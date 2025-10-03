El bonito nombre de la hija de Amaia Salamanca: significa "la que protege la paz" y está de moda en España

Amaia Salamanca, Rosauro Varo y sus tres hijos forman una de las familias más consolidadas y discretas del panorama social español. La actriz y el empresario mantienen una relación estable desde hace más de quince años, aunque sus pocas apariciones públicas en los últimos meses hayan alimentado los casi "obligatorios" rumores de crisis de toda pareja de famosos.

Durante este tiempo, la pareja ha formado una familia numerosa con tres hijos que se han convertido en el eje central de su vida cotidiana. Una fuerte implicación en la vida familiar de ambos, con la que ninguno de los dos ha descuidado tampoco su trayectoria profesional. Y es que, tanto Rosauro como Amaia continúan desarrollando con éxito sus respectivos proyectos laborales, combinando vida profesional y personal con equilibrio.

En una de sus apariciones públicas, la actriz hablaba precisamente sobre cómo logran conciliar sus trabajos con el cuidado de sus hijos. Algo a lo que respondía con total sinceridad que la clave estaba para ellos en intentar sacar tiempo para todo como el resto de padres del mundo, "no somos seres especiales ni mucho menos", aseguraba.

Sus tres hijos tienen edades muy próximas entre ellos: Mateo, el pequeño, tiene 7 años; Nacho, 9; y Olivia, la mayor, 11 años. Una familia numerosa que Amaia Salamanca siempre soñó con formar como ya ha confesado en otras ocasiones y que hoy representa una de las mayores fuentes de felicidad de la pareja.

El nombre de Olivia, el primero que Amaia y Rosauro eligieron para su hija mayor, no solo destaca por su belleza sonora, sino también por su profundo simbolismo. De origen latino, Olivia proviene de oliva, que significa literalmente "olivo", árbol que desde la antigüedad representa la paz, la sabiduría y la prosperidad. Aunque también se interpreta como "pacífica" o "la que protege la paz".

Amaia Salamanca con uno de sus hijos. Gtres.

Olivia no solo es uno de los nombres más elegidos en España en la última década, con casi 24.000 personas que lo llevan con una edad media de 13 años según el Instituto Nacional de Estadística (INE), sino también uno de los que mejor ha sabido mantenerse en el tiempo. Su popularidad se debe precisamente a esa dualidad de nombre clásico con raíces latinas, pero al mismo tiempo con la modernidad.

En muchas culturas además se vincula con la paz interior, la inteligencia y la capacidad de mediación, cualidades que lo convierten en un nombre cargado de significado positivo.

Un nombre cargado de armonía y que sigue la línea de los nombres de sus hermanos, los cuales también guardan significados con gran peso simbólico. Nacho, diminutivo de Ignacio, deriva también del latín Ignatius y está asociado al fuego, la energía interior y la determinación.

Por su parte, Mateo, de origen hebreo, significa "don de Dios" o "regalo divino", y es uno de los nombres bíblicos más valorados por su vínculo espiritual. Juntos, los nombres de Olivia, Nacho y Mateo forman un tándem lleno de armonía, fuerza y devoción.