Una experiencia inmersiva en Sevilla, citas culinarias de Navidad y arte que mira al interior: los planes de Magas

Las semanas de noviembre continúan pasando, las quedadas y las despedidas del año comienzan a aflorar. Esta vez, el cierre puede ser en el mismo restaurante de siempre o puedes probar nuevas opciones. Además, no hace falta limitarte a opciones culinarias, sino que, con la cantidad de actividades que hay, se puede y se debe innovar.

En la lista que Magas prepara, te dejamos diferentes opciones como gastronomía, juegos, museos y mucho más que recorren ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla.

Universo Disney

Disney: the exhibition - 100 años de Magia es una exposición internacional que homenajea el centenario de The Walt Disney Company. Se trata de una inmersión audiovisual que recorre 100 años de historias, personajes icónicos, innovaciones y creatividad. Se puede ver en la Fundación Canal de Madrid, que recibe más de 250 piezas originales y de archivos históricos como obras de arte, vestuario, maquetas, utilería, etc.

El castillo de Disney expuesto. Cedidas

Además, tiene secciones temáticas distribuidas en nueve galerías inmersivas y 14 instalaciones interactivas, para que puedas visitar tus momentos favoritos. Algunas de las películas que aparecen en este viaje son Blancanieves y los siete enanitos, y estrenos recientes de Marvel, Pixar y Star Wars. También, tesoros de la animación de Mary Poppins, Iron Man, Indiana Jones...

Disney: the exhibition. Cedidas

Una exposición para las familias, niños, fans nostálgicos y amantes de la cultura pop y del cine, con actividades y juegos para todas las edades. Puedes conseguir tu entrada desde 14,90 €.

¿Dónde? P.º de la Castellana, 214, Chamartín, 28046 Madrid.

Arte innovador

La artista visual cubana Rachel Valdés inaugura la exposición INSIGHT en la Galería Mayoral en Barcelona. Una muestra donde podrás encontrar esculturas, instalaciones e intervenciones que exploran la luz, el reflejo y el color.

Las creaciones están trabajadas en base a la percepción, reflexionando sobre el tiempo, la memoria, la relación entre lo físico y lo mental y la construcción interna al mirar.

Algunas de las obras más representativas de su trayectoria que se incluyen en la exposición son Reality, The Beginning ef the End, Pirámide y Transición 2, 4 y 7.

Rachel Valdes junto a sus obras. Cedidas

Sus impresionantes piezas son innovadoras. Utiliza espejos laminados, acero inoxidable, vidrio y sonido para crear ambientes inmersivos. La pieza central de la exhibición es Composición Infinita, realizada a partir de estructura metálica y retroproyección.

La muestra de Valdés supone una experiencia sensorial que trasciende lo visual y redefine la relación entre el arte y quien lo observa, convirtiéndolo en parte activa y esencial de la obra

¿Dónde? Carrer del Consell de Cent, 286, L'Eixample, 08007 Barcelona.

Una Navidad catalana

El Hyatt Regency Barcelona Tower presenta la fiesta que tiene por lema 'Una Navidad para recordar: el futuro tenía forma de hogar' y que ofrece diferentes planes para que puedas disfrutar de las festividades.

Christmas O'Clock: todos los días de diciembre de 18:00 a 19:00 h en el Axis Lobby Bar. Brindis con cava y dulces catalanes en un carrito decorado como mercadillo navideño.

Cena de Nochebuena: alta gastronomía y platos típicos en el restaurante Terrum.

Almuerzo de Navidad y San Esteban: recetas tradicionales reinterpretadas y menús especiales.

Cena de fin de año: un menú especial , brindis con cava bajo la luna y fiesta con DJ, cotillón y barra libre.

Lifestyle Brunch de Año Nuevo: el primero de enero, con varias estaciones y productos premium de 12:30 a 16:00 h.

Brindis en el Hotel. Cedidas

¿Dónde? Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 144, 08907 Barcelona.

Espectáculo de luces

El Real Alcázar de Sevilla se transforma en una experiencia lumínica e inmersiva inspirada en la boda de Carlos V e Isabel de Portugal con 'Naturaleza Encendida: ARRAS' abierta al público hasta el 15 de marzo de 2026.

