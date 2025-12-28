Una asesora financiera, sobre su fórmula para ahorrar en Navidad: "Aplico la regla de las 24 horas y un 10 % para imprevistos"

España es uno de los países europeos donde más se dispara el gasto en Navidad, especialmente en comida y regalos. Según el último estudio de Consumo Navideño elaborado por Deloitte, cada español prevé gastar más de 630 euros estas fechas.

Una estimación que refuerza también la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que alerta de los excesos típicos de estas fechas. El 50 % de los consumidores reconoce que acabará gastando más de lo previsto, a pesar de que un 27 % intenta retrasar sus compras de regalos a enero para aprovechar los descuentos.

Aun así, un 35 % admite que estas compras les provocan un importante nivel de estrés. Para evitar que la Navidad vuelva a convertirse en un quebradero de cabeza económico, cada vez más expertos en finanzas personales comparten sus consejos prácticos a través de redes sociales.

Es el caso de la asesora financiera Paz Díaz (@petitedeluxe en TikTok), que hace unos meses advertía de algunos trucos sencillos para ahorrar y ganar tranquilidad económica durante estas fechas tan señaladas. Trucos entre los que destaca la regla de las 24 horas para fomentar el ahorro en regalos y la importancia de un fondo de emergencia.

"Se acerca el final de año y es fácil perder el control de los gastos ", reconoce. Para evitarlo, comparte cinco consejos clave que permiten disfrutar de las fiestas sin que el bolsillo lo sufra en exceso. El primer paso, según la experta, es poner orden en los gastos e ingresos de diciembre:

"Lo primero que te voy a decir, es que hagas una lista de ingresos y gastos. En los ingresos mete todos los ingresos que vayas a recibir en diciembre, pagas extras, propinas, tu sueldo... Y en gastos, mete todos los gastos que puedas tener, ya sean gastos extras, regalos, viajes, gastos recurrentes". Para organizarse, recomienda usar una hoja de Excel o alguna herramienta financiera y separar los gastos por tipo: vivienda, ocio, transporte, etc.

Una vez calculados los ingresos y gastos, la clave es asignar prioridades. "Hazte una lista de tus ingresos y de tus gastos para saber a qué cosa los vas a dedicar. Si vas a dedicar el 20 % a ahorrar, si el 30 % lo vas a dedicar a fiestas, si el 20 % lo vas a dedicar a regalos...", explica. Lo ideal, señala, es tener claras todas las actividades previas y ajustar los gastos a ese presupuesto realista.

La regla de las 24 horas

Aunque diciembre esté lleno de celebraciones, Díaz insiste en reservar parte del dinero para imprevistos: "Entre el 5 % y el 10 % de tus ingresos deberías destinarlo a este fondo de emergencia. Nunca se sabe cuándo van a surgir imprevistos y esto es muy bueno tenerlo guardadito".

Una de las recomendaciones más útiles de la asesora tiene que ver con los impulsos. "En diciembre se suelen gastar cantidades enormes de dinero de una manera emocional", alerta. Para evitarlo, propone un ejercicio de reflexión: "¿Es realmente una necesidad o es un capricho? Evalúa esta opción".

Y, sobre todo, aplicar una estrategia sencilla: "Si se te antoja algo espera 24 horas y revisa si lo sigues necesitando. Esta es una manera de que ese encaprichamiento que tenemos con algunos regalos se nos disuelva un poquito".

La cuesta de enero

Por último, Paz recomienda no gastarlo todo en diciembre y planificar para el mes siguiente: "Que haya un porcentaje de esos ingresos de diciembre que los vayas a destinar a gastos de enero y que si eres previsor, toda esa cuesta de enero la vas a tener cubierta".

Además, insiste en la importancia de anotar ingresos y gastos diarios y añade una propuesta original para ahorrar sin dejar de lado los detalles: "A veces es mejor hacer manualidades y regalos artesanos". Son mucho más económicos, "más originales, personalizados y le gusta mucho más a la otra persona", concluye.