Medias sin carreras: el eficaz truco de 'La Ordenatriz' para evitar que se rompan y estropeen tu look esta Navidad

Llegó el frío y con él los panties se convierten en amigos inseparables de vestidos y faldas, pero son delicados y los problemas se dan con bastante frecuencia.

Las carreras de las medias nos arruinan un look al instante y llevar otras de repuesto en el bolso es una solución, pero no siempre nos acordamos y resulta bastante incómodo. ¿Hay alguna manera de evitar que se rompan?

Este es el tema del consultorio de 'La Ordenatriz' en Magas esta semana gracias a la pregunta que envía una de las lectoras, preocupada por estar perfecta en las citas navideñas.

Antes de nada, conviene hablar un poco de la prenda en sí. Su uso se consolidó entre el siglo XIX y principios del XX. Suelen estar fabricadas con fibras sintéticas y ligeras, como el poliéster o la poliamida, y también con pequeñas proporciones de licra para aportarles elasticidad.

Las medias finas son las más delicadas. Envato

Las hay de distinto grosor y este viene especificado en los envases con las letras DEN, que es la abreviatura del denier, una unidad que mide el grosor del hilo con el que están fabricadas. Cuanto más bajo es el número, más fino y transparente es el panty; cuanto más alto, más grueso, opaco y resistente.

La cuestión que se le plantea a Begoña Pérez versa sobre las primeras medias, y la experta en hogar, orden y limpieza comparte su eficaz truco, muy sencillo. "Cuando tienen menos de 40 DEN se rompen fácilmente, pero se puede evitar", empieza diciendo.

La técnica te llevará segundos... Sólo tienes que humedecerlas con agua, escurrirlas, depositarlas en un cuenco y luego meterlas en el congelador, donde deben permanecer como mínimo 12 horas. Transcurrido este tiempo, se dejan descongelar a temperatura ambiente, sin aplicar nunca calor directo. Una vez estén secas, ya se pueden usar.

¿Cuál es la razón de que este tip funcione? Se entiende que el frío extremo hace que las fibras sintéticas se contraigan y se produzca un efecto tensor, lo que hará que se vuelvan algo más rígidas. Esto evita que las carreras se hagan fácilmente.

Evidentemente, no es magia y si nos enganchamos con algo hay una probabilidad muy alta de que las medias se rompan. Contra eso no hay nada que hacer más allá de tener cuidado tanto al ponérselas —cuántas veces las hemos estropeado en ese preciso instante, sobre todo si son muy finas— como al llevarlas.

Este truco no es el único que se ha popularizado: también rociarlas con laca, desde una distancia prudencial y sin empaparlas, ayuda a prevenir que se estropeen. Lo suyo es insistir en las zonas que tienen más roce, como la puntera, los talones, las rodillas o los muslos. Déjalas secar totalmente antes de proceder a lucirlas.

Con estas pautas ya puedes enfrentar los looks navideños con más tranquilidad.