Marta Sánchez (59 años): "No me perdono lo que le hice sufrir a mis padres al posar desnuda en la 'Interviú'"

Las portadas de la revista Interviú marcaron un antes y un después en la España de los 80. Pocos meses después de la muerte de Franco y del fin de la dictadura, la aparición de mujeres desnudas en los quioscos se convirtió en un auténtico símbolo de libertad.

Más allá de la propia representación de la mujer, lo que llamó la atención fueron las personas que salían en ellas. Actrices, cantantes, presentadoras de televisión e incluso figuras vinculadas al mundo de la política o el deporte aceptaban posar para la portada.

Una de las mujeres que aceptó fue Marta Sánchez. La cantante posó desnuda para la revista en 1991 bajo el titular "las fotos más esperadas de España" y, sin embargo, aunque su nombre fue uno más de la lista, ella lo recuerda como uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Marta Sánchez y su portada de Interviú

En los años 80, Marta Sánchez alcanzó la fama como vocalista del grupo Olé Olé, el primer grupo español en actuar para las tropas españolas en la guerra del Golfo y en un hito por grabar el disco más caro de la historia del pop español hasta la fecha.

Su imagen rubia, sensual y carismática la convirtió rápidamente en el foco de los directores de Interviú, que buscaban no solo atraer la atención por el desnudo, sino también por la selección de personas conocidas.

Precisamente esto fue lo que hizo que la portada de su desnudo vendiera un millón de ejemplares, un número extraordinario para la época. Marta no solo estaba en la cima de su carrera musical, sino que se convirtió en un icono erótico de los noventa.

Además de ser una de las portadas más vendidas, la historia de la Interviú con la cantante fue muy compleja y, de hecho, Miguel Ángel Gordillo, el subdirector de la revista, confesó en 2018 que "fue la más complicada".

El motivo fue, según recoge Europa FM, que a Marta le habían robado unas fotografías privadas y, en un intento de controlar la situación, envió a una amiga a negociar con la revista para que la portada se cerrara en condiciones más favorables.

Según publicó Europa Press Chance en 2015, la cantante no quería que esas imágenes salieran a la luz y una vez volvió de viaje, negoció con Interviú la cuantía de dinero para obtener una portada "profesional" y no unas imágenes robadas.

Marta Sánchez en el pódcast de 'A solas con...' de Vicky Martín Berrocal.

No obstante, Marta Sánchez siempre ha hablado de estos movimientos como un chantaje y, en una entrevista reciente junto a Vicky Martín Berrocal, confesó que es "una de las cosas que más me duelen de mi vida".

"Todavía no me perdono lo que le hice sufrir a mis padres. No pasaría por no ser yo, por no serme fiel, aunque algunas veces me he sido infiel y eso ya no lo quiero en mi vida", confesó.

Esta imagen, según le cuenta a Vicky Martín Berrocal, le hizo ser considerada como un "sex symbol nacional" gracias a su carisma y una actitud "picarona y sexy".

Actualmente, la cantante confiesa que no volvería a pasar por una situación así, y que ha aprendido a "ser fiel a sí misma".