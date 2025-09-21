El bonito nombre de la hija de Nuria Roca: representa "la paz" y es cada vez más famoso en España

Nuria Roca y Juan del Val son, actualmente, uno de los matrimonios más sólidos y estables del panorama nacional. La pareja, que se conoció en el año 1998, y dos años más tarde se dio el 'sí, quiero', lleva 25 años juntos y fruto de su amor, tres hijos en común.

A pesar de que siempre han sido fieles a mantener la privacidad de sus hijos, en los últimos años y debido a la mayoría de edad del mediano, hemos podido observar un poco más de su rol como padres y de aquello a lo que quieren dedicarse sus hijos.

Mientras que el mayor, Juan (23), se ha introducido en el mundo de la televisión trabajando en producciones como Supervivientes, Pau, el mediano (19), se graduó recientemente de sus estudios de Bachillerato. De quien conocemos menos es de la pequeña, únicamente que tiene un nombre "muy español", pero muy poco común: Olivia.

Olivia: la hija pequeña de Nuria Roca y Juan del Val

El 8 de octubre de 2010, Juan del Val y Nuria Roca se convirtieron en familia numerosa con la llegada de su hija Olivia. La pequeña de la familia se convirtió rápidamente en la "princesa" de la casa, sobre todo por la diferencia de edad con sus hermanos: cuatro con Pau y ocho con Juan.

El nombre elegido para la última hija de la pareja es, posiblemente, el más original. El primero del clan, Juan, continuó con la saga de su padre y para el mediano escogieron uno de los más característicos y apreciados en Cataluña, Pau. La más pequeña de todos se quedó con Olivia.

Olivia no ha sido un nombre especialmente popular en España. Según el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), hay 3.490 personas llamadas así en el país (datos de mujeres nacidas entre 2010 y 2023). Sin embargo, ha ido en ascenso.

El nombre de Olivia proviene del latín oliva, que significa "olivo" o "aceituna". Es esta raíz la que puede hacer pensar a muchas personas que es un nombre español; sin embargo, empezó a usarse y difundirse sobre todo en el ámbito anglosajón gracias a la obra Twelfth Night de Shakespeare en el siglo XVII.

Desde la antigüedad, el olivo ha sido un símbolo de paz, prosperidad, longevidad y sabiduría en muchas culturas mediterráneas, sobre todo en la grecorromana.

En la mitología clásica, el olivo estaba asociado a Atenea, diosa de la sabiduría, quien regaló este árbol a la ciudad de Atenas como emblema de protección y abundancia.

El nombre de Olivia, al evocar al olivo, transmite una idea de serenidad, armonía y fortaleza interior. Además, el propio Shakespeare lo utilizó para describir a un personaje noble, compasivo e inteligente.

Con el paso del tiempo, Olivia se ha convertido en un nombre que combina suavidad y firmeza, reflejando a alguien que, al igual que el olivo, resiste las adversidades con dignidad mientras aporta paz y esperanza a su entorno.

En la actualidad son muchas las mujeres famosas que se llaman así: la famosísima Olivia Newton-John, Olivia Rodrigo, Olivia Colman u Olivia Wilde, entre otras.