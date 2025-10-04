Una funcionaria de baja desde 2009, tajante: "Cobro 72.000 € al año y me niego a pasar el reconocimiento médico"

Tanto en España como en otros países nos encontramos con casos curiosos dentro del entorno laboral que tienen que ver con trabajadores que se encuentran de baja, pero entre todos ellos destaca el de una funcionaria en Alemania que lleva de baja un total de 16 años.

Se trata de una profesora que sigue de baja laboral desde el año 2009 y que ahora tendrá que someterse a unas pruebas de evaluación médica exigidas por su empresa, que es un centro educativo situado en Renania del Norte-Westfalia.

La mujer ha estado cobrando una baja médica por salud mental, lo que le permitió estar cobrando durante todo este tiempo el 100% de su sueldo, que alcanzaba los 72.000 euros anuales, sin que su empleador se diera cuenta, tal y como recoge el medio francés Le Parisien.

Aunque pueda parecer un caso aislado, realmente no lo es, ya que en los últimos meses nos hemos encontrado con otros similares. En este caso, no obstante, nos encontramos con que el centro educativo para el que trabajaba le pidió actualizar el diagnóstico y comprobar su estado de salud.

Para ello le solicitaron que se sometiese a nuevas pruebas médicas, pero ella se negó e incluso presentó una demanda al considerar que se trataba de una situación “irracional”. Ella tenía claro que cobrando el 100% del sueldo, no pensaba hacerse el reconocimiento médico.

Pese a todo, la Justicia desestimó su petición y ha dictado sentencia, obligándola a someterse a este examen médico, pues consideran que la ausencia de tantos años de su puesto de trabajo es “incomprensible” y que sus empleadores tienen derecho a conocer el estado de su enfermedad y baja.

Profesores en Alemania, con más derechos laborales

Todo salió a la luz después de que hubiese un cambio en el equipo directivo del centro educativo en el que trabajaba esta mujer como profesora de Biología. En 2015 llegó un nuevo director que nunca antes había escuchado hablar de esta profesora.

Sin embargo, no fue hasta nueve años después cuando la Inspección Escolar acudió preguntando por la situación de la profesora de baja, ya que seguía cobrando el 100% de su salario y querían comprobar si existían irregularidades.

Para ello, el organismo solicitó al centro que la profesora volviese a superar un reconocimiento médico para, una vez obtenidos los resultados, determinar si era apta o no para regresar a las aulas. En caso de que no fuese conveniente que se incorpore por el momento, recibiría una prestación más baja y no el salario completo.

Sin embargo, la Justicia también ha dictado que sea la profesora quien tenga que sufragar los costes del procedimiento, que ascienden a un total de 2.500 euros.

Esta situación se ha dado en Alemania, donde los profesores son considerados “beamte”, que significa que son funcionarios, pero que no cuentan con las mismas condiciones y derechos laborales que otros empleados que trabajan en la Administración pública.

De hecho, los docentes del país germano cuentan con varios privilegios por encima del resto, entre los que se encuentran una protección laboral más alta y el acceso a un sistema de salud especial que da la opción de cobrar el sueldo íntegro durante periodos largos de baja médica.

El salario mensual de los profesores que trabajan en centros educativos en la región alcanza los 6.174 euros mensuales, lo que se traduce en unos 72.000 euros al año. Esto significa que esta maestra, durante los 16 años de baja, podría haber cobrado un millón de euros aproximadamente.

Segunda actividad laboral

La ministra de Educación de Renania del Norte-Westfalia, Dorothee Feller, ha asegurado que aún hay muchas cuestiones por resolver, y es que se ha descubierto que la profesora podría mantener una segunda actividad laboral como naturópata.

Esto se debe a que se han encontrado su nombre y apellidos en una consulta online de remedios naturales, unos indicios que también se están investigando. Ahora, todo pasa por saber si la profesora tendrá que devolver parcial o totalmente los salarios percibidos.

Es un asunto complejo porque es complicado demostrar que en algún momento hayan sido ciertos los problemas de salud mental que aparecen en su informe. Por lo tanto, las autoridades alemanas tendrán que continuar con su investigación.

Bajas laborales fraudulentas

Este es un ejemplo más de bajas laborales fraudulentas, que es un problema que deben afrontar empresarios de todo el mundo, pues se encuentran con casos en los que los empleados simulan una enfermedad para obtener beneficios por ello.

Sin embargo, en el caso de España, el marco legislativo es claro con respecto a las consecuencias que puede tener una baja fraudulenta. Aquellos que sean descubiertos fingiendo una enfermedad para obtener beneficios indebidos pueden enfrentar sanciones severas.

Estas van desde multas económicas hasta la rescisión del contrato laboral. En caso de que una baja fraudulenta sea considerada muy grave, el trabajador se puede enfrentar a suspensión de empleo y sueldo. Durante el tiempo estipulado, que puede ir desde los 10 a 60 días, en los que el trabajador no percibirá salario alguno.

Igualmente, se podría producir un despido procedente, lo que significa que es posible perder el trabajo sin percibir ningún tipo de indemnización. En todo caso, un problema con el que se encuentran muchos empleadores es la imposibilidad de poder demostrar que se trata de una baja fraudulenta.