Josefa, abuela española de 72 años: "Crié a mi nieta toda la vida y el complemento en mi pensión se queda en 35 euros"

Muchas personas se encuentran con dificultades por su situación económica y que están dispuestas a hacer todo lo posible porque se reconozcan algunas responsabilidades que han tenido y a las que los organismos les dan la espalda.

Este es el caso de Josefa, una abuela de 72 años que protagonizó una sentencia pionera en España, después de que la justicia le haya reconocido el derecho a cobrar un complemento a su pensión por haber criado a su nieta.

Se encargó de su cuidado desde que tenía un año y medio, haciéndose cargo de la niña desde pequeña porque su hija y su pareja tenían una situación complicada, ella con problemas de drogadicción y él, en la cárcel.

Por este motivo ha peleado para que se le reconozca ese completo, y la sentencia le ha reconocido a cobrar un pequeño extra: "Son 35 euros al mes más, no es mucho, pero algo es algo, yo estoy contenta”.

A pesar de que se trata de una cantidad prácticamente simbólica, Josefa se encuentra orgullosa de haber sentado un precedente y anima a otras mujeres que han estado en su situación a buscar el reconocimiento que merecen.

Una ayuda en su pensión

El acceso a la jubilación ya no garantiza tener una vida tranquila tras años de trabajo. Para muchos, las cuantías que reciben no son suficientes para poder sostener el nivel de vida actual, como la propia Josefa, una pensionista que trabajó toda su vida cosiendo zapatos.

Además de criar a su hija, se vio obligada a criar a su nieta desde los 38 años de edad. Su hija tuvo un problema de adicciones y el padre de la nieta estaba en prisión, por lo que Josefa se vio obligada a hacerse cargo de una nieta a la que ha criado toda la vida.

En el año 2021, cuando se jubiló, solicitó un complemento a su pensión por la crianza de su nieta en una sentencia pionera, que, sin embargo, para muchos resulta insuficiente teniendo en cuenta la reducida cantidad que le han dado por esta labor.

La pensionista de 72 años explicó en una de sus numerosas intervenciones televisivas que vive una situación complicada, ya que "tampoco he tenido muchas opciones de trabajo con una niña pequeña, no era muy libre para trabajar".

Mientras criaba a su nieta, trabajaba en una fábrica de zapatos, lo que le llevaba a tener que hacer todo lo posible por conciliar la vida familiar y laboral: "El horario era de 10 horas al día y sin tiempo para nada”.

La Seguridad Social recurre

Tras la sentencia que le obliga a pagar un complemento de 35 euros al mes en su pensión, la Seguridad Social recurrirá la misma, al considerar que no tiene derecho a ese complemento por haber criado a su nieta como a un hijo más.

A pesar de que su conquista judicial ha generado un gran impacto mediático, ahora podría quedar en suspenso de forma temporal a la espera de su desenlace final, lo que podría suceder en un par de años.

Esta es una mala noticia para la propia Josefa Lorenzo Paredes, quien ha mostrado su descontento por tener que esperar dos años más para poder cobrar lo que le corresponde, aunque confía en que merezca la pena.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya le había dado la razón, reconociendo su labor haciéndose cargo de su nieta desde que era una bebé, al basarse exclusivamente a reconocer los hijos biológicos, ahora llega la reclamación de la Seguridad Social.

Abuelos cuidadores

En España, de los 10 millones de personas que superan los 65 años de edad, el 80% son abuelos, según un estudio de Aldeas Infantiles. Ser abuelo acostumbra a ser una relación muy satisfactoria para muchos, pero los problemas vienen cuando algunos deben encargarse del cuidado de sus nietos.

De acuerdo con un informe del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) recogido por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en torno a la mitad de los abuelos atienden a sus nietos prácticamente a diario, y un 45% lo hace casi semanalmente.

Entre sexos hay diferencias, y es que mientras que los abuelos se ocupan unas 5,3 horas diarias del cuidado de sus nietos, las abuelas lo hacen en 6,2 horas diarias, de media. Esta carga de trabajo hace que muchas de estas mujeres adultas lleguen a sentirse sobrepasadas, con lo que ello supone.

Son muchos los abuelos que se hacen cargo de sus nietos, con una jornada que comienza a primera hora de la mañana y que, en algunos casos, hace que tengan que atender a los niños durante la mayor parte del día, convirtiéndose en una agotadora rutina semanal.

A pesar de que hay expertos que aseguran que de esta manera se consigue un vínculo positivo entre nietos y abuelos, lo que tiene beneficios para los mayores, que se sienten más activos física y cognitivamente.

Sin embargo, el problema se da cuando se ven sobrecargados, lo que no favorece a la salud, pues en muchas ocasiones se sienten presionados a cuidar de sus nietos, y lo hacen porque no hay otra persona que lo haga o porque es lo que se espera de ellos. Por este motivo, es recomendable que los abuelos definan sus propios límites.