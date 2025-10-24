Natalia de Santiago, economista y autora de 5 libros, sobre el mayor error a los 45: "No tener casa puede arruinarte"

En España más del 75% de los hogares son propietarios, mientras que más del 15% sigue viviendo de alquiler, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto implica que la mayoría de los españoles cuentan con una vivienda en propiedad y un porcentaje menor reside en alquiler, aunque este no ha dejado de crecer en los últimos años.

Este último dato, sin duda, seguirá creciendo en los próximos años debido en gran parte a la tensión que existe actualmente dentro del mercado inmobiliario. Y es que, los precios de compra de inmuebles siguen disparándose especialmente en las grandes ciudades, mientras los salarios no han seguido el mismo ritmo en los últimos años. Un panorama que dificulta el acceso a la vivienda para muchos jóvenes y familias.

A esto además se suma el endurecimiento de las condiciones hipotecarias, como la subida de los tipos de interés y los mayores requisitos bancarios, algo que ya está empujando a muchos potenciales compradores hacia el alquiler como única opción viable. Como resultado, alquilar ya no es una elección temporal para muchos españoles, sino una situación que se prolonga durante años y que puede condicionar aspectos claves como el ahorro, la estabilidad familiar o incluso la planificación de la jubilación.

Un contexto de gran tensión en el que surgen cada vez más voces expertas que cuestionan la idea tradicional de que el alquiler equivale a "tirar el dinero". Una de ellas es Natalia de Santiago, analista financiera y autora de varios libros de divulgación económica: "Alquilar no es tirar el dinero para nada y además comprar no siempre es una buena inversión", advertía en el podcast de Judith Tiral.

Según la experta, la compra de una vivienda solo compensa si se piensa en el largo plazo. "Comprar compensa sobre todo a largo plazo porque tú los primeros años que estás pagando esa hipoteca estás amortizando esos gastos de más y los intereses de la porque en los primeros años pagas muchos más intereses que lo que reduces la deuda y al final de la hipoteca casi no pagas intereses y reduces mucho la deuda", explica.

Cómo ahorrar e invertir bien

Este desfase en los pagos iniciales hace que si la vivienda se vende en pocos años, es posible incluso haber perdido dinero. "Es decir, que al principio de comprar una casa estás ahorrando poco, estás todavía cubriendo muchos gastos. Si tú la vendes a cinco años, pasados cinco años, es muy probable que en una situación normal de mercado aún no hayas compensado los gastos que te costó", añade.

Por eso, Natalia de Santiago insiste en que no hay que ver el alquiler como una mala decisión financiera. "Entonces comprar compensa a largo plazo, pero a corto plazo a veces compensa alquilar. No hay que demonizar el alquiler para nada", recalca.

Sin embargo, reconoce que esta estrategia tiene un punto débil importante: la jubilación. "El problema del alquiler es que se pone muy crudo de cara a la jubilación, ahí ya sí. Cuando tú eres joven es muy interesante maximizar tu capacidad de ganar dinero y tu capacidad de generar ingresos".

A partir de los 40, según de Santiago, ya te lo tienes que plantear muy seriamente "porque tener una casa de cara a la jubilación es una ventaja aplastante, que se puede plantear la jubilación con un alquiler pero es muchísimo más difícil y hay que ahorrar mucho más".