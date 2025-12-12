Sonia, sobre la oposición más esperada para 2026: "Ofrece sueldos de hasta 6.000 € netos y lleva 6 años sin convocarse"

En España se estima que hay cerca de tres millones de empleados públicos, entre funcionarios de carrera, personal laboral y otros colectivos. Según datos del Ministerio de Función Pública, se trata de un sector con mayoría femenina, concentrada sobre todo en las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

Una cifra que no deja de crecer y renovarse. Evidencia de ello, es que millones de españoles están actualmente opositando o tienen intención de hacerlo. De hecho, estudios recientes de 2024 y 2025 señalan que más de cinco millones de personas se plantean presentarse a una oposición, motivadas por la búsqueda de estabilidad laboral y por el relevo generacional que necesita la función pública.

Sin embargo, más allá de las oposiciones más conocidas, existe una opción no tan popular pero con grandes ventajas: las oposiciones a la Unión Europea. Esta convocatoria, prevista para 2026 tras varios años sin plazas, se perfila como una de las mejores oportunidades para cientos de aspirantes.

"Existe una oposición en la que cobras entre 4.000 y 6.000 euros al mes, tiene menos temas que la mayoría, el tiempo medio a aprobar es menor y además tiene un porcentaje de aprobados más alto. Son las oposiciones de La Unión Europea", explica Sonia Pérez, experta en oposiciones y preparadora en Supera, a través de uno de sus vídeos de TikTok.

Uno de los aspectos más atractivos de este proceso es que no se basa en memorizar decenas de leyes como ocurre en convocatorias nacionales. "Lo primero es que no tienen un temario de cientos de temas como Justicia, Hacienda o Inspección de Trabajo, son pruebas de razonamiento, de comprensión y competencias reales. Nada de estudiar 40 leyes enteras", aclara.

La próxima convocatoria europea será a comienzos de 2026 y será "algo histórico porque desde 2019 no sacaban plazas. Esto significa que viene una de las mejores oportunidades en años", afirma la preparadora que anima a los opositores a explorar esta alternativa.

El componente económico también marca la diferencia. "Los salarios de la Unión Europea son los más altos del sector público. El perfil del asistente empieza entre 3.500 y 4.000 euros al mes y los administradores entre los 5.000 y los 6.000 euros al mes y es neto porque no tributan como funcionario español", añade Pérez.

Requisitos y competencias

Para presentarse a las oposiciones de la Unión Europea y como señalan desde su propia guía informativa, es imprescindible ser ciudadano de alguno de los 27 Estados miembros. Además, se exige contar con una titulación universitaria o experiencia laboral acorde al perfil del puesto.

Uno de los elementos más importantes del proceso son los idiomas, ya que se exige un nivel C1 en una de las lenguas oficiales de la UE y un nivel B2 en una segunda (normalmente inglés o francés). En algunas convocatorias específicas, como las de perfil lingüista, se solicita incluso una tercera lengua.

A diferencia de otras oposiciones, el proceso europeo pone un fuerte énfasis en las competencias profesionales. Estas incluyen habilidades como el razonamiento lógico, la toma de decisiones, la organización o la capacidad de trabajo en equipo.

EPSO, la oficina de selección de personal de la UE, evalúa estas aptitudes a través de pruebas prácticas, simulaciones y ejercicios de grupo, lo que permite valorar al candidato más allá de sus conocimientos teóricos.

Razonamiento, test digital y entrevista

El proceso para convertirse en Administrador de la Unión Europea destaca por ser muy diferente al de las oposiciones tradicionales en España. Se estructura en varias fases, empezando por pruebas de razonamiento verbal, numérico y abstracto, que evalúan la lógica y la agilidad mental en el candidato. No hay una nota de corte estricta: basta con superar el mínimo establecido.

En segundo lugar se realiza un test de conocimientos sobre el funcionamiento de la UE y otro de competencias digitales, basado en el Marco Europeo DigComp. También se incluye una prueba que valora la capacidad de redacción y desarrollo de contenidos, una habilidad clave en entornos institucionales.

Por último, los aspirantes deben superar una entrevista por competencias, centrada en habilidades como el liderazgo, la comunicación o la gestión del tiempo. Este enfoque integral busca seleccionar no solo a los más preparados técnicamente, sino a quienes mejor encajen en el entorno colaborativo y multicultural de las instituciones europeas.