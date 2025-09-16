Marisa Jara (45), que perdió 10 kilos en 2 meses, tajante: "Este es el método que sigo, con el que no paso nada de hambre"

"Ser modelo es mi pasión, esta profesión me ha dado muchas oportunidades en la vida y grandes experiencias. Sin embargo, también he sufrido mucho por la imposición de tener que encajar mi cuerpo en unas medidas y un peso que no son los míos", escribe Marisa Jara en su libro La talla o la vida.

Marisa Jara respetó durante años los cánones de belleza de la moda; sin embargo, el deseo de entrar en una talla 36 le provocó una bulimia que le obligó a encontrar una nueva salida: de modelo convencional a modelo de tallas grandes.

Hoy su carrera como modelo curvy va viento en popa, pero en los últimos años una subida de peso también le hizo replantearse su alimentación y buscar un peso saludable. El método que eligió fue una dieta cetogénica de la mano de PronoKal, con el que ya ha perdido 10 kilos en dos meses.

En qué consiste el método de Marisa Jara

"Llevo un tiempo pensando que necesito estar en un peso saludable porque hago cualquier cosa y me canso muchísimo y yo creo que el peso tiene que ver", confesaba la modelo en su perfil Instagram.

Según datos publicados por la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), más del 60% de las personas con sobrepeso u obesidad refieren experimentar cansancio diario, afectando notablemente su bienestar general y desempeño en actividades cotidianas.

Es precisamente este motivo el que obligó a la modelo a bajar de peso y el método escogido fue PronoKal, un método médico y científico de pérdida de peso que consiste en una dieta cetogénica basada en proteínas de alto valor biológico.

La dieta cetogénica, o más conocida como 'keto', es uno de los métodos de pérdida de peso más populares a día de hoy. Se trata de un régimen elevado en grasas y muy baja en carbohidratos, que simula el estado metabólico que induce un ayuno prolongado.

Sin embargo, el enfoque de la dieta 'keto' de Marisa Jara es diferente al tradicional: se trata de una dieta cetogénica muy baja en grasas combinada con actividad física y supervisión médica, "la única que ha demostrado su eficacia y seguridad", explican en la página web de PronoKal.

Además, el método escogido por la modelo es normoproteica, es decir, aporta la cantidad justa de proteínas que el cuerpo necesita.

Imagen de dos fotos del peso de Marisa Jara. marisajarab

Dicho de otra forma, es una dieta que, en lugar de basarse en un consumo muy alto de grasas, se centra en un aporte controlado y suficiente de proteínas de alto valor biológico, con una restricción muy marcada de carbohidratos y grasas.

Este planteamiento, cuando se sigue bajo supervisión médica, puede tener grandes beneficios. La propia Marisa Jara tiene el primero: bajar 9,8 kilos de peso. Comenzó el plan con 88,4 kilos y su último peso es 78,6 en el mes de junio.

Esta bajada de peso se da, principalmente, gracias a las proteínas. Al mantener la ingesta proteica adecuada mientras el organismo utiliza su propia grasa como fuente de energía, se favorece una pérdida de peso rápida desde la masa grasa y no tanto desde la masa muscular.

La cetosis inducida reduce el apetito y facilita el control de la ingesta calórica sin una sensación intensa de hambre, algo que destaca la modelo en una de sus historias publicadas en Instagram.

Para integrar esta dieta, la alimentación se basa sobre todo en preparados proteicos del propio programa, batidos, cremas, tortillas o barritas, combinados con verduras muy bajas en carbohidratos, como espinacas, acelgas, lechugas, pepino o brócoli.

Temporalmente, se eliminan los alimentos ricos en hidratos de carbono como el pan, pasta, arroz, patatas, legumbres y dulces, así como las frutas y los lácteos azucarados, y se limita de forma importante la grasa añadida y el alcohol.

Un día típico en esta etapa podría consistir en un batido proteico con café solo para desayunar, un snack proteico a media mañana, una comida con un preparado tipo tortilla junto a una ensalada de hojas verdes aliñada solo con limón, otra toma proteica a media tarde y por la noche una crema proteica acompañada de verduras al vapor.

A medida que se avanza en el programa, los sobres se van sustituyendo por alimentos naturales ricos en proteínas como pescado, pollo o huevo, y en fases posteriores, se reintroducen las frutas, cereales integrales y grasas saludables.

Sin embargo, a pesar de la efectividad del programa para la modelo, tiene una serie de inconvenientes.

Inconvenientes del método de Marisa Jara

Aunque el método PronoKal puede resultar eficaz para perder peso en poco tiempo, tiene una serie de desventajas. Al ser una dieta muy restrictiva, sobre todo en su primera fase, puede provocar cansancio, estreñimiento, dolor de cabeza o mal aliento como consecuencia de la cetosis.

Los productos los aportan la propia firma de PronoKal, y, muchas veces, la monotonía de tomar sobres y comer muy pocos alimentos naturales puede generar aburrimiento o dificultades para mantener la adherencia si no se tiene un acompañamiento cercano.