Una ex concursante de Operación Triunfo habla sobre cómo adelgazó 67 kilos en un año: "Salí con una depresión"

La nueva edición de Operación Triunfo vio la luz el pasado 15 de septiembre. Los 16 concursantes definitivos, que lograron entrar a la Academia, ya están luchando por el primer puesto, tal y como se lleva haciendo desde 2001, cuando Rosa López alzó el premio por primera vez.

Desde entonces, son muchos los rostros que han pasado por el plató de Barcelona. Algunos han conseguido tocar el cielo con las manos, como fue el caso de David Bisbal o, actualmente, de Aitana, mientras que otros muchos han desarrollado sus carreras artísticas lejos del foco mediático.

Uno de ellos es el de Eli Sánchez, que se presentó a Operación Triunfo 2020 y fue expulsada en la gala 3. Desde ese momento, la canaria desarrolló su trayectoria al margen; sin embargo, recientemente ha vuelto a estar en boca de todos. ¿El motivo? Su cambio físico.

67 kilos en un año

Eli Sánchez fue, posiblemente, una de las concursantes más polémicas de todas las ediciones de Operación Triunfo. La cantante fue expulsada por unas supuestas malas formas, y únicamente un 8% del público votó para que se quedase.

"Encerrarse con 15 personas que no conoces de nada no es fácil", se justificó Eli ante Noemí Galera en el chat posterior a la gala. "Cambiaría mi actitud, pero no, porque no sería yo", aseguró.

5 años después, Eli parece tener una nueva vida, alejada de los medios, pero todavía centrada en la música; sin embargo, según ha contado en sus redes sociales, no ha sido una etapa fácil.

Según ha contado en su perfil de TikTok, ella lleva desde OT sin tener Twitter; sin embargo, ha vuelto a descargárselo tras ver que ha recibido varias críticas. Una de ellas, que se "ha pinchado Ozempic".

"No me he pinchado nada y si lo he hecho, sería problema mío. Pero lo que he hecho ha sido déficit calórico y muchísimo ejercicio", explica.

El déficit calórico es un estado en el que consumes menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener su peso actual, obligando al organismo a utilizar sus reservas de energía, principalmente la grasa, para obtener las calorías faltantes.

Se trata de una de las estrategias más empleadas para la pérdida de peso y grasa; sin embargo, para que sea efectivo y saludable, debe combinarse con una dieta equilibrada y la actividad física regular.

Sin embargo, la cantante también confiesa que los 67 kilos que ha perdido los ha acompañado de una terapia psicológica y "una medicación para la depresión".

"La gente no se da cuenta de todo el machaque que hacen a gente que ven por televisión. Cuando esas personas salen y se encuentran todo de golpe, afecta mentalmente y no vuelves a ser la misma persona", confiesa.

Además, la canaria explica que ella entró "pequeña", con 19 años, y esa fue su forma de gestionar los comentarios negativos a esa edad, así como otras muchas cosas que sufrió después de salir de la academia.

Según narra, a ella le siguen llegando actualmente mensajes de odio. "No soy capaz de entender cómo sigue pasando esto y cómo las personas no se dan cuenta del daño que pueden estar causando", confiesa.