Natalia, experta en moda, sobre el error más común en las cenas de empresa: "Ni transparencias ni vestidos cortos"

La Navidad es una de las épocas más esperadas del año, pero también puede convertirse en un verdadero desafío cuando se trata de elegir qué ponerse en compromisos sociales, sobre todo si son de empresa.

La combinación de celebraciones festivas y un entorno laboral, la línea entre lo apropiado y lo inapropiado puede volverse difusa y complicada en cuanto a la elección.

La imagen personal en un entorno laboral es mucho más importante de lo que muchos pueden pensar.

Para evitarlos, una experta en moda, Natalia Cebrián (@nat.cebrian), da los mejores consejos para un outfit estiloso y adecuado para la ocasión.

La consultora y autora de moda, comparte a través de sus redes sociales los errores más comunes al vestir en estos eventos navideños y cómo solucionarlos.

1. No exageres

Es el primer "mandamiento" de la experta: "Nunca uses estas prendas para una cena de empresa", advierte la estilista.

"Ese vestido corto, ajustado y escotado que utilizas para salir con tus amigas de fiesta. No te olvides, esto no es una 'farra', es tu entorno laboral".

Este es uno de los errores más frecuentes en las cenas de empresa, donde algunas personas optan por outfits demasiado provocativos o festivos.

Es importante recordar que, aunque sea una ocasión navideña, estamos en un contexto profesional. Lo más adecuado es elegir prendas que te hagan sentir cómoda y elegante sin perder el toque profesional.

2. Evita las transparencias

La experta en moda también destaca que las transparencias no son la opción más adecuada para este tipo de eventos.

"No hace falta que compartas tus 'talentos' ocultos con los de la oficina. Mejor algo más sutil y elegante", señala.

#LookNavidadOficina #EstiloParaTrabajar #ModaEjecutiva #TipsDeEstilismo ♬ original sound - certainlybee @nat.cebrian ¡Etiqueta en comentarios y envíale el vídeo a tu compañera de oficina! 🤫👇🏼 ¡No te agobies con tu look para la cena de empresa! Solo ten claro que hay prendas que son un SÍ rotundo para salir de fiesta con amigas, pero un NO absoluto para una cena con tus compañeros y jefes. • ❌ Evita: Vestidos demasiado ajustados, cortos y escotados, así como las transparencias que dejan ver más de lo necesario. ¡Es un entorno laboral, no una discoteca! • ❌ Tampoco uses: Jeans muy claros o desgastados, ya que son demasiado informales. • ✅ Apuesta por: Looks más sutiles y elegantes. Unos pantalones oscuros de corte elegante o unos jeans oscuros son perfectos. • ✨ El Toque Festivo: Añádelo con accesorios en pequeñas dosis: joyas llamativas, un bolso de lentejuelas, o un toque de brillo discreto. ¡Menos es más, pero con glamour! ¿Qué error de estilo ves más a menudo en estos eventos? ¡Te leo en comentarios! Y no olvides compartir esto con esa compañera que siempre se pasa de atrevida 😉 #CenaDeEmpresa

Si bien las transparencias pueden ser atractivas en ciertos contextos, en una cena de empresa es mejor optar por tejidos más opacos que mantengan un nivel adecuado de formalidad.

Los detalles como un top de encaje sutil o un vestido con un corte clásico pueden ser mucho más apropiados y no restan elegancia a tu look.

3. Nada de 'jeans' claros

Los jeans claros son uno de los errores más comunes cuando se elige un atuendo para una comida o cena de empresa.

"Nada de jeans claros. Son muy informales, mejor en tonos oscuros", aconseja la estilista. Aunque los vaqueros oscuros pueden ser una opción cómoda, en tonos claros pueden hacer que tu outfit luzca demasiado relajado y poco profesional para un entorno de trabajo.

Es mejor optar por pantalones de tela, faldas midi o vestidos más formales que se ajusten a la ocasión.

4. Pequeñas dosis

Las fiestas de Navidad son sinónimo de brillo, lentejuelas y glamour, pero es fácil caer en el exceso. "El toque festivo en pequeñas dosis, por favor. Accesorios como joyas o algún bolsito con lentejuelas", recomienda la estilista.

Si bien es cierto que puedes incorporar algunos detalles festivos, no es necesario que todo tu atuendo sea un despliegue de brillos.

Un bolso pequeño con detalles brillantes o unas joyas sutiles pueden añadir un toque navideño sin robar protagonismo.

5. Errores más comunes

Los errores no solo se limitan a la elección de la prenda principal, también hay que tener en cuenta los detalles que completan tu look.

Uno de los mayores fallos que cometen las personas al asistir a una comida de empresa es no seguir el código de vestimenta de la empresa.

Ya sea demasiado informal o excesivamente llamativo, es importante saber equilibrar el estilo personal con las expectativas de la empresa.

Evita presentarte con vaqueros rotos, zapatillas o camisetas si el evento requiere algo más formal. Por otro lado, no vayas en vestido de gala si el resto de los asistentes lleva un look smart-casual.

Otro de los errores más comunes es el exceso de brillo o lentejuelas. Las prendas con transparencias o demasiado brillo pueden hacerte parecer más lista para una noche de fiesta que para un evento de trabajo.

6. Calzado y complementos

El calzado y los complementos también juegan un papel crucial en tu look navideño. "Tacones demasiado altos o incómodos que impiden moverse con naturalidad toda la noche" es un error frecuente.

Opta por tacones cómodos o zapatos con un toque elegante pero práctico, que te permitan disfrutar de la noche sin sufrir.

Además, evita bolsos enormes o mochilas de diario, ya que no encajan con el estilo más arreglado de una cena navideña. Los bolsos pequeños y elegantes son la opción más acertada.

En cuanto a los accesorios, es importante no abusar de joyas grandes, accesorios navideños estridentes o corbatas muy estampadas que distraigan la atención de tu outfit. La clave está en elegir piezas que complementen tu atuendo sin sobrecargarlo.

7. Acorde a la cultura empresarial

Vestir de forma que no encaje con la cultura de la compañía puede ser otro gran error. Si trabajas en una empresa conservadora, no vayas demasiado informal, ni te arriesgues a vestirte excesivamente sería en un entorno creativo y relajado.

También es importante tener en cuenta las indicaciones del lugar y el horario. Evita llevar prendas veraniegas en pleno invierno o vestirte de noche para una comida diurna.

8. Actitud general

Recuerda que, aunque estés en una fiesta, el contexto sigue siendo laboral. Evita los excesos con el alcohol, los flirteos fuera de lugar y cualquier comportamiento que pueda dañar tu imagen profesional.

También cuida los detalles básicos como la higiene personal, el planchado de la ropa y la limpieza de tus zapatos, ya que estos detalles cuentan mucho en la impresión general que causas.

Si sigues estos consejos y evitas caer en estos errores, ¡tu look será todo un éxito en tu próxima cena de empresa navideña!