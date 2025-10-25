Una joven española, sobre su trabajo en Suiza: "En solo 9 días en la construcción gané 2.400€ sin tener experiencia"

Trabajar en Suiza es una opción por la que cada vez apuestan más españoles, que habitualmente lo ven como un destino ideal para poder disfrutar de interesantes salarios y conseguir ahorrar.

Son muchos los testimonios de españoles que han hecho este camino, entre los que se encuentra una joven que, a través del canal de YouTube, Trabajar en Suiza (@trabajarensuiza) ofrece recomendaciones interesantes sobre la vida en este país.

Entre las posibilidades interesantes que ofrece este país se encuentra la posibilidad de trabajar en el trabajo de la construcción y mantenimiento con solo tener nivel básico de alemán y con unas condiciones de trabajo que son difíciles de encontrar.

Por tan solo 9 días de trabajo en la construcción se pueden cobrar unos 2.401 euros al cambio, una oferta que parece demasiado buena para ser cierta, pero que es real. Aunque pueda parecer increíble, es una posibilidad real, y siendo una oferta de trabajo no cualificado.

¿Cómo es vivir en Suiza?

Suiza es considerado uno de los países con mejor calidad de vida, así como uno de los más seguros del mundo, siendo uno de los primeros destinos a los que piensan muchos españoles a la hora de hablar de un país en el que todo parece funcionar a la perfección.

Para muchas personas se trata de un destino que puede resultar de lo más interesante por sus numerosas ventajas, entre ellas los altos salarios y el poder disfrutar de una excelente calidad de vida, así como seguridad y una economía y situación política estables.

La educación es de primer nivel, con universidades reconocidas a nivel mundial y un enfoque para la innovación e investigación. Además, es más que palpable la diversidad cultural, con cuatro idiomas oficiales y numerosos inmigrantes de todas partes del mundo que conviven en el país.

Tampoco hay que olvidar sus bonitos paisajes, puesto que al encontrarse en el corazón de los Alpes consigue atraer al turismo. Sin embargo, como sucede en otros países, vivir en Suiza también tiene algunas dificultades y desafíos con los que hay que lidiar.

Uno de ellos tiene que ver con el elevado costo de vida, de forma que, aunque los salarios son notablemente superiores a los que se pagan en España, el coste de vivir en Suiza, especialmente en ciudades principales como Ginebra o Zúrich, puede ser prohibitivo.

Aunque los salarios, como decimos, son acordes al coste de vida, si no se cuenta con una fuente de ingresos alta al llegar al país o suficiente colchón económico, se puede tener que afrontar una gran presión de conseguir un trabajo para no consumir rápidamente todos los ahorros.

Otro punto en contra de irse a vivir a Suiza puede estar en el clima, y es que, si bien no es tan extremo como en los países escandinavos, los inviernos son helados y los otoños también están acompañados de días fríos en los que, además, anochece muy temprano.

Economía, salud y seguridad en Suiza

Suiza es uno de los lugares más buscados a la hora de decidir vivir en el extranjero, puesto que diferentes informes y estudios lo colocan en los primeros lugares en lo que respecta a calidad de vida y bienestar.

Su sistema de salud universal garantiza el poder disfrutar de atención médica de alta calidad para todos los residentes en el país, aunque no es totalmente gratuita. Suiza destina en torno a un 12% de su PIB a la atención médica, lo que ayuda a que tenga una excelente infraestructura sanitaria.

En lo que respecta a la seguridad, destaca por su baja tasa de criminalidad, contando con políticas de aplicación de la ley efectivas y un sistema judicial transparente que es clave en este sentido.

En cuanto a su economía, nos encontramos con una gran potencia europea, contando con un PIB per cápita de más de 80.000 dólares, según el Banco Mundial. Su economía está muy desarrollada y diversificada con sectores líderes como el bancario, la tecnología y la industria farmacéutica.

A todo ello hay que sumar que nos encontramos con un país con una de las tasas de desempleo más bajas del continente, situándose en torno al 3,3%.

¿Cuánto cuesta vivir en Suiza?

Vivir en Suiza puede tener un coste aproximado de entre 3.800 y 4.800 euros al mes para una persona, si bien la cifra puede variar significativamente en función de la ciudad, el estilo de vida y lo que se pague de alquiler.

Como decimos, el coste de vida en ciudades como Zúrich o Ginebra es más elevado, mientras que en otras como Berna o Basilea puede ser algo inferior. Uno de los mayores gastos está en la vivienda, si bien los altos salarios compensan los gastos para muchos de los residentes.

Más allá del coste de alquiler de la vivienda, que en el caso de los pisos compartidos (lo más económico), se sitúa en un coste de entre 700 y 1.500 euros al mes, hay que sumar el coste de la alimentación, en lo que una persona puede gastar en torno a 400-500 euros al mes.

Otros gastos frecuentes son los relacionados con el transporte, donde se gastan de media unos 510 euros al mes, mientras que, en cultura y ocio, según datos de la oficina federal suiza, cada ciudadano gasta en torno a 440 euros al mes. De esta manera, queda claro que vivir en Suiza no es nada barato.