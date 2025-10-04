Richard Gere (76) sin rodeos sobre cómo consigue estar joven: "Alejandra y yo lo hacemos todos los días"

Richard Gere es, para muchas, el hombre perfecto. En los años 80, fue el galán por excelencia, el más sexy y el mejor pagado… y en los 90 construyó, con palabras y hechos, la imagen de famoso entregado a causas sociales y políticas incómodas, como las personas sin hogar.

Hace años que Gere renunció a su corona como el sex symbol oficial de Hollywood, pero su impacto todavía se percibe en el canon de belleza masculino. A sus 76 años, parece que lleva toda la vida prestando atención a su atractivo, pero la realidad es que son pocos los trucos que se guarda bajo la manga.

Uno de ellos, de hecho, lo comparte con su esposa, Alejandra Silva, y es la meditación. Gere lleva años vinculado al budismo y es un firme defensor de la espiritualidad como camino hacia el bienestar, de hecho, ha asegurado en varias ocasiones que dedica una hora cada día a meditar.

La meditación como secreto de juventud

Aunque parezca sorprendente, la meditación, más allá de las creencias espirituales, es una herramienta respaldada por la ciencia para rejuvenecer, ya que reduce el estrés crónico, lo que a su vez protege los telómeros y desacelera el envejecimiento celular.

En el caso de Richard Gere, la meditación es un ejercicio que practica desde hace décadas. El actor encontró en el budismo tibetano una forma de entender el mundo.

Según The Telegraph, su interés por la meditación comenzó en la década de 1970, cuando empezó a estudiar el budismo zen. En 1978, viajó a Nepal y profundizó su conexión con la filosofía budista, estableciendo una relación estrecha con el Dalai Lama, el líder espiritual del budismo tibetano.

Desde entonces, la meditación se convirtió en una práctica diaria, que comparte con su esposa y realiza todos los días, al menos, una hora. "Si lo haces, te vas a sentir diferente", confesó a Express UK en 2018.

Tal y como ha explicado en varias ocasiones, la meditación le ha cambiado la vida y la manera de relacionarse con el mundo. "Antes de empezar era una persona horrible", confiesa.

Más allá de su poder sobre la mente, está demostrado que la meditación reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que en exceso acelera el deterioro físico y mental.

Richard Gere recogiendo el Goya Internacional 2025.

De hecho, según los psiquiatras como Manuel Sans Segarra, "el estrés es el factor desencadenante de más del 90% de las enfermedades de la actualidad".

Cuando disminuimos los niveles de cortisol en el organismo, no solo se protege el sistema cardiovascular y el equilibrio hormonal, sino que también se favorece un estado de calma que impacta en el día a día y, sobre todo, en el descanso nocturno.

El sueño profundo y reparador es clave para mantener la energía, la memoria y la claridad mental con el paso de los años. Según Gere, meditar le ayuda a dormir mejor.

Sin embargo, los beneficios de la meditación van más allá. Al entrenar la mente en la atención plena, se desarrolla una relación más sana con el presente, lo que reduce la tendencia a sobrepensar o preocuparse en exceso por el futuro.

Es por este motivo que el actor reconoció la meditación como uno de los grandes cambios en su vida, que contribuye a la estabilidad emocional y a una mayor satisfacción personal, dos factores estrechamente vinculados a la longevidad

Más allá de la meditación, Richard Gere también presta atención a otros detalles de su vida, como la alimentación. Es vegetariano desde hace décadas, una dieta muy alta en fibra y baja en grasas saturadas y colesterol.