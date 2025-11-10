Una albañila con 20 años de experiencia, sobre la falta de trabajadoras en la obra: "Al principio creían que era la limpiadora"

La construcción es uno de los sectores laborales más dinámicos y con mayor crecimiento en España, además de ser el pilar clave de la economía del país. No obstante, también enfrenta desafíos importantes como la escasez de mano de obra o el encarecimiento progresivo de materiales esenciales como el hormigón, el acero o el cemento. A estos retos se suma otro igualmente importante pero menos visibilizado: la integración de las mujeres en el sector.

Aunque el número de trabajadoras en la construcción crece cada año, su presencia sigue siendo muy limitada. En 2025, se estima que hay unas 160.000 mujeres en el sector, lo que representa apenas un 11,3 % del total de trabajadores. La cifra es aún más baja cuando se trata de mujeres que trabajan directamente a pie de obra. Y es que solo hay un 6,2 %, es decir, unas 10.000 albañilas, según datos de la Fundación Laboral de la Construcción.

Una de esas mujeres que sí ha conseguido hacerse un hueco en la obra es Cristina, más conocida como Kiki, una albañila con más de dos décadas de experiencia. Su testimonio en el programa Malas Lenguas de RTVE muestra la realidad y las barreras que muchas mujeres tienen que superar para poder trabajar en el sector.

"Yo soy albañila y en España me he encontrado con pocas porque es un camino bastante duro, que ha estado siempre hecho para los hombres", reconoce. Y es que, a sus 44 años, Kiki domina múltiples oficios: suelda, alicata, hace reformas generales...

Y asegura que su vocación nació de una oportunidad inesperada. "Trabajaba en una guardería y me salió para participar en una escuela taller en mi barrio. La aproveché y de ahí salí de oficial de segunda", recuerda. En ese momento, ya era madre de dos niños y apenas tenía 22 años.

La suya es una historia de esfuerzo físico y también de superación personal: "Es muy cansado, pero también muy satisfactorio ver luego el trabajo que dejas hecho", dice. A lo largo de su carrera, ha vivido situaciones marcadas por el machismo estructural que todavía vive el sector: "Iba a pedir trabajo a las obras grandes y no me daban la oportunidad. Se extrañaban de que fuera a las obras y de que me dedicara a la albañilería y me decían: 'No, las limpiadoras todavía no han llegado'. Y yo les decía: 'Que no vengo a limpiar, vengo a hacer el cuarto de baño'", confiesa.

Pese a todo, Kiki no ha dejado de avanzar y tiene muy claro su próximo objetivo: montar su propia empresa. Asegura que tiene incluso el nombre pensado: "Se llamará 'La Machota'", asegura entre risas.

Dónde están las mujeres en la construcción

Cada vez son más las mujeres que se abren camino en el sector de la construcción, pero lo cierto es que la mayoría aún no se encuentra a pie de obra. Su presencia sigue siendo mayoritaria en oficinas técnicas, tareas administrativas, diseño de proyectos o prevención de riesgos. Roles clave, pero alejados del trabajo directo en el terreno.

Sin embargo, los últimos datos de la Fundación Laboral de la Construcción muestran que su incorporación está avanzando a buen ritmo. Y es que, en 2025 el número de mujeres afiliadas al sector de la construcción ha crecido un 3,5 % con respecto al 2023. Un aumento superior tanto al de los hombres del sector (1,7 %) como al registrado por el conjunto de mujeres en toda la economía española (3,3 %).

La mayoría de las trabajadoras en la construcción se encuentran dentro del Régimen General (73,6 %) frente a un 26,4 % en el Régimen de Autónomos y lo hacen con contratos indefinidos (92,8 %) y, en su mayoría, a jornada completa (75,7 %). En cuanto a las áreas donde se concentran, el 51 % de las mujeres afiliadas trabaja en Actividades de Construcción Especializada, mientras que el 44,7 % lo hace en Construcción de Edificios. Entre ambas, agrupan al 95,6 % de todas las mujeres del sector.