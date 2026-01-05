Clara, repostera: "El truco para hacer el mejor roscón de Reyes es usar agua de azahar puro, no esencia"

Clara, repostera y su truco para el roscón de Reyes perfecto.

Comensales: 8-10

El roscón de Reyes es mucho más que un dulce festivo. Para muchos representa un vínculo directo con la infancia, la tradición y la memoria familiar.

En el caso de José Andrés, esa idea se transforma además en una forma muy concreta de entender la pastelería: respeto absoluto por la receta clásica, ingredientes de calidad y un aroma inconfundible que lo envuelve todo.

Su versión del roscón se ha convertido en una de las más buscadas por quienes quieren huir de productos industriales y recuperar el sabor auténtico de Reyes.

Desde el primer momento, el chef insiste en que el roscón no debe ser solo dulce. Debe ser fragante, esponjoso y equilibrado. Un bollo que se pueda comer solo, sin relleno, y que aun así tenga personalidad propia.

Pero, si ya has decidido dar el paso y seguir la receta de uno de los chefs más reconocidos, tienes que prestar atención al truco infalible que Clara, una repostera, añade como el más importante para un roscón de Reyes perfecto: el aroma de azahar.

Aroma de azahar

La diferencia entre un roscón memorable y uno correcto está, según la repostera Clara y el propio José Andrés, en el aroma. Más concretamente, en el agua de azahar. Para él no es un ingrediente secundario, sino el eje de toda la receta. No vale cualquiera: debe ser de máxima calidad y especificar claramente que es esencia de azahar.

Ellos desconfían de las botellas que hablan de "aromas" genéricos o incluyen notas extrañas como jengibre o propóleo. "Eso es colonia barata", advierte. La función del azahar es transportar directamente a las pastelerías clásicas y a las mañanas de Reyes.

A ese perfume floral se suman las ralladuras finas de naranja y limón. No están ahí para decorar, sino para reforzar la frescura y darle profundidad al conjunto. El resultado es un roscón que huele a tradición incluso antes de probarlo.

Truco para un roscón perfecto

Antes de pasar a la receta, debes tener muy en cuenta algunos consejos fundamentales para triunfar en casa. El primero, insistir en el agua de azahar de calidad. Es el alma del roscón y no admite sustitutos.

El segundo gran aliado es el papel de hornear. Sirve para manejar la masa, formar el roscón y trasladarlo sin deformarlo. Nunca harina en la encimera: siempre un poco de aceite.

Y una regla de oro: jamás se coloca nada en el centro del roscón. Si se tapa, la fermentación se viene abajo.

Durante el levado, el film debe crear un efecto invernadero, no aplastar la masa. Y para mover el roscón ya horneado, la repostera recomienda usar tablas finas, de las que tenemos en casa para cortar, para deslizarlo con facilidad de la bandeja a la rejilla.

Roscón de Reyes de José Andrés

Más allá del aroma, la base técnica es impecable. Harina de fuerza, levadura de panadero, huevos y mantequilla forman una masa enriquecida que necesita tiempo. No es una receta para impacientes. Los reposos largos no son opcionales: son parte esencial del sabor y de la textura final.

Ingredientes Para el prefermentado (masa madre) 60 gramos de harina de fuerza

60 gramos de agua tibia

5 gramos levadura fresca Para la masa principal 500 gramos harina de fuerza

80 gramos azúcar

2 huevos grandes

80 ml agua de azahar

80 ml leche entera tibia

15 g levadura fresca

Ralladura de 1 limón y de 1 naranja

5 gramos de sal

100 gramos mantequilla a temperatura ambiente Decoración Frutas escarchadas (naranja, cerezas)

Azúcar humedecida (mezcla de azúcar con unas gotas de agua)

Almendras fileteadas (opcional) Paso 1 Mezcla los ingredientes de la masa madre y deja reposar 30–45 minutos hasta que burbujee. Paso 2 Combina la harina, el azúcar, la sal y las ralladuras. Paso 3 Añade huevos, leche, agua de azahar y la masa madre. Amasa 5–7 minutos. Paso 4 Incorpora la mantequilla poco a poco y amasa hasta que esté elástica. Paso 5 Deja levar 1–1,5 horas hasta que doble volumen. Paso 6 Forma el roscón con cuidado y colócalo sobre papel de horno. Paso 7 Segundo levado de 45–60 minutos. Paso 8 Decora con huevo, frutas y azúcar. Paso 9 Hornea a 180 ºC durante 20–30 minutos. Paso 10 Enfría sobre rejilla y sirve, solo o relleno al gusto.

Con estos gestos sencillos estarás asegurando un roscón de Reyes delicioso, seguramente mejor que el de una pastelería profesional.