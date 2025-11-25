El sabor vanguardista de Magas por Fundador desembarca en los espacios más exclusivos de Valencia

Siempre es buen momento para brindar y si se hace con un cóctel como el de Magas por Fundador, mucho mejor. El combinado, que llegó el pasado verano para conquistar los paladares de los más jóvenes, dándole así una nueva vida al brandy, desembarca ahora en rincones selectos de Valencia.

Este destilado de las bodegas jerezanas está elaborado con Fundador Doble Madera, la base de la mezcla. Se trata de un Solera Reserva que reposa con un doble añejamiento en las famosas Sherry Casks, barricas que previamente han contenido vinos amontillados y olorosos.

Con origen en la ciudad andaluza y más de 150 años de historia, el licor aporta matices inesperados a una propuesta que incluye entre sus ingredientes zumo de lima, soda de pomelo y sal azul. Este último detalle es un guiño, además, a la paleta de colores que define a esta revista.

La primera vez que el público pudo catar este cóctel vanguardista, que fusiona su inspiración innovadora con la tradición y el buen hacer de Fundador, fue en la gala Maga de Magas, que se celebró en junio en Madrid y que premió a mujeres de referencia como Rosa María Calaf, Adela Cortina, Carmen Posadas, Ana Rosa Quintana y Nativel Preciado.

Con este pistoletazo de salida, la propuesta se hizo hueco en otros eventos de calado como la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino de La Alhambra en Granada y en 'Las Top 100 Fundadoras': el legado continúa. Esta última cita se celebró además en las bodegas que se encargan de producir el destilado.

Ahora, además de en Barcelona, donde el combinado llegó ya hace varias semanas, también es posible disfrutar de la experiencia Magas por Fundador en Valencia.

Umbracle Terraza

Este impresionante rincón se encuentra en el corazón de la ciudad de las Ciencias. Quizás lo más increíble, además de sus dimensiones, sea el hecho de que se encuentra rodeado de naturaleza. Una especie de oasis urbanita que propone una pausa a esas agendas que imponen su ley en el día a día.

Umbracle se define como un lugar exclusivo donde es habitual toparse con celebrities, pero si algo destaca de esta ubicación es la discreción y el buen hacer de su equipo, que siempre vela por el interés de los clientes.

Magas por Fundador se encuentra disponible en la carta de cócteles durante toda la temporada, que en este caso abarca desde el mes de marzo hasta noviembre.

Y para aquellos que quieran llevar la experiencia un paso más allá, también han de saber que en las peticiones de los reservados se puede elegir un Fundador Supremo 15.

La unión entre Umbracle y Fundador se enmarca en la siguiente afirmación, dirigida desde el espacio hacia la bodega: "Son cazadores de tendencias y se esfuerzan en darle a su público todo lo que el mercado pueda demandar…".

¿Dónde? Avenida del Profesor López Piñero, 46013, Valencia, Valencia.

Terraza Akuarela-Playa

Puede que este sea uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Valencia, ya que se encuentra en el Paseo de la Malvarrosa, es decir, en primera línea de playa. Este must de ocio destaca por sus zonas interiores, privadas y ajardinadas.

Si Umbracle es un local de encuentro de rostros conocidos, en Akuarela estos trabajan en rodajes. El último highlight fílmico del enclave ha sido la grabación de la serie La Ruta.

En este caso, el cóctel se encuentra disponible en la carta durante todo el año, junto a dos alternativas más con la base del destilado de las Sherry Casks.

¿Dónde? Calle de Eugenia Viñes, 152, Paseo Marítimo, 46011, Valencia, Valencia.

Citrus Cocktail Bar

Y de la costa al centro de la ciudad valenciana. Este local especializado es toda una referencia en combinados, nada de extrañar teniendo en cuenta que su maestro coctelero, Sargi, cuenta con una trayectoria impecable en locales de cinco estrellas y restaurantes que cuentan con la distinción Michelin.

El ganador de la categoría Mejor Bartender de la Comunidad Valenciana en 2021 y 2024 fusiona una visión vanguardista de este arte gastronómico con un enfoque hacia los aromas cítricos y la historia del lugar donde los crea. Fundador siempre se alía con los mejores socios.

No obstante, no solo de Sargi vive el Citrus, ya que también trabaja junto a él, codo con codo, Ángel del Coro, que logró el tercer premio como Joven Barman en la región.

En su carta, además de sorprendentes combinados donde todo encaja a la perfección, también destaca el servicio de calidad y un trato de lo más exclusivo.



¿Dónde? Calle Santo Cáliz, 7, Casco Antiguo, 46001, Valencia, Valencia.