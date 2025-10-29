Magas por Fundador aterriza en Barcelona: los cinco locales donde brindar por un otoño lleno de sabor

Un cóctel es un sorbo que evoca experiencias, sensaciones, recuerdos... y que viaja por las distintas temporadas cambiando sus sabores y olores para adaptarse al tiempo. También a las tendencias, a las modas. Hay una nueva generación de bebidas que se renuevan con ingredientes tradicionales, apostando por la vanguardia y el renacer.

Es el caso de Fundador y su apuesta creada en colaboración con esta revista para acompañar los momentos más especiales con un chinchín que, por supuesto, tiene la esencia del brandy como protagonista. Este milenario destilado conquista al público joven con elaboraciones como Magas por Fundador, con zumo de lima, soda de pomelo y sal azul, entre otros secretos.

Se ha servido en eventos de este medio, como los clubes de lectura, La Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino de La Alhambra, Granada, y en 'Las Top 100 Fundadoras: el legado continúa'. También en las bodas y eventos que se celebran en Casa Fundador, el restaurante de Bodegas Fundador, la más antigua del Marco de Jerez.

El cóctel ya forma parte de la carta de numerosos establecimientos.

No sólo eso, son muchos los establecimientos que ya lo sirven en sus barras para deleite de los consumidores. Barcelona es una de ellas, donde Magas por Fundador ha aterrizado para formar parte de la carta de especialidades.

Body Gin

Ubicado en el barrio de Gracia, está especializado en ginebra, con una amplia oferta de cócteles de autor. Muy conocido en la vida nocturna y, por tanto, con una clientela fiel que busca probar cosas nuevas. Es, sin duda, uno de los locales de referencia de la ciudad.

Dirección: Carrer de Francisco Giner, 47, Gràcia, Barcelona

La Higuera

Con más de 30 años de trayectoria, se erige sobre el Eixample. Su historia empieza en el año 1993, creando una fusión de restaurante y coctelería. En él se sirve comida típica nacional y de proximidad, acompañada de una gran variedad de propuestas. Es un clásico del barrio del Fort Pienc y el local típico para disfrutar de una copa.

Dirección: Carrer de Sicilia 101, Eixample, Barcelona

Sonmia

En pleno Raval, este bar de cócteles se caracteriza por tener un aire mágico y creativo. Destaca por su ambiente diferente, buena música y bebidas originales preparadas con detalle, como el Magas por Fundador. Ideal para empezar la noche en un sitio con personalidad.

Dirección: Carrer de Montserrat, 13, Ciutat Vella, 08001 Barcelona

Bar Juanitos

Otro lugar de sobra conocido en la Ciudad Condal, que ofrece tapas mediterráneas, cervezas, vinos y cócteles de autor en un ambiente informal y relajado, con un horario que suele ser de tarde-noche.

Dirección: Carrer d'Enric Granados, 91, L'Eixample, 08008 Barcelona

Torre Rosa

Coctelería sencilla y acogedora, ubicada en un lugar histórico que da nombre al local y que diseñó el arquitecto Ferran Tarragó en unos terrenos pertenecientes a la masía de Can Berdura, por encargo de José Racionero, en el año 1920.

Gracias a Cecilia Clavell e hijos —Miriam, Elisabet, Jordi y Carles Reig—, Torre Rosa seduce al público barcelonés no sólo por su belleza y valor arquitectónico, sino, sobre todo, por sus exquisitas bebidas.

Dirección: Carrer de Francesc Tàrrega, 22, Sant Andreu, 08027 Barcelona