El bonito nombre de la hija de Edurne (39) y David de Gea (34): significa "mi morenita" y deriva del Imperio Inca

Edurne (39) y David de Gea (34) son de las parejas más consolidadas de nuestro país. La cantante y el futbolista llevan ya 15 años juntos, tienen una hija en común y ambos se dieron el 'sí, quiero' en julio de 2023. Una pareja que tampoco se ha librado de los rumores, como en cualquier relación con personajes conocidos en España que se precie.

Sin embargo, años después de comenzar su relación siguen desprendiendo esa conexión única, incluso a pesar de que conciliar la vida familiar y laboral de ambos no siempre sea tarea fácil. De hecho, ambos han pasado ya por varias mudanzas debido al trabajo del futbolista, la última de ellas a Florencia, tras el fichaje de David de Gea por el Fiorentina.

Ambos han tenido que aprender muchas veces a quererse a distancia debido a sus obligaciones laborales, aún así ya han asegurado en varias ocasiones estar acostumbrados a ello y llevarlo bien. Evidencia de ello, es lo unidos que se muestran en sus apariciones públicas y también en los tiernos vídeos y fotografías que habitualmente comparten en Instagram junto a su pequeña Yanay.

Apenas dos años más tarde de mudarse a Inglaterra, la cantante anunció ese primer embarazo de la que sería la primera hija de la pareja. Ya en 2021, la pareja daba la bienvenida a la pequeña, una niña que ha heredado las dotes de artista y cantante de su madre, algo que ya ha demostrado Edurne en varios de los divertidos vídeos que comparte en su perfil de Instagram.

Pero si hay algo que también destaca de la pequeña es sin duda su curioso nombre. Un nombre de niña que no es habitual en España, de hecho, solo lo llevan 388 personas en España. Un nombre muy rompedor y cuyo origen guarda un significado sorprendente.

Edurne, David de Gea y su hija.

El origen de Yanay es Quechua, una familia de lenguas que nos llevan directamente a los Andes peruanos y del Imperio Inca. Otro aspecto curioso es su significado, el cual es "mi amada" o "mi morenita". Un nombre nada común en España, pero con el que la cantante ya ha marcado tendencia en nuestro país. De hecho, el número de personas con este nombre se ha disparado en los últimos años.

Sin embargo, esta curiosidad sobre el nombre de Yanay no es la única. Otra de las peculiaridades es que se trata de los pocos nombres que pueden leerse de igual forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Una particularidad conocida en gramática como palíndromo y que también ocurre con otros nombres más comunes como Ana o Ada.

En cuanto a la numerología de este nombre, se asocia al número 7. Un número vinculado a la espiritualidad, la intuición y la búsqueda interior. Se considera el número de las personas sensibles y reflexivas.