Cómo limpiar plásticos pegajosos con laca de pelo: el truco seguro de 'La Ordenatriz' para secadores y envases

Esta semana, en el consultorio de 'La Ordenatriz' se plantea un problema bastante corriente que afecta a las superficies y a los envases de plástico: a menudo quedan pegajosos al irse ensuciando y tocarlos con las manos acaba siendo una experiencia nada agradable. Aunque pueda parecer sencillo de solucionar, como en todo, hay rutinas que son más eficaces que otras.

Como experta en orden y limpieza, Begoña Pérez, una vez más, cuenta con el truco perfecto, sorprendentemente eficaz, para devolverle la normalidad a objetos cotidianos que, con el tiempo y el uso, desarrollan esa sensación 'gomosa'.

Por ejemplo, el packaging de muchos productos de maquillaje, que suelen contener en su interior pigmentos y aceites, se mancha con facilidad al ir utilizándolos y llega un momento que hasta la marca impresa en el envase queda borrosa. Otro ejemplo es el secador, aunque con este pequeño electrodoméstico hay que tener mucho cuidado.

¿Y cuál es ese tip infalible? Usar laca, algo muy común en los armarios de belleza, pero que en esta ocasión sirve para otra cosa completamente diferente. Hay que explicar que este tipo de spray contiene una combinación de alcoholes y disolventes suaves, componentes que se encargan de diluir residuos como películas superficiales descompuestas, acumulaciones de suciedad o incluso restos de pegamento.

Lo mejor es que no daña el material porque su composición es compatible con la mayoría de los polímeros domésticos. Además, es hidrosoluble, por lo que se puede eliminar con facilidad sin dañar el color o el acabado original de los envases o superficies.

El proceso

Los secadores requieren especial cuidado a la hora de limpiarlos. iStock

Una vez explicado todo esto, pasamos a la técnica, que es sencilla. Por regla general, basta con pulverizar la zona a limpiar con la laca y luego frotarla con un estropajo mojado en agua hasta que los restos de suciedad desaparezcan. Seguidamente, seca bien con un trapo de microfibra y listo. ¡Esa sensación pegajosa ya no está!

Tu neceser de maquillaje vuelve a brillar con los envases, el colorete, etc., en perfecto estado. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con un objeto también de uso frecuente: el secador. Si lo rociamos con el producto de fijación, corremos el riesgo de que las partículas se cuelen en el interior y puede explotar al calentarse.

Por eso, hay que echar la laca directamente en la esponja húmeda y a continuación higienizar la zona de plástico del aparato. Frota bien y pasa un trapo seco para dejarlo reluciente. El truco vale para otros aparatos eléctricos que están fabricados en parte o su totalidad de PVC.

Recordaros, además, que la laca se puede usar para eliminar manchas de tinta, alquitrán o pintalabios de los tejidos. También reduce la aparición de carreras en las medias aplicándola en las zonas más sensibles.