Ana Gómez, abogada, sobre las visitas al médico en jornada laboral: "Si el convenio no lo prevé es tiempo recuperable"

Tener que ir al médico en horario laboral es una situación muy común, pero sabemos realmente si ¿existe un permiso retribuido para ir al médico durante la jornada de trabajo? ¿Está obligado el trabajador a recuperar las horas si tiene que ir al médico durante el horario laboral? La respuesta depende en gran parte de lo que establezca el convenio colectivo aplicable a cada sector o empresa.

Y es que, aunque el Estatuto de los Trabajadores no recoge de forma expresa este derecho, muchos convenios sí contemplan permisos retribuidos para acudir a consultas médicas e incluso especifican si cubren también las consultas privadas o el acompañamiento a familiares.

En cuanto a si para ir a una consulta médica es necesario o no recuperar las horas de trabajo perdidas, esta es una de las preguntas más frecuentes entre muchos trabajadores en España y la abogada laboralista Ana Gómez ha aclarado esta duda en Madrid Trabaja. La respuesta a esta duda para esta experta es "depende".

"En principio, lo que esté estipulado en el convenio colectivo. Si el convenio no prevé un permiso para las visitas médicas, es un tiempo recuperable y por lo tanto tiene que trabajarlo", explica Ana Gómez. Es decir, salvo que el convenio diga lo contrario, la empresa puede exigir que esas horas se recuperen.

Otro punto habitual de conflicto es si este tipo de permisos se reducen proporcionalmente en el caso de los contratos a tiempo parcial. Un tema que la experta también aclara en otra de las rondas de preguntas de Telemadrid: "La ley prevé que los convenios colectivos son los que pueden regular este tipo de permisos habituales", comienza advirtiendo.

Contratos de media jornada

"Tienen permiso los trabajadores a que se les calcule de forma proporcional a la jornada, de manera que si el trabajador está al 50% de la jornada, tendrá derecho a la mitad de las horas que da el convenio para acudir al consultorio médico", asegura.

Así, la clave está por lo tanto en revisar muy bien y detenidamente el convenio colectivo que esté vigente, ya que no todos los sectores ni empresas contemplan las mismas condiciones. Además, muchos trabajadores desconocen que deben recuperar ese tiempo si no existe permiso retribuido expreso.

Derechos que también pueden llegar a ser proporcionales a la jornada contratada, algo que afecta directamente a quienes trabajan a media jornada o en horarios reducidos en España.

Aún así, antes de acudir a una consulta en horario laboral, es recomendable consultar con el departamento de Recursos Humanos o revisar el convenio colectivo aplicable para saber si ese tiempo se considera trabajado o si por el contrario, debe compensarse de forma posterior.