La boutique de Tudor, el espacio inmersivo de Cupra y el museo de Banksy, en los planes semanales de Magas

Se acabó noviembre, con la llegada de diciembre, los días para completar los 365 están contados. Las propuestas dan vida a nuestro día a día, que se va ralentizando por culpa del frío y la caída del sol tempranera.

Las opciones son infinitas y cada día hay algo nuevo por visitar: experiencias gastronómicas, museos, exposiciones, entre muchas otras. La sección de Magas escoge las mejores para que puedas disfrutar en estas fechas.

La boutique Tudor

TUDOR inaugura su nueva tienda boutique monomarca en Madrid, siendo la segunda propia. Se encuentra en pleno corazón de la Milla de Oro, en la reconocida Calle Serrano 44, en la esquina de Hermosilla.

Un espacio de 25 metros cuadrados con un entorno íntimo y cuidado revestido con el último diseño de mobiliario y decoración, como una mesa de exposición, bar y detalles decorativos que refuerzan el universo de la firma suiza.

Interior de la boutique. Cedida

Preparado para brindar una atención personalizada y una experiencia digna de marca exclusiva. Un punto de encuentro para entusiastas y coleccionistas que buscan profundizar en la historia y carácter de la marca.

El espacio abre las puertas a toda su colección y a sus novedades más recientes, con una precisa selección de relojes de alta calidad suiza que combinan diseño, precisión y robustez. Una oportunidad clave para los amantes de estas joyas con agujas que dan el tiempo.

¿Dónde? C. de Serrano, 44, Salamanca, 28001 Madrid.

CUPRA sorprende Madrid

CUPRA City Garage Madrid presenta su propuesta Time To Reset, con la que ofrece un viaje inmersivo para toda la familia bajo la dirección creativa de la cantante Ona Mafalda, inspirada en su disco 'reset'.

One Mafalda en la inauguracion. Cedida

Un lugar en el que podremos escribir nuestros deseos en unos rótulos luminosos que nos llevan a pensar en 2026. Un momento para que todos puedan detenerse, reconectar y proyectar para lo que viene en el próximo año, dejando tiempo a la reflexión.

Tras recorrer un brillante camino que guía hasta la sala, la misma se encuentra llena de propuestas para todos los públicos. Desde talleres de manualidades y pintacaras para los más pequeños hasta una competición de Scalextric de gran tamaño para toda la familia.

Para completar la experiencia, el espacio cuenta con un restaurante para que el visitante pueda degustar la gastronomía de CUPRA City Garage y pasar un buen rato en compañía de nuestros seres queridos. Además, hay un trineo luminoso en el que podrás grabar las mejores stories de estas festividades decembrinas.

¿Dónde? C. de Serrano, 88, Salamanca, 28006 Madrid.

Museo Banksy Madrid

Otro plan distinto puede ser visitar el Museo Banksy en Madrid. Se trata de la muestra con mayor colección de obras del artista en Europa, con más de 170 piezas entre reproducciones, esculturas, grabados e instalaciones.

Una experiencia inmersiva e interactiva que sumerge al visitante en el universo visual y crítico de Banksy, quien explora temáticas sociales, políticas y medioambientales a través del arte urbano y la técnica del stencil.

Puedes encontrar algunos de sus murales más icónicos reproducidos en escala real, como Girl with a Balloon y The Flower Thrower. Un espacio ideal tanto para los amantes del arte contemporáneo como para los que buscan una experiencia cultural diferente.

Mural de Banksy. Archivo de EL ESPAÑOL

Puedes visitarlo todos los días desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas y poder conocer más acerca de Banksy y su misión social.

¿Dónde? P.º de la Esperanza, 1, Arganzuela, 28005 Madrid.

Piano bar en Madrid

El famoso Hotel Thompson Madrid sorprende a la ciudad con la nueva apertura del Jack's Club, un bar clandestino de espíritu británico fusionado con la coctelería de autor, la música en directo y el ambiente de local privado.

Un ambiente que rinde homenaje a las antiguas bibliotecas ilegales y a losgentlemen's clubs de George Street en Edimburgo. Pensado para esas noches de largas y profundas conversaciones, con una iluminación tenue, velas, cartas sobre la mesa y grandes copas.

Un ambiente sofisticado dentro del bar. Cedida

Las veladas especiales son de jueves a sábado, cuando el piano vibra en el epicentro con canciones de rock, pop, soul y jazz que a medida que avanza la noche se van convirtiendo en funk y house suave sin romper la atmósfera íntima.

Una experiencia con estética Old Money para formalizar la elegancia de la noche madrileña, donde la coctelería, música y nostalgia británica se unen para convivir bajo un halo de exclusividad.

¿Dónde? Plaza del Carmen, Centro, 28013 Madrid.

Sushi en Sant Just Desvern

La nueva apertura de la firma The Umai Group, Monster Sushi Sant Just, es un restaurante ubicado en el área metropolitana de Barcelona a los pies de Collserola. Rodeado de zonas verdes con una amplia terraza para que puedas disfrutar al aire libre.

Una cocina que fusiona el auténtico sabor japonés con un ambiente urbano, vibrante y relajado. Un espacio típico de taberna nipona con cocina abierta y barra de bebidas especiales.

Su menú ofrece opciones tanto para los amantes principiantes como para los paladares más exigentes. La carta incluye clásicos como tataki de atún, roll anticuchero, nigiris y sashimis de alta calidad, entre otros, y una coctelería creativa con influencias orientales.

