María Martínez, de 'Nueve en casa', sabe organizar el menú semanal: "En poco tiempo, tengo la comida de tres días"

"¿Qué comemos hoy?", es, según la creadora de contenido María Martínez, de 'Nueve en casa', la pregunta más repetida en cualquier hogar con hijos. Ella misma reconoce que en su familia —"en la tuya seguro que también, en la mía con siete no os lo puedo ni contar"— esta duda diaria se multiplica. Con nueve personas viviendo bajo el mismo techo, cuatro a la hora de comer y nueve para la cena, la organización se convierte en una herramienta imprescindible.

En su explicación, afirma que lo primero para poder establecer la semana en este apartado es hacer un buen listado. Detalla que empieza por preparar una nota con todo lo que tiene que comprar y, a partir de ahí, elabora un menú para los próximos siete días.

Una vez tiene claro lo que necesita, llega el momento de sentarse y escribirlo todo. Cuenta que suele dedicarse al menos a planificar lunes, martes y miércoles, concentrando así la mayor parte del trabajo en un mismo bloque.

La creadora explica que en esos primeros días suele aprovechar todos los recursos que tiene en casa: la Thermomix, la olla y el horno entre ellos. Su objetivo es que, "en poquito tiempo, tenga la comida de los tres días", porque, como admite, hay muchas otras tareas que atender en casa. Con esa estrategia, logra adelantar gran parte de la propuesta culinaria sin invertir horas y horas a diario.

En su vídeo da diferentes opciones para trabajar a los fogones. Explica que va a preparar una crema de calabacín, dejar listo el pollo en salsa y, para la cena, cocinar una quiche en el horno. Con esos platos, asegura, al menos el lunes queda resuelto.

Imagen de archivo con una cocina con diferentes alimentos dispuestos en la encimera. Foto de Jason Briscoe en Unsplash

Para el martes, menciona que habrá hamburguesas, "las puedo dejar en la nevera y sacarlas del congelador el día anterior", detalla. De hecho, subraya que esto es "muy importante", porque la mayoría de los ingredientes los guarda de esa forma y va sacándolos según los necesita.

Este sistema, de acuerdo a lo que cuenta, tiene una gran ventaja: reduce las preguntas de sus hijas y les facilita la autonomía. Gracias a este método, afirma que "con este pequeño truco no volveréis a escuchar 'mamá, ¿qué comemos hoy?'". Su intención es que los niños y niñas puedan coger su táper, calentarlo en el microondas y comer o cenar tranquilamente, sin depender de que el plato se cocine en el momento.

Para cerrar su mensaje, María Martínez de 'Nueve en casa' anima a las lectoras y a la comunidad de Instagram a participar: "Si queréis compartir vuestros trucos, os leo en comentarios."

Con esta invitación, deja claro que la planificación no solo es una necesidad en las familias numerosas, sino también una opción perfecta para aquellos que buscan soluciones prácticas para el día a día.