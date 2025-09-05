Vikika Costa, entrenadora: "Para conseguir un abdomen definido no hace falta hacer 200 abdominales"

Uno de los procesos más comunes del envejecimiento es la pérdida de masa muscular y su reemplazo por grasa. Este fenómeno, llamado sarcopenia, comienza alrededor de los 30 años y se acelera con el tiempo, lo que puede afectar la fuerza, la movilidad y el metabolismo

La zona del abdomen es una de las más perjudicadas, de hecho, muchas mujeres notan un aumento en la acumulación de grasa alrededor de esta área después de la menopausia, incluso cuando el peso sigue siendo el mismo.

Con el fin de reducir y detener este proceso, los abdominales son el ejercicio más popular; sin embargo, cada vez más expertos inciden en que ni mucho menos, son el secreto para un abdomen plano. Según la entrenadora Vikika Costa, "hay que seguir una dieta personalizada y un entrenamiento diario".

La clave para un abdomen definido según la experta

“Para tener abdominales, no hay que hacer más abdominales. Hay que seguir una dieta adecuada y personalizada, y un entrenamiento diario. No se trata de pasar tres horas en el gimnasio; con 50 minutos bien hechos es suficiente”, explica la entrenadora en sus redes sociales.

Ningún ejercicio por sí solo puede eliminar la grasa localizada. Según la ciencia, el cuerpo quema grasa de forma general y, aunque se fortalezca el músculo de esa zona específica, eso no implica que vaya a cambiar su composición.

Lo que sucede cuando hacemos abdominales es que fortalecemos los músculos del core: los rectos abdominales, los oblicuos, el transverso abdominal, entre otros. Esos músculos se vuelven más fuertes y, con el tiempo, pueden desarrollarse y marcarse.

Sin embargo, si hay una capa de grasa por encima de ellos, ese desarrollo muscular no será visible. Por este motivo, "por muchos abdominales que hagas, si no estás en déficit calórico, no vas a adelgazar", explica el entrenador Juan Antonio Martín.

Por eso, una de las claves para tener un abdomen plano, según Vikika Costa, es el déficit calórico, es decir, la situación en la que se consume menos energía (calorías) de la que se necesita para el funcionamiento diario del cuerpo.

Cuando el cuerpo entra en déficit calórico, empieza a utilizar sus reservas energéticas, es decir, la grasa almacenada, como fuente de energía, lo cual contribuye a un adelgazamiento general.

Eso sí, como advierte la entrenadora, es importante hacerlo con mesura. "No te pases, o perderás músculo y energía", la clave está en un plan ajustado a tus necesidades, mejor de la mano de un profesional.

Sin embargo, este no es el único secreto para un abdomen plano, explica Costa, sino que son necesarias otras premisas.