Georgina Rodríguez (31), empresaria, sobre lo que gana con sus publicaciones en redes: más de 60.000 € por cada una

Georgina Rodríguez (31 años) se ha forjado un nombre propio dentro del mundo de los negocios y las redes sociales. La futura esposa del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, no solo se ha convertido en una de las mujeres más seguidas de España, sino también en un auténtico fenómeno de negocio digital.

Con más de 66 millones de seguidores en Instagram y cifras récord en TikTok y X, cualquier paso que da, cada look, cada evento y cada instante de su vida se convierte en tendencia y genera interés mundial.​

Pero, ¿cuánto gana Georgina cada vez que publica en sus redes? Los últimos análisis indican que la modelo y empresaria lidera claramente el ranking nacional, llegando a cobrar hasta 60.000 euros por cada publicación patrocinada en Instagram.

Esta cantidad no solo la posiciona por delante de otras influencers españolas como María Pombo o Tamara Falcó, sino que la sitúa en la élite internacional de las redes sociales.​

Pero la cifra no termina ahí: por una simple historia en Instagram, Georgina puede ganar hasta 12.000 euros, mientras que en TikTok, sus ganancias por cada post patrocinado podrían oscilar entre 20.000 y 60.000 euros, dependiendo de la campaña y el alcance.

El impacto de Georgina

Solo en ingresos publicitarios por redes sociales, la facturación anual de Georgina Rodriguez se calcula entre 7 y 12 millones de euros, con una frecuencia media de quince colaboraciones mensuales.​

Su estilo de vida glamouroso, familiar y cercano genera un engagement superior al de otras celebridades españolas.

Cada aparición o campaña se viraliza y es que, todo lo que toca lo convierte en oro y tendencia entre fans y marcas.​

Más allá de su relación con Cristiano Ronaldo, sus apariciones en eventos de moda, deporte y lujo aumentan su interés mediático.​

No se debe pasar por alto que cuenta con equipos profesionales que negocian las colaboraciones, las licencias y la imagen personal, asegurando contratos multimillonarios y exclusividad.

Más allá de Instagram

La fortuna de Georgina Rodríguez, estimada en más de 10 millones de euros en 2025, no solo proviene de sus redes sociales. La influencer y modelo ha diversificado sus ingresos de forma estratégica.​

Protagonista de su reality show en la plataforma Netflix, Soy Georgina, donde solo por la primera temporada habría ganado cerca de 10 millones de euros.​

en la plataforma Netflix, Soy Georgina, donde solo por la primera temporada habría ganado cerca de 10 millones de euros.​ Es también fundadora de la marca de moda deportiva OM By G y directora general de la clínica capilar Insparya. Negocios que han alcanzado beneficios millonarios anuales.​

deportiva OM By G y de la clínica capilar Insparya. Negocios que han alcanzado beneficios millonarios anuales.​ Colaboraciones con firmas internacionales como Guess, Loewe, Dior, Laverne, ALO Yoga o Ubereats, acciones que incluyen eventos exclusivos, campañas publicitarias y lanzamientos premium.​

internacionales como Guess, Loewe, Dior, Laverne, ALO Yoga o Ubereats, acciones que incluyen eventos exclusivos, campañas publicitarias y lanzamientos premium.​ Su caché como imagen pública eleva aún más las cifras: puede cobrar hasta 100.000 euros por sesión de fotos, eventos o portadas de revista, consolidando su presencia como referente de lujo.​

Todo apunta a que el poder de Georgina Rodríguez en las redes sociales seguirá creciendo. En un mundo donde el marketing digital y los influencers dictan tendencias, su capacidad para generar ingresos, viralizar campañas y promover marcas la coloca en una posición única.

Prueba de ello es que, sumando su patrimonio al de Cristiano Ronaldo, la cifra global de la pareja supera los 600 millones de euros.​

El secreto de Georgina está en saber combinar su vida mediática, la gestión empresarial y la exposición estratégica en redes sociales. Así se consolida como la reina de Instagram en España, y una de las mujeres más influyentes y rentables del mundo digital.