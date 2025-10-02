Marta Marcilla, multimillonaria: "Si la lavadora se rompe y tiembla tu cuenta bancaria, el problema son tus ingresos"

La práctica del ahorro como provisión para el futuro es más antigua que la propia humanidad. Se trata de una estrategia de supervivencia básica que también siguen muchas especies de animales y plantas, quienes reservan parte de los alimentos, el agua o la energía para utilizarlos en momentos de escasez.

En España, esto se conoce como "tener un colchón financiero" y, según diferentes estudios, más del 80% de los españoles ha afirmado contar con uno. Sin embargo, de todos ellos, un 60% cree no poder hacer frente a los imprevistos, como la compra de un nuevo electrodoméstico, con estos ahorros.

Según la multimillonaria Marta Marcilla, esta es una práctica de pobres. La empresaria asegura que "ahorrar por si pasa algo malo" es una mentalidad basada en el miedo y la escasez, y preocuparse por una lavadora rota revela un problema más profundo: la falta de ingresos.

El error "que te mantiene pobre", según Marcilla

Marta Marcilla es la fundadora y CEO de Tsalach Real Estate. Según Forbes, es una de las empresarias más destacadas del sector inmobiliario internacional y una de las 100 mujeres más influyentes.

A pesar de ser española y nacida en Badalona, su visión del dinero choca con la cultura tradicional del ahorro en España. Para ella, "ahorrar por si pasa algo malo" es una emergencia que no indica un problema de previsión, sino de ingresos insuficientes.

"Alguien que genera lo suficiente no necesita ahorrar para imprevistos domésticos, porque puede afrontarlos con su flujo de dinero actual", asegura Marcilla.

No solo eso, sino que para la empresaria el hecho de pensar que una lavadora rota es una emergencia financiera no es solo un problema de ingresos, sino también de mentalidad.

"¿Por qué vas a pensar que va a pasar algo malo y que tienes que ahorrar por si pasa algo malo? ¿No será mejor pensar que va a pasar algo bueno?", pregunta.

Marcilla cree mucho en las energías y en la idea que, para tener éxito, el primer paso es visualizarlo y creer en él. Para ella, existen dos tipos de mentalidad: la de crecimiento y la de escasez, o como ella la llama, la mentalidad de un dólar.

Marta Marcilla, empresaria, habla sobre los hábitos "que te mantienen pobre"

"Hay mucha gente a la que yo le digo que está condenada a ser pobre toda la vida en un estrato económico. Están condenados a ser pobres porque se quejan de lo que no pueden alcanzar", explica.

En su opinión, la clave es cambiar la mentalidad: dejar de acumular por miedo y empezar a planificar con objetivos concretos como emprender un negocio o realizar inversiones que generen más ingresos.

Según explica, el dinero inmovilizado en cuentas corrientes pierde valor con el tiempo debido a la inflación. "Lo más loco que puedes hacer es no hacer nada con el dinero que tienes en el banco, como ahorrar 'por si acaso'", apunta.

En la misma línea, la empresaria advierte sobre el uso de la deuda. Para ella, pedir préstamos para gastos personales como vacaciones, coches o caprichos, es un error frecuente que se denomina "deuda mala".

Según relata, el crédito debería reservarse únicamente para inversiones que sean capaces de devolver más de lo que costaron. "Endeudarte para consumir es hipotecar tu futuro", sostiene.