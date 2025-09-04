Es muy sencillo: el truco con papel de aluminio que consigue revivir y hacer crecer tus plantas

Los trucos caseros existen desde hace siglos. Aunque ahora con las redes sociales sea mucho más sencillo acceder a ellos, la realidad es que ya hace años se empleaban, cuando la falta de tecnología y productos comerciales llevó a las personas a desarrollar remedios que, sorprendentemente, aún son útiles hoy en día.

De todos ellos, los de jardinería son los más populares. Desde las cáscaras de huevo hasta los posos de café, desde hace años las personas buscan recursos y remedios para solucionar problemas como el drenaje, la falta de nutrientes o las plagas en las plantas.

Uno de los últimos en invadir las redes sociales es el uso del papel de aluminio en las macetas. Según expertos en jardinería, este truco ayuda a proteger las plantas de plagas rastreras, como hormigas o babosas, y contribuye a mantener la humedad del sustrato por más tiempo.

Para qué sirve el papel de aluminio en las plantas

El papel de aluminio es un básico en las casas de España. Sirve para envolver y conservar alimentos, protegiéndolos de la humedad, el aire y la luz, además de para hornear, asar y mantener los alimentos calientes o fríos.

Sin embargo, más allá de sus usos tradicionales, el papel de aluminio puede tener otro fin, como cuidar las plantas. Una de sus principales ventajas es su capacidad para reflejar la luz solar.

Cuando colocamos papel de aluminio alrededor o en la superficie de la maceta de nuestras plantas, el aluminio redirige la luz hacia las hojas inferiores y los tallos que normalmente quedarían en la sombra, ayudando a que la planta aproveche mejor la radiación solar.

Esto resulta especialmente útil en interiores, balcones o espacios donde la luz natural es limitada, ya que contribuye a un crecimiento más uniforme y vigoroso en la vegetación.

Otro aspecto importante es su función como barrera física contra plagas. El brillo del papel aluminio actúa como un elemento disuasorio para ciertos insectos, como pulgones o moscas, que se ven repelidos por los reflejos intensos.

Es algo que también sucede con los discos. Muchas personas colocan CDS en sus plantas, ya que su superficie reflectante emite destellos de luz que deslumbran y ahuyentan a las aves y otros animales que podrían comerse los frutos.

Imagen de una planta.

El papel de aluminio es mucho más sencillo de usar. Solo tiene que colocarse en la base de la maceta y esto también contribuirá a que algunos insectos no puedan trepar con facilidad hacia los tallos y hojas.

Al reducir la presencia de estas plagas, se limita también la necesidad de recurrir constantemente a pesticidas químicos u otro tipo de soluciones, lo que favorece un ambiente más sano.

El papel de aluminio también desempeña un papel interesante en la regulación térmica. Debido a sus propiedades reflectantes, este truco puede ayudar a mantener la tierra más fresca en climas cálidos, evitando que el sustrato se caliente en exceso bajo la incidencia directa del sol.

Esto resulta beneficioso para especies sensibles al calor en sus raíces, puesto que un exceso de temperatura en el sustrato puede afectar a la absorción de agua y nutrientes.

Además de estos beneficios prácticos, el papel de aluminio también puede servir para optimizar la humedad. Si se coloca sobre la superficie del sustrato, actúa como una especie de cubierta que reduce la evaporación excesiva de agua, ayudando a mantener la tierra húmeda durante más tiempo.

Esto no solo ahorra agua, sino que también reduce la frecuencia de riego, un detalle útil en épocas de sequía, para quienes no pueden atender constantemente su jardín o, incluso, para aquellos días que vayamos a estar fuera de casa o de vacaciones.