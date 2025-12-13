Una propietaria de un negocio de lavandería: "Tenemos 1.300 € de gastos fijos y facturamos hasta 6.000 € en un mes"

Los negocios de lavanderías en España siguen en plena expansión. Evidencia de ello, es que el sector ya supera los 300 millones de euros de facturación anual, de los cuales más de 236 millones corresponden al modelo de autoservicio en 2025.

Este tipo de negocio se ha vuelto cada vez más común en nuestro país, con más de 1.700 establecimientos repartidos por todo el territorio y un crecimiento del 62 % en los últimos cinco años, según datos del sector.

Este modelo de negocio también gana popularidad entre los autónomos que buscan emprender. Es el caso de Melash García (@melashgarcia en TikTok), quien ha compartido en varios vídeos su experiencia personal montando una lavandería de autoservicio.

Y es que, las lavanderías de autoservicio no solo ganan presencia en las calles de España, también lo hacen en las redes sociales. Melash García documenta en alguno de sus vídeos y con total transparencia cómo es montar una desde cero.

"Si tu inversión es de 60.000 euros, en cuanto tú empieces a rodar en base a la maquinaria que has comprado, ya vas a ver en cuanto tiempo. En una media de 4 años vas a recuperar los 60.000 euros", explica en uno de sus vídeos.

En su caso particular, asegura que el retorno ha sido mucho más rápido: "Tenemos que devolver 20.000 de inversión así que en año y medio lo tendríamos recuperado".

El principal desembolso inicial suele ir destinado a la maquinaria. García reconoce que cometió un error eligiendo en su caso una franquicia: "Compré un pack a la franquicia que cogimos nosotros y con la que nos fue mal, pagué como 33.000 euros, pero si vas directamente al fabricante te saldrán más baratas", comenta en otro de sus vídeos.

Además, advierte que la facturación de una lavandería no es estable durante todo el año: "Los ingresos no son iguales en invierno que en verano, va por temporadas y los tres meses de verano son los más bajos", advierte. Aún así, matiza que "en el caso de que haya turismo en la ciudad, en verano los turistas pueden compensar esos meses más bajos". De ahí la importancia de saber elegir una buena ubicación para el negocio.

La emprendedora también compartía en otro de sus vídeos todo lo relativo a los gastos fijos mensuales que tuvo que asumir en sus primeros meses, un detalle especialmente útil para quienes valoran iniciarse en este tipo de negocio.

Gastos y beneficios de una lavandería

"En apenas tres meses mis gastos fijos fueron 500 euros de alquiler, autónomos (80 euros) que luego subirá, gestoría 88 euros , luz 150 euros, gas 150 euros, agua 50 euros, productos 100 euros, domótica 50 euros, seguro 50 euros, préstamo 80 euros y esto suma 1306 euros de gastos fijos". A esa cifra añade los 1.000 euros que paga mensualmente por el préstamo inicial, alcanzando un total de 2.300 euros mensuales.

Pese a todo, ya desde el primer mes destaca que lograron cubrir esos gastos y además, obtuvieron beneficios, algo difícil en otros sectores: "Nos sobró dinero, que hicimos como que no existía porque pensamos en el IVA, en la temporada baja...", explica destacando la importancia de tener una mentalidad prudente en cualquier negocio y más en esos primeros meses.

También advierte la importancia de considerar los gastos variables y que este tipo de negocio requiere paciencia: "El pensamiento al comienzo tiene que ser el de pagar gastos y quitar el préstamo lo antes posible. En teoría el progreso irá a más".

Aunque no es un modelo de negocio para enriquecerse rápidamente, sí puede ser una fuente de ingresos constante. "Este negocio es un tipo de negocio para tenerlo como extra. Hay meses que solo dan para cubrir gastos y otros que pueden llegar a los 4.000 o 6.000 euros de facturación. Pero depende de muchos factores", concluye.