Montse Cespedosa, exbanquera: "Los bancos ofrecen hipotecas fijas al 1,65%, pero ojo con la letra pequeña"

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en España se ha encarecido un 12,2% interanual en el primer trimestre de 2025, lo que representa la mayor subida desde 2007. El precio medio del metro cuadrado es de 2.471 € para la vivienda usada y de 3.028 € para la nueva.

Estos precios son precisamente los que obligan a los españoles a recurrir a las hipotecas. De acuerdo con los datos, son la principal forma de financiar la compra de una vivienda y solo en mayo de 2025 se constituyeron 42.274 hipotecas sobre viviendas en España, un 54,42% más que el año anterior.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchos de estos préstamos tienen letra pequeña. Según la exbanquera y bróker hipotecaria, Montse Cespedosa, las hipotecas con tipos de interés muy bajos, como a 1,65%, obliga a los clientes a aceptar una serie de vinculaciones con la entidad bancaria.

El problema de las hipotecas con intereses bajos

Tal y como explica Montse Cespedosa en su vídeo de YouTube, los préstamos con un interés medio cercano al 2% constituyen uno de los productos financieros más interesantes de las últimas décadas.

Según explica, este tipo de préstamos aseguran una cuota estable durante toda la vida del crédito, que suele oscilar entre los 25 y 30 años, y permite a las familias planificar con antelación sus finanzas domésticas sin temor a los vaivenes del euríbor.

En un contexto de inflación, por ejemplo, una hipoteca fija al 2% no solo protege frente a los cambios del mercado, sino que puede considerarse una oportunidad que difícilmente se repetirá a corto plazo.

Sin embargo, no todo es tan bonito. Según Cespedosa, las hipotecas fijas al 1,65% esconden una letra pequeña que obliga a los clientes a aceptar una serie de vinculaciones con la entidad bancaria.

Para disfrutar de ese 1,65%, es necesario domiciliar la nómina y contratar productos adicionales como el seguro de hogar, seguro de vida o incluso una protección de pagos. En caso de no cumplirse estas condiciones, el interés sube hasta el 1,75%.

Aun así, la experta considera que incluso un 1,75% fijo sigue siendo una oferta muy atractiva, sobre todo en operaciones de importe elevado, superiores a los 200.000 euros.

Montse Cespedosa, exbanquera, habla sobre los tipos de hipoteca.

Según comenta, hipotecas entre el 1,75% y el 2,20% constituyen una excelente oportunidad para quienes buscan seguridad financiera, dado que aseguran cuotas asumibles y predecibles durante décadas.

Firmar una hipoteca con estas condiciones, explica, supone blindarse ante posibles repuntes de los tipos de interés en un futuro, algo que no ofrecen ni las hipotecas variables ni las mixtas a corto plazo.

De hecho, Cespedosa desaconseja de manera rotunda las hipotecas variables, que dependen de la evolución del euríbor, así como las mixtas con plazos reducidos, ya que pueden generar sorpresas a largo plazo.

Únicamente considera interesante la modalidad mixta a 10 años para perfiles concretos, normalmente personas con ingresos estables y capacidad de asumir riesgos en un futuro. En cambio, para las mayorías de los hogares, el tipo fijo es la fórmula que ofrece mayor tranquilidad.