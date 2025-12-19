Alfonsa, abuela cocinera, da la clave para una merluza en salsa de 10: "El truco es añadir 30 gramos de cacahuetes"

Alfonsa, abuela cocinera, da la clave para una merluza en salsa de 10

Hay recetas que no necesitan estrellas Michelin ni técnicas modernas para triunfar. Les basta una cazuela, ingredientes sencillos y alguien que sepa cocinar con calma.

Es el caso de la merluza en salsa de la abuela Alfonsa, una elaboración tradicional que ha traspasado cocinas y generaciones gracias a un vídeo que acumula miles de visualizaciones.

La escena es sencilla. Una cocina sin artificios, una abuela que explica sin prisa y un plato de los de siempre.

Pero algo ocurre cuando empieza a cocinar. Cada gesto, cada consejo y cada ingrediente tienen sentido. Y eso se nota en el resultado final.

No es una receta rápida ni pensada para salir del paso. Es una de esas que se hacen con cariño, pensando en quien se va a sentar a la mesa. Quizá por eso ha causado tanto furor.

Receta sin secretos

La abuela Alfonsa no habla de emplatados ni de tiempos exactos al segundo. Habla de dorar bien la cebolla, de no pasarse con la sal y de cocinar tapado para que el pescado quede jugoso. Son detalles que no aparecen en los recetarios modernos, pero que marcan la diferencia.

La base de la receta es la merluza, un pescado humilde y muy presente en la cocina tradicional española. Pero lo que convierte este plato en algo especial es la salsa. Una salsa espesa, brillante y llena de sabor, que invita a mojar pan sin remordimientos.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el uso del vino rosado. No es habitual en este tipo de recetas, pero aporta un punto suave y aromático que equilibra la salsa. Tampoco es casualidad la elección del caldo de pescado, que refuerza el sabor sin enmascararlo.

La receta, además, está pensada para todos. La abuela insiste varias veces en usar poca sal y pimienta, especialmente si van a comer niños o personas mayores. Una cocina consciente, sencilla y saludable.

Ingredientes Ingredientes para merluza en salsa Merluza (en rodajas o filetes)

1 vaso de caldo de pescado

1/2 vaso de vino rosado

1 cebolla grande picada

Ajo laminado

2 rebanadas de pan

Aceite de oliva (Un chorrito)

Sal (muy poca)

Pimienta

Un poquito de perejil

30 gramos de cacahuetes Paso 1 Calienta una cantidad generosa de aceite en una sartén o cazuela amplia. Añade el ajo laminado y la cebolla picada. Sofríe a fuego medio hasta que la cebolla esté bien pochada. Paso 2 Retira la cebolla y el ajo del aceite y resérvalos. En ese mismo aceite, añade un poco más si hace falta y fríe las rebanadas de pan hasta que estén doradas por ambos lados. Retira y reserva. Paso 3 Vuelve a incorporar la cebolla y el ajo al aceite. Añade medio vaso de vino rosado y deja que el alcohol se evapore durante unos minutos. Paso 4 Incorpora el vaso de caldo de pescado y deja que la mezcla hierva suavemente. Paso 5 Añade el pan frito troceado y los 30 gramos de cacahuetes. Remueve y deja cocinar un par de minutos. Paso 6 Pasa toda la salsa a la batidora y tritura hasta obtener una textura fina. Si queda demasiado espesa, añade un poco de agua mientras trituras, poco a poco. Paso 7 Devuelve la salsa triturada a la cazuela. Salpimenta ligeramente la merluza y colócala dentro de la salsa. Paso 8 Tapa la cazuela y cocina durante 2 minutos. Da la vuelta al pescado y cocina otros 2 minutos más, siempre tapado. Paso 9 Espolvorea un poco de perejil por encima y sirve directamente en la cazuela.

Si hay un gesto que ha sorprendido a quienes han visto el vídeo es el uso de cacahuetes en la salsa. Treinta gramos bastan para cambiar por completo la textura y el sabor del plato.

En lugar de recurrir solo al pan para espesar, la abuela añade los cacahuetes junto al pan frito y la base líquida. Al triturarlo todo, se consigue una salsa más untuosa, con cuerpo y un matiz tostado muy agradable.

No se trata de que el plato sepa a cacahuete. El sabor es sutil, integrado, casi imperceptible para quien no conozca el truco. Pero la textura habla por sí sola.

Además, Alfonsa comparte un consejo técnico que demuestra experiencia. Si la salsa queda demasiado espesa al triturarla, lo mejor es añadir un poco de agua en ese mismo momento y seguir batiendo. Así se integra mejor y no se rompe la emulsión.

Merluza en salsa de la abuela Alfonsa.

La merluza se cocina al final, directamente en la salsa ya triturada. Apenas unos minutos por cada lado, con la cazuela tapada, para que el pescado se haga sin resecarse y absorba parte del sabor.

El resultado es un plato reconfortante, de los que huelen a hogar y a domingo. Un ejemplo perfecto de cómo la cocina tradicional sigue teniendo mucho que decir.