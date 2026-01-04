¿Tienes problemas para planchar la raya del pantalón? 'La Ordenatriz' te da la clave para que te quede perfecta

No vamos a disimular, para una amplia mayoría de la población esta es una de las tareas más tediosas del hogar. Pero también hay otras personas a quienes les relaja, porque, para gustos, los colores. Da igual a qué grupo pertenezcas, planchar es necesario y tiene su técnica, que, según que prendas, no resulta sencillo.

La pregunta de esta semana en el consultorio de 'La Ordenatriz' está relacionada con este tema y con una pieza en especial: hacer la raya a los pantalones y que te quede perfecta. Con el boom de la sastrería en las tendencias de moda este reto está de actualidad.

Se llevan los trajes, los hemos visto desfilar por las pasarelas de Dior, Max Mara o Gucci, que hacen del sartorial un imprescindible de la temporada otoño-invierno. Así, los armarios de las que siempre están a la última se llenan de este tipo de prendas, confeccionadas generalmente con tejidos como lana, algodón, poliéster, viscosa, satén o rayón.

Planchar tiene su técnica para que las prendas queden impolutas. iStock

¡Y muchos de ellos se arrugan bastante! Ahí entra en juego la plancha y lograr que esa franja que va a mitad de la pernera del pantalón quede recta e impecable es difícil de conseguir. Por eso, una de las lectoras de Magas recurre a la experta Begoña Pérez y ella, como siempre, tiene la solución.

El método es sencillo, sólo hay que seguir sus pasos a rajatabla. Empezamos extendiendo el pantalón sobre la plancha y doblamos una de las partes hacia arriba para trabajarlas por separado. Se busca la raya original y la fijamos doblando la tela de manera que la costura de los laterales quede en el medio.

A continuación, vamos pasando la plancha de fuera hacia adentro con cuidado para que no salgan pliegues, incidiendo para que esa línea quede bien marcada. Debe llegar más o menos hasta las pinzas del pantalón, si es que las tiene, o a la altura de la cremallera.

Una vez que tengamos una pernera lista, repetimos el proceso con la otra, dándole la vuelta. El paso final es dejar que la tela se enfríe y colocar el pantalón en la percha. Es importante utilizar una con barra acolchada y ponerlo doblado por la raya para evitar marcas o arrugas adicionales.

Y con este truco de Begoña Pérez, la prenda estará lista para crear con ella un look impecable de oficina. Puedes pensar que ese detalle tan clásico está pasado de moda, pero nada más lejos de la realidad. Las pasarelas lo demuestran, así que hay que aplicarse para bordarlo.

Las madres y abuelas también son expertas en esta tarea, así que siempre puedes recurrir a ellas para consejos extra. Y como dato, destacar que las estadísticas revelan que hay una brecha de género en esto del planchado, porque suelen ser las mujeres en un porcentaje superior al 70% las que se encargan de que la ropa esté impoluta.