Los jardines se han separado en siete zonas temáticas que representan virtudes regias como prudencia, fortaleza o gloria, entre otras, típicas de una monarquía tradicional. Para conseguirlo, combinan efectos de luz, videoproyecciones, sonido envolvente y relatos originales.

ARRAS- Naturaleza Encendida. Cedidas

Los horarios del evento son de lunes a miércoles, de 19.00 h a 22.00 h y jueves a domingo, de 19.00 a 22.45. Puedes conseguir tus entradas a través de la web y si eres sevillano, ¡tienes descuento!

Una experiencia completa que reúne historia, patrimonio y tecnología, para que puedas aprender de una manera más entretenida.

¿Dónde? Casco Antiguo, 41004 Sevilla.

Celebrando en grupo

El Hotel Thompson Madrid prepara las mejores cenas navideñas para empresas y grupos. En el corazón de la capital, este espacio elegante con capacidad hasta 300 personas tiene experiencias gastronómicas para los grandes eventos.

Puedes escoger entre un menú de tres pases por 85 € por persona y existe la opción de sumarle un cóctel de bienvenida por 15 € con una selección gourmet.

Los platos junto a sus coctktails. Cedidas

Otra alternativa es un cóctel casual por 85 € con un tapeo y selección de postres finos para cerrar la experiencia. Si quieres completar tu noche, existe la posibilidad de contratar barra libre de destilados con precios entre 20 y 30 € por persona y/o estaciones gastronómicas.

¿Dónde? Plaza del Carmen, Centro, 28013 Madrid.

La experiencia 'Avatar'

La primera exposición inmersiva y multisensorial basada en la película Avatar del reconocido productor James Cameron en Europa ofrece una experiencia para conocer la cultura indígena de Na’vi y explorar el mundo de Pandora.

Se trata de un recorrido a través de nueve salas temáticas dirigidas a todas las edades. Algunas de las actividades destacadas son:

Centro de Bienvenida de la Fundación Pandora

Pabellón de Biotecnología RDA: transformación Avatar, creación de identidad con rasgos Na’vi y fotos mediante código QR.

Bosque Bioluminiscente: flora y fauna que brillan en la oscuridad.

El mundo Pandora. Cedidas

Entre otras sorpresas, cuenta con una tienda temática al final del recorrido con productos exclusivos. En resumen, un evento único para los amantes de la aventura, la ciencia ficción y la naturaleza en un entorno mágico y tecnológico.

¿Dónde? Espacio Delicias, Paseo de las Delicias 61, Arganzuela, 28045 Madrid.

'Thanksgiving' en Madrid

El Restaurante Sessions en el Hard Rock Hotel Madrid prepara una cena especial para celebrar Acción de Gracias. Del día 27 al 29 de noviembre, desde las 19.30 h a 23.30 h se puede degustar un menú completo con sidra de manzana caliente, bebida a elegir y café por 55 €.

Los platos que se servirán son de entrada: crema de calabaza aromatizada con naranja, grissini y crema agria. Como plato principal el tradicional pavo asado con puré de patatas, boniato, judías Kenia salteadas con ajo, salsa de arándanos y salsa gravy tradicional. Por último el clásico pastel de calabaza con helado de vainilla.

Hard Rock Hotel Thanksgiving. Cedidas

Puedes realizar las reservas, en la web del hotel o directamente en el restaurante. Es una experiencia gastronómica que combina la tradición norteamericana con el espíritu vibrante y musical del hotel.

¿Dónde? Ronda de Atocha, 17, Arganzuela, 28012 Madrid.

La Galería Gaby Vera

Otra oportunidad de disfrutar del arte es la exposición individual de Carmen Ceniga Prado titulada Entrando en el ahora, la primera dedicada a la artista en Madrid por la galería Gaby Vera. Se encuentra disponible hasta el 9 de enero de 2026.

El concepto de la muestra es la representación de estados emocionales y sensaciones complejas a través del color y la abstracción. Podrás encontrar 11 obras de gran formato y una selección en papel.

Obra en exposicion. Cedidas

La exposición invita a la indagación del autoconocimiento a través de las pinturas y busca que el público reconozca y comprenda la complejidad emocional y sensorial que nos habita.

¿Dónde? Calle de Fernández de la Hoz, 30, Chamberí, 28010 Madrid.