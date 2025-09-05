Vikika Costa, entrenadora: "Para conseguir un abdomen definido no hace falta hacer 200 abdominales"
De acuerdo con la experta, el déficit calórico es un proceso necesario para perder la grasa corporal acumulada, como la del abdomen.
Uno de los procesos más comunes del envejecimiento es la pérdida de masa muscular y su reemplazo por grasa. Este fenómeno, llamado sarcopenia, comienza alrededor de los 30 años y se acelera con el tiempo, lo que puede afectar la fuerza, la movilidad y el metabolismo
La zona del abdomen es una de las más perjudicadas, de hecho, muchas mujeres notan un aumento en la acumulación de grasa alrededor de esta área después de la menopausia, incluso cuando el peso sigue siendo el mismo.
Con el fin de reducir y detener este proceso, los abdominales son el ejercicio más popular; sin embargo, cada vez más expertos inciden en que ni mucho menos, son el secreto para un abdomen plano. Según la entrenadora Vikika Costa, "hay que seguir una dieta personalizada y un entrenamiento diario".
La clave para un abdomen definido según la experta
“Para tener abdominales, no hay que hacer más abdominales. Hay que seguir una dieta adecuada y personalizada, y un entrenamiento diario. No se trata de pasar tres horas en el gimnasio; con 50 minutos bien hechos es suficiente”, explica la entrenadora en sus redes sociales.
Ningún ejercicio por sí solo puede eliminar la grasa localizada. Según la ciencia, el cuerpo quema grasa de forma general y, aunque se fortalezca el músculo de esa zona específica, eso no implica que vaya a cambiar su composición.
Lo que sucede cuando hacemos abdominales es que fortalecemos los músculos del core: los rectos abdominales, los oblicuos, el transverso abdominal, entre otros. Esos músculos se vuelven más fuertes y, con el tiempo, pueden desarrollarse y marcarse.
Sin embargo, si hay una capa de grasa por encima de ellos, ese desarrollo muscular no será visible. Por este motivo, "por muchos abdominales que hagas, si no estás en déficit calórico, no vas a adelgazar", explica el entrenador Juan Antonio Martín.
Por eso, una de las claves para tener un abdomen plano, según Vikika Costa, es el déficit calórico, es decir, la situación en la que se consume menos energía (calorías) de la que se necesita para el funcionamiento diario del cuerpo.
Cuando el cuerpo entra en déficit calórico, empieza a utilizar sus reservas energéticas, es decir, la grasa almacenada, como fuente de energía, lo cual contribuye a un adelgazamiento general.
Eso sí, como advierte la entrenadora, es importante hacerlo con mesura. "No te pases, o perderás músculo y energía", la clave está en un plan ajustado a tus necesidades, mejor de la mano de un profesional.
Sin embargo, este no es el único secreto para un abdomen plano, explica Costa, sino que son necesarias otras premisas.
- Alta ingesta de proteínas. Las proteínas son clave para un abdomen plano porque aumentan la saciedad, lo que ayuda a reducir la ingesta de calorías, y preservan la masa muscular magra durante la pérdida de peso.
Según indica Costa, lo ideal es 1,2–1,8 g por kilo de peso corporal al día para mantener la masa muscular.
- Entrenamiento de fuerza. Aumenta la masa muscular y el metabolismo, lo que ayuda a quemar grasa de forma más eficiente, tanto en reposo como durante el ejercicio.
- Saciedad inteligente. Ayuda a reducir la ingesta calórica excesiva y a controlar el peso corporal, lo cual es esencial para la pérdida de grasa abdominal.
"Prioriza verduras, frutas, legumbres, proteínas magras y alimentos con fibra", escribe Costa en sus redes sociales.
- Flexibilidad. A pesar de la importancia de organizar las comidas, la experta aconseja "dejar margen para los imprevistos, planes sociales o caprichos. Si es demasiado estricto, no dura".
- Gestión del sueño y del estrés. Dormir mal y el estrés elevado dificultan la pérdida de grasa.
- Constancia. Es fundamental mantener el déficit sostenido en el tiempo, no buscar la dieta perfecta. "Tener un plan adaptado a tus necesidades te ayudará a conseguirlo de manera natural y a lo largo del tiempo".