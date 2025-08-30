El restaurante favorito de Nuria Roca (53) está en Cádiz y con vistas al mar: "Lo que sucede dentro es un espectáculo"

La gastronomía de Cádiz es una de las más singulares y valoradas de toda Andalucía. En estas tierras, la cocina se nutre de una rica fusión entre los productos del mar y los de la tierra, con una marcada influencia de diversas culturas que han dejado huella en su recetario. Delicias como el pescaito frito, la tortilla de camarones, el atún rojo de almadraba o platos con verduras de la huerta como las tagarninas, son solo algunos ejemplos de su variada oferta culinaria.

Esta riqueza gastronómica está profundamente condicionada por la geografía gaditana: marismas, salinas, arrozales y kilómetros de litoral donde la pesca y el marisqueo son protagonistas. En este entorno privilegiado se encuentran municipios con gran encanto como Chiclana de la Frontera, destino elegido recientemente por la presentadora Nuria Roca. Allí se ubica uno de sus restaurantes favoritos: Alevante.

Este exclusivo espacio gastronómico, dirigido por el reconocido "chef del mar", Ángel León, fue la elección de la presentadora para disfrutar de una comida en familia y descubrir la creatividad marina que define la carta del chef gaditano.

Ubicado en el hotel Gran Meliá Sancti Petri, en plena playa de la Barrosa, Alevante cuenta con dos estrellas Michelin y dos Soles Repsol, siendo uno de los templos gastronómicos más destacados del sur de España. Aunque Ángel León es el alma creativa del proyecto, el día a día del restaurante lo lideran los chefs Cristian Rodríguez y Alan Iglesias, junto al sumiller Juan Carlos Hernández y el jefe de sala Ricardo García.

Durante su visita, Nuria Roca compartió en redes sociales algunos de los platos que más le sorprendieron como las icónicas tortillitas de camarones, elaboradas con harinas de garbanzo y trigo y agua de mar.

Nuria Roca muestra las tortillitas de camarones de Alevante.

Acompañó la imagen con una frase que resume a la perfección la experiencia que se vive en Alevante: "Empieza el espectáculo...". Tampoco faltó el célebre jamón del mar, una creación a base de ventresca de atún curada que emula en textura y presentación al jamón ibérico.

Todo apunta a que la presentadora y su familia optaron por el menú degustación: "Un oleaje de sensaciones". Esta es una propuesta de gran formato que incluye cuatro aperitivos, once platos y seis postres, con un precio de 175 euros sin maridaje.

Todo un recorrido gastronómico a través del paladar y por la costa gaditana que incluye platos como: erizo y queso Papoyo, hueva lisa presentada como flan, ostiones acompañados de su propio agua, calamar en adobo, pescado del día envuelto en hoja de higuera, pescadilla a la Bilbaína... También dulces únicos como: atún con chocolate, la soja del mar, chucherías del Atlántico o tosta de la marisma, entre otros.

Una parada imprescindible para quienes busquen saborear el territorio a través de una cocina única, que emociona desde el primer bocado y que confirma por qué la gastronomía gaditana sigue siendo un referente dentro y fuera de Andalucía.