Espacios del restaurante. Cedida

Si te apetece probarlo pero no salir de casa, el servicio de delivery se encargará de ello.

¿Dónde? Carretera. Reial, 159, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona.

Brunch navideño

El restaurante Kabuki presentó un brunch navideño que podrás visitar todos los domingos próximos hasta el 4 de enero. Un menú diseñado por el chef Alejandro Durán con cuatro actos que reinterpretan este concepto de almuerzo con técnica y carácter japonés y bebidas incluidas por un precio de 65 €.

La propuesta gastronómica comienza con un sakizuke, una galleta de arroz crujiente con ventresca y salsa pastor mexicana. Luego, en el acto dos, un otsukuri, corte y equilibrio con pa amb tomaquet de ventresca, gyutataki (ternera con ponzu) y tartar de aguacate picante.

Plato del brunch navideño. Cedida

Para el tercer paso se sirve sushai, con cinco principales a elegir. Para finalizar la experiencia, de postre, rosquetes de calabaza con chocolate Valrhona 70%.

Un brunch al estilo estrella Michelin y Sol Repsol, para quienes quieran algo original y fuera de la normalidad.

¿Dónde? Calle de Lagasca, 38, Salamanca, 28001 Madrid.

La TV en primera persona

El primer Quiz Room en Madrid para que puedas divertirte con tus amigos en un amplio espacio con tres salas de juego y zona de bar para que la experiencia sea más larga.

Presenta diferentes modalidades de juego:

Un Quiz Original que dura de 60 a 90 minutos, con reglas dinámicas y comodines al estilo de un concurso televisivo.

que dura de 60 a 90 minutos, con reglas dinámicas y comodines al estilo de un concurso televisivo. El Quiz Niños adaptado para menores a partir de 8 años, con temáticas divertidas para toda la familia.

adaptado para menores a partir de 8 años, con temáticas divertidas para toda la familia. El gran Quiz Musical donde pones a prueba la memoria musical y el sentido del ritmo, con pulsadores, improvisaciones y muchas risas.

Salas del Quiz Room. Cedida

Un lugar donde la aventura se adapta a cada grupo y al tipo de evento, creando una experiencia personalizada para que todos disfruten. Una experiencia inmersiva que convierte a los jugadores en protagonistas de un show televisivo.

¿Dónde? C. de Sancho Dávila, 8, Salamanca, 28028 Madrid

La historia de Nike

NIKE. Diseño en movimiento es la primera gran exposición de la reconocida marca que aterriza en Madrid. Hasta el 25 de enero de 2026, está disponible para que la visites muy cerca de la Gran Vía, de martes a jueves y domingos de 10 horas a 20 horas y de viernes a sábados de 10 horas a 21 horas.

En la muestra se presentan los inicios artesanales de Nike en los años 60, donde podrás ver un recorrido inmersivo por cinco décadas de innovación, cultura urbana y diseño deportivo.

Exposición de NIKE. Cedida

La exhibición cuenta con visitas guiadas y audioguías para que puedas disfrutar de una experiencia más completa. Sin embargo, si quieres ir por tu cuenta también podrás hacerlo.

Un escenario artístico que no te puedes perder; una fusión del deporte, la moda e historia. Ideal para los amantes de la marca o del diseño. Una oportunidad para conocer y entender el pasado y presente de Nike, y cómo concibió el movimiento y la identidad deportiva.

¿Dónde? Plaza San Martín, 1, C. de las Hileras, 18, Entrada por, 28013 Madrid.

El espacio artístico

La artista Coco Dávez inauguró su nuevo estudio en Carabanchel con su exposición más personal de sus icónicos faceless por su 10º aniversario, celebrando la reapertura de un espacio creativo y la retrospectiva íntima de 36 retratos.

Una nave reformada pensada para crear, exponer, recibir público y acoger proyectos diversos. Se puede ir a ver la exhibición de la misma, con pases privados dirigidos por ella, en los que cuenta anécdotas de las piezas, del proceso creativo, además de mostrar sus bocetos y creaciones inéditas.

Interior del espacio creativo. Cedida

El objetivo del lugar es recuperar e impartir talleres, además de mentorías grupales e individuales. Por no hablar de la organización de desayunos con visitas guiadas, exposiciones, cenas, encuentros y todos los eventos que aún le quedan por imaginar a Dávez.

El sitio se integra en el universo propio de la artista, de manera que el arte trepa por las paredes y cumple con los sueños que ella buscaba para el mismo. Una sala que no te puedes perder si eres amante del arte contemporáneo.

¿Dónde? Barrio de Carabanchel.

Música y poesía

El próximo 11 de diciembre desde las 19:00 h el honorable Centro Federico García Lorca de Granada recibe la IV colisión colectiva, un encuentro donde las cuatro grandes autoras Rosa Berbel, Mayte Gómez Molina y Salma Bechar darán un auténtico recital poético y una conversación.

No solo será eso, sino que al finalizar la gran demostración de las artistas, Eddi Circa junto a todas las voces acompañantes se unirán para un gran karaoke lírico para cerrar una bonita velada.

Un plan organizado por la asociación Esto no es una poesía que impulsa el diálogo entre creadoras contemporáneas para generar colisiones entre las letras, el cine y el conocimiento colectivo.

Un espacio que une el arte en su máxima expresión para poner en común la pasión entre todos.

¿Dónde? Pl. Romanilla, S/N, Centro, 18001 Granada.