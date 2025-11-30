Cecilia tiene 93 años y se siente como a los 50: "El secreto son las legumbres, el gimnasio y la vida social"

En España, el 52% de los adultos presenta sobrepeso u obesidad. Un dato que no es de extrañar si se analiza este otro: el 72% de los españoles ha intentado perder peso alguna vez en su vida.

Sin embargo, mientras muchas personas buscan fórmulas milagrosas para mantenerse jóvenes, Cecilia Gómez, una neoyorkina de 93 años, lo hace sin fórmulas milagrosas ni cirugías invasivas.

Su receta, como ella misma afirma, no es otra que gimnasio, legumbres y vida social activa. Su historia se ha hecho viral tras ser publicada por Business Insider.

En la entrevista, la protagonista de esta historia ha sorprendido al mundo asegurando: "Estoy en casi perfectas condiciones. Me siento como si tuviera 50 años".

En la actualidad, donde cada vez vivimos más, pero no siempre mejor, ejemplos como el de Cecilia nos recuerdan que la longevidad puede ir acompañada de vitalidad, agilidad y una mente despierta.

En forma a los 93

Cada mañana, de lunes a viernes, Cecilia acude religiosamente al Gold’s Gym de Smithtown. Allí entrena entre las 10 y las 13 horas: una rutina que mantiene desde hace décadas.

"Ir al gimnasio es como mi religión", confiesa. No va a caminar o estirar ligeramente. No. Cecilia levanta pesas, marcha, juega al baloncesto e incluso se atreve con partidos improvisados de fútbol.

Levanta pesas, practica deporte y asegura sentirse igual que a los 50. Algo que recomiendas los expertos en longevidad.

Cecilia basa su bienestar en tres pilares para conseguir mantenerse en joven a los 93 (y sentir que tiene 50):

Ejercicio diario constante.

Practica deporte cinco días a la semana y no elige precisamente actividades suaves. Participa en SilverSneakers, un programa diseñado para mayores de 65 años que trabaja equilibrio, estabilidad y fuerza muscular. No solo asiste, sino que este año ha sido nombrada Miembro del Año por su constancia y espíritu competitivo. Alimentación rica en verduras y legumbres.

Aquí está una de sus herramientas más poderosas. Cecilia asegura que las alubias, las lentejas y los garbanzos son parte esencial de su dieta diaria, siempre acompañadas por arroz, verduras y frutas. Estos alimentos están catalogados como “longevitarios”, típicos de las Zonas Azules, regiones del mundo con mayor número de personas centenarias (como Okinawa o Cerdeña). Vida social activa (tan importante como el ejercicio).

“Nunca está sola”, dice su hija, Pat Schneider, de 60 años. Cecilia vive rodeada de hijos, nietos y bisnietos. Todos los domingos se reúnen en familia para cenar. Además, canta en el coro de la iglesia, charla con amigos antes y después del gimnasio, y siempre tiene algún plan social.

Los expertos en longevidad lo tienen claro: una vida social activa reduce el riesgo de depresión, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares y alarga la vida hasta 7 años.

"Cuando alguien me pregunta cuál es mi secreto, solo digo: bienvenidos al gimnasio", afirma Cecilia, quien no cree en recetas mágicas.

Su hija recuerda que desde pequeña fue activa, competitiva y amante del aire libre. Hoy, con casi un siglo, sigue levantándose temprano, desayunando ligero, poniéndose sus deportivas y saliendo a entrenar como si tuviera una cita importante.

Tampoco olvida su plato favorito: alubias con arroz, verduras y naranja de postre. A esto suma plátano, con alto contenido en potasio, un aliado clave para mantener el corazón activo y los músculos fuertes.