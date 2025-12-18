Lourdes, 52 años y madre de 11 hijos: "Para una tortilla de patata jugosa, hay que echar 150 gramos de cebolla caramelizada"

Lourdes, madre de 11 hijos, da su secreto para una tortilla de patata jugosa.

Total: 45 min

Comensales: 4-5 personas

Lourdes Álvarez tiene 52 años, once hijos y una cocina que ha sido durante décadas el centro neurálgico de su casa.

Entre desayunos multitudinarios, comidas que parecen banquetes y cenas improvisadas, ha aprendido algo que va mucho más allá de seguir recetas: cocinar es organización, intuición y cariño.

Pocas elaboraciones resumen mejor esa filosofía que la tortilla de patatas, uno de los platos más queridos (y debatidos) de la gastronomía española.

Desde Valencia, donde reside desde hace años tras dejar Madrid, Lourdes se ha convertido en una referencia para miles de familias numerosas que buscan trucos reales para el día a día. No habla desde la teoría, sino desde la práctica.

Once hijos obligan a afinar técnicas, tiempos y sabores. "La cocina es logística pura", suele decir. Y la tortilla de patatas, paradójicamente sencilla, es uno de los platos donde más experiencia se nota.

Una familia muy numerosa

Lourdes. Ella y su marido, Jorge, se casaron hace más de tres décadas con la idea clara de formar una familia grande, "los hijos que vinieran". Él desarrolló su carrera como abogado y profesor universitario, mientras ella decidió dedicarse por completo a la crianza.

Esa decisión no significó quedarse al margen del mundo profesional. Con el tiempo, Lourdes convirtió su experiencia en conocimiento estructurado. Fundó SoloSomos13, un proyecto desde el que ofrece formaciones, mentorías y conferencias sobre gestión del hogar, organización familiar y conciliación.

También crea contenido en redes sociales, donde muchas personas la siguen no por idealizar su vida, sino por la practicidad de sus consejos.

La cocina ocupa un lugar central en todo ese universo. Es una herramienta clave para que una familia funcione. Planificar menús, optimizar compras y cocinar platos que gusten a muchos sin complicarse en exceso es parte de su día a día desde hace más de veinte años.

La tortilla de patatas, en ese contexto, no es solo una receta. Es un plato recurrente, salvavidas y comodín. Sirve para una comida rápida, una cena ligera o para llevar. Pero también es un termómetro: cuando una tortilla sale bien, hay consenso. Cuando no, se nota.

Tortilla 'gourmet'

"Para una tortilla de patata jugosa, la clave está en caramelizar 150 gramos de cebolla", explica Lourdes. No es una frase lanzada al azar, sino el resultado de muchas pruebas, errores y ajustes hechos a lo largo de los años, cuando una tortilla debía convencer a niños pequeños, adolescentes exigentes y adultos con gustos muy definidos.

Esta versión no nació en casa, sino lejos de ella. Fue durante un viaje de trabajo a México, donde, con utensilios limitados y poco tiempo, decidió preparar una tortilla de patatas para varias personas. Aquella improvisación terminó convirtiéndose en una de sus recetas más comentadas.

Acostumbrada a adaptarse, Lourdes aprovechó lo que tenía a mano y añadió un pequeño giro que marcó la diferencia. Por un lado, una cucharada de pasta de trufa. Por otro, y aquí está el verdadero truco, cebolla caramelizada aparte, con una pizca de azúcar moreno.

"Ese paso cambia completamente la textura y el sabor", explica. La cebolla, cocinada lentamente y ligeramente dulce, aporta jugosidad sin necesidad de dejar el huevo crudo, algo que muchas personas no toleran bien. El resultado es una tortilla suave, melosa y con más profundidad de sabor.

El método también responde a una lógica muy práctica. En casas grandes, no todo el mundo quiere la tortilla igual. Hay quien la prefiere más cuajada y quien la quiere casi líquida. Con la cebolla caramelizada, Lourdes logra una jugosidad equilibrada que convence a casi todos.

Ella insiste en que no hace falta complicarse ni usar ingredientes caros. La pasta de trufa es opcional. Lo esencial es el cuidado en los tiempos y el tratamiento de cada ingrediente por separado. “La tortilla no se improvisa del todo, aunque lo parezca”, suele decir.

La forma de cocinar de Lourdes refleja su manera de entender la maternidad y la vida familiar. No hay recetas rígidas ni dogmas. Hay observación, flexibilidad y pequeños trucos aprendidos con el tiempo.

La cebolla caramelizada es uno de ellos, pero no el único. Freír las patatas a fuego medio-bajo, escurrirlas bien, dejar reposar la mezcla unos minutos antes de cuajarla… Son detalles que, sumados, construyen una buena tortilla.

Ingredientes Ingredientes para una tortilla de patata jugosa 800 gramos de patatas

6 huevos

150 gramos de cebolla

10 gramos de azúcar moreno

100 ml de aceite de oliva

Sal (al gusto)

15 ml de pasta de trufa Paso 1 Pelamos las patatas, las lavamos y las cortamos en láminas finas. Las secamos ligeramente con un paño para retirar el exceso de humedad. Paso 2 Pelamos y picamos finamente la cebolla. En una sartén aparte, añadimos una cucharada de aceite de oliva y la cocinamos a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos, hasta que esté transparente. Paso 3 Incorporamos el azúcar moreno a la cebolla y continuamos la cocción otros 10 minutos, removiendo con cuidado, hasta que quede bien caramelizada y con un tono dorado. Reservamos. Paso 4 Mientras tanto, calentamos el resto del aceite en una sartén grande y, cuando esté caliente, incorporamos las patatas. Las freímos a fuego medio-bajo, removiendo con frecuencia para que no se doren demasiado. Paso 5 En una sartén amplia, calentamos el resto del aceite y añadimos las patatas. Las freímos a fuego medio-bajo, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas sin llegar a dorarse. Paso 6 Escurrimos bien las patatas para retirar el exceso de aceite y las reservamos. Paso 7 En un bol grande, batimos los huevos con una pizca de sal. Añadimos las patatas, la cebolla caramelizada y la pasta de trufa. Mezclamos bien y dejamos reposar unos 5 minutos. Paso 8 Engrasamos ligeramente una sartén antiadherente, vertemos la mezcla y cocinamos a fuego medio durante unos 4 minutos. Damos la vuelta con ayuda de un plato y cocinamos otros 3 o 4 minutos, según el punto deseado. Paso 9 Retiramos del fuego, dejamos reposar un par de minutos y servimos.

Para Lourdes, cocinar no es solo alimentar, sino crear rutinas que sostienen el día a día. "Cuando tienes muchos hijos, el orden te da libertad", explica en sus formaciones. La cocina es un ejemplo claro: si funciona, todo lo demás fluye mejor.

Su tortilla de patatas se ha convertido casi en una metáfora de esa filosofía. Un plato humilde, adaptable y capaz de mejorar con pequeños gestos. No es una receta pensada para sorprender, sino para gustar. Y eso, en una familia de once hijos, es quizá el mayor éxito posible.