las redes sociales, donde la exposición es constante. Como mujer latina, Mafer reconoce haberse encontrado con actitudes racistas a lo largo de su trayectoria.

"Soy una persona que cree mucho en mí, cree mucho en lo que soy capaz de hacer, cree mucho en el contenido que hago, y sé que mi conocimiento y mi habilidad para comunicar va mucho más allá de mi origen o del color de

piel que pueda llegar a tener"

Por eso insiste en la importancia de la representación. "Si alguien nos ve en ciertos espacios puede pensar: ''si ella ha podido, ¿por qué yo no?'". En sus vídeos anima especialmente a jóvenes migrantes y racializados a crear contenido y ocupar espacios.

A quienes se plantean lanzarse a las redes por necesidad económica, les habla con honestidad. "Si te gusta TikTok, lánzate, pero tiene que gustarte, porque es un trabajo que requiere muchas horas". Y añade un consejo que no olvida su propio recorrido: "Que estudien, que se formen. Las redes pueden abrir muchas puertas, pero también es importante tener otra base".