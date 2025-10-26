Michelle Escalona, una camarera española en Suiza: "Aquí gano 3.640 euros y en España no llegaba a 1.000"

En Europa podemos encontrar grandes contrastes en el entorno laboral, lo que lleva a muchos españoles a tomar la decisión de abandonar el país para probar suerte en otros territorios en los que puedan disfrutar de mayores oportunidades.

En muchos casos hay quienes se preguntan por la posibilidad de ir a trabajar a Suiza y si realmente merece la pena hacer ese esfuerzo y mudarse al que es uno de los países más caros del mundo para vivir.

La mejor forma de poder conocer la respuesta a esta pregunta es teniendo en cuenta la experiencia de personas que han hecho este camino con anterioridad y que pueden hablar de primera mano de cómo es trabajar en este país.

Una de ellas es Escalona, una joven llamada Michelle Escalona, que a través de su canal de YouTube (@Escalona4) ha hablado ampliamente de su experiencia en el país, tras vivir en Zúrich durante un tiempo. Así, puede comparar las diferencias entre trabajar en España o hacerlo en Suiza.

A través de su testimonio podemos saber que, a pesar de que ambos países se encuentran separados por apenas un par de horas de vuelo, tanto la forma de trabajar como de vivir son diferentes.

Un país exigente y rentable

Escalona explica que Zúrich es un punto de encuentro multicultural en el que el inglés convive con otros idiomas como el alemán, el francés y el italiano. Esta diversidad fue clave para Escalona, ya que considera que fue clave para que fuesen más sencillos sus primeros pasos en el país.

Sin embargo, reconoció que el no hablar el idioma local limita las oportunidades de trabajo en determinados sectores, recalcando que "tener alemán abre muchas puertas" a la hora de poder trabajar en Suiza.

Aunque reconoce que trabajar en Suiza no es sencillo, sí es rentable, dado que, aunque los gastos son elevados, también se disfruta de unos salarios altos. En cualquier caso, las condiciones laborales hacen que sea un buen lugar en el que vivir y trabajar.

Escalona explica que, desde el primer día, los residentes en Suiza deben contratar un seguro de salud, que es obligatorio y su coste es elevado, lo que hace que muchos de los recién llegados al país se encuentren "endeudados".

No obstante, el país ofrece varias ventajas, como seguridad, estabilidad y la posibilidad de trabajar en un ecosistema ordenado, en el que todo se encuentra pensado para que funcione de una forma precisa.

Si lo compara con España, la joven asegura que este es un país más dinámico y menos estricto, además de ser un lugar en el que la vida social es mucho más activa que en Suiza. "En Suiza hay tranquilidad, pero pocas cosas por hacer. En España, siempre hay movimiento, eventos y planes", recuerda Escalona.

La joven ha trabajado en el sector de la hostelería tanto en España como en Suiza, y este hecho le ha permitido comparar cómo se trabaja en un país y en otro. En su opinión, Suiza tiene un ritmo de trabajo más pausado, mientras que en España va todo más rápido, sobre todo en cafeterías, bares y restaurantes.

Diferencias de salario entre España y Suiza

El salario es uno de los asuntos que siempre suscita un mayor interés entre todas las personas que se plantean abandonar España para iniciar una nueva vida en el extranjero, y en el caso de Suiza, muchos se preguntan si resulta rentable teniendo en cuenta que se trata de un país caro.

Escalona asegura que "aquí mi nómina es de 3.640 euros al mes, en España apenas pasaba de 1.000 euros", lo que refleja la clara diferencia que existe entre ambos países. Y es que en España un empleado de hostelería puede ganar entre 1.000 y 1.200 euros al mes.

En Suiza, en cambio, no existe un salario mínimo oficial, si bien el promedio se sitúa en torno a los 3.500 francos (unos 3.700 euros al cambio). Sin embargo, recuerda que trabajar en Suiza implica asumir un coste de vida muy superior al de España.

Para ponerlo en contexto, un café puede llegar a costar unos 7 euros, y el precio del alquiler, aunque ya es alto en España, sobre todo en los últimos años, en Suiza puede ser del triple.

Aunque es consciente de las claras diferencias que existen entre ambos países, Escalona destaca que el trabajar en Suiza permite aprender organización, disciplina y respeto por las normas, al ser un país en el que cada tarea o trámites se cumple según la normativa.

"En Suiza todo se paga con código QR, incluso las facturas que llegan por correo", cuenta la joven, que insiste en que en este país el tiempo es gestionado de forma precisa, y en el que trabajar bien se ha convertido en prácticamente una cuestión cultural.

Me fui a trabajar a Suiza: Salarios, clima, costo de vida comparado con España

En lo que respecta a las relaciones humanas, Escalona quiso desmentir algunos estereotipos con respecto a la población suiza, destacando que le parecieron amables y reservados, pero no distantes: "Me resultaron más abiertos que algunos catalanes", bromeó.

De esta forma, si tenemos en cuenta las palabras de Escalona, nos encontramos con una experiencia un tanto distinta a la de vivir y trabajar en España, recalcando que trabajar en Suiza puede ser una aventura desafiante, sobre todo si no se domina el alemán.

Pese a todo, considera que es una gran oportunidad para el crecimiento personal, laboral y económico, de forma que, al menos en su caso, considera que fue una buena decisión poner rumbo a Zúrich.