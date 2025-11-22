Laura Encina, experta en ahorro: "Si no quieres perder un 20 % de tu dinero, necesitas dividirlo en 3 cuentas"

La forma en la que aprendemos de nuestros padres a relacionarnos con las finanzas y con el dinero, es una de las primeras herencias familiares que recibimos.Y, según la experta en finanzas y ahorro, Laura Encina, también "una de las más importantes". Así lo asegura en su entrevista en Tiene sentido Pódcast, donde explica cómo esa visión heredada puede llegar a condicionar "nuestro destino y nuestro futuro de adultos".

La experta asegura que lo primero es derribar esas "creencias limitantes" que vienen de esas experiencias que hemos tenido de niños relacionadas con el dinero. "Para empezar a romper con esos patrones, ser consciente de esto es el primer paso", afirma. En su paso por el podcast, Laura Encina también reflexiona sobre la importancia del momento actual y su clave para vencer la inflación, para lo cual defiende la fórmula de las tres cuentas.

"Estamos viendo un cambio de realidad muy fuerte a nivel de trabajo, de ingresos, están los nómadas digitales... Estamos rompiendo totalmente con esa cultura del esfuerzo que nos habían inculcado a nosotros". Un contexto en el que el concepto de libertad financiera está ganando fuerza porque "hace a la gente tener ilusión por cambiar su rumbo".

Para lograrlo, Encina insiste en que no basta con querer mejorar nuestra situación económica: hace falta una estrategia clara. "Para que el dinero venga a ti también hay que hacer un plan de acción y otro para que el dinero siga creciendo". En su experiencia, existen tres perfiles principales: quienes no ahorran nada y gastan incluso antes de ganar, los que acumulan dinero desde el miedo y sin darle uso y quienes siendo organizados carecen de formación suficiente para sacar partido a sus recursos.

Aquí es donde entran las herramientas clave. Según la experta, el primer paso es tener claros nuestros objetivos: "Es importante visualizar nuestros objetivos y ver cuánto necesitamos ahorrar para ese objetivo, no ver cuánto podemos ahorrar por ahorrar, sino cuánto necesitamos". A partir de ahí, propone apoyarse en herramientas financieras que generen rentabilidad y permitan hacer crecer el ahorro."

La experta en ahorro Laura Encina, sobre el mejor sistema de ahorro

Laura Encina recuerda que incluso las recomendaciones oficiales subrayan la importancia de estructurar nuestros ahorros: "A nivel general, El Banco de España nos recomienda ahorrar entre el 10 % y el 20 % de nuestros ingresos y luego con esos ingresos diversificar el ahorro para empezar a conseguir algo de rentabilidad".

En este punto, el uso de varias cuentas se vuelve esencial según la experta: "Si no quieres perder un 20 % de tu dinero, necesitas dividir tus ahorros en 3 cuentas", advierte. En cuanto al colchón de seguridad, la experta recuerda otra recomendación del Banco de España: "nos recomienda entre 3 y 6 meses de nuestros gastos fijos".

Pero Encina lanza una advertencia clave: no conviene dejar todo el dinero parado. "No acumules el dinero porque la inflación se lo está comiendo. Si tuviéramos cinco años nuestro dinero parado en una cuenta perderíamos un 20 % de su valor", advierte.

Su fórmula de ahorro

Una de las claves para desarrollar una buena salud financiera es automatizar el ahorro desde el mismo momento en el que se cobra la nómina. "Hay un ejercicio que yo siempre recomiendo a mis clientes y que es el 'págate a ti primero'. Si te llega la nómina y apartas, por ejemplo, 50 euros, te acostumbras a vivir el resto del mes con los 50 euros", explica a modo de ejemplo.

La clave, insiste, está en ahorrar nada más cobrar y no dejarlo para el final del mes. Para ello, propone un sistema basado en tres cuentas diferenciadas según el plazo y el objetivo del ahorro:

Corto plazo: se gestiona a través de cuentas corrientes o remuneradas, pensadas para gastos frecuentes o imprevistos. Aquí prima la liquidez y la disponibilidad inmediata del dinero.

se gestiona a través de cuentas corrientes o remuneradas, pensadas para gastos frecuentes o imprevistos. Aquí prima la liquidez y la disponibilidad inmediata del dinero. Medio plazo: destinada a metas entre tres y seis años, como cambiar de coche o pagar una formación. Se puede optar por productos que ofrezcan algo de rentabilidad con flexibilidad y seguridad.

destinada a metas entre tres y seis años, como cambiar de coche o pagar una formación. Se puede optar por productos que ofrezcan algo de rentabilidad con flexibilidad y seguridad. Largo plazo: aquí entra en juego el interés compuesto, con herramientas financieras que ofrecen una rentabilidad más alta y estable en el tiempo. Ideales para la jubilación o grandes inversiones futuras.

"Lo ideal es diversificar esa capacidad de ahorro en esas tres herramientas para asegurar una buena salud financiera", concluye Encina. Este enfoque permite que el dinero trabaje para nosotros, en lugar de perder valor por culpa de la inflación.