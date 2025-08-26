Beatriz Magro (38), empresaria, revela la clave de su éxito: "Todas las mujeres que conocía habían renunciado a su vida laboral"

En una reciente entrevista con Jaime Cabezas para el canal Media Power, Beatriz Magro, fundadora y CEO de Komvida, ha compartido con franqueza su visión sobre el emprendimiento femenino, la resiliencia empresarial y los desafíos de liderar una compañía innovadora en un mercado competitivo.

"Las mujeres somos el 50% de la población. ¿Por qué no somos 50-50 en el mundo del emprendimiento?", cuestiona Magro desde el inicio de la conversación, para luego apuntar al origen del problema: la infancia y la falta de referentes femeninos.

Según la emprendedora, en ciudades grandes como Madrid, algunas niñas pueden soñar con ser pilotos o empresarias porque ven mujeres desempeñándose en esos roles, pero en municipios más pequeños, la realidad es distinta: "Una niña nunca se ha montado en un avión ni ha visto a un piloto".

Magro reflexiona, además, sobre la importancia de que las niñas tengan modelos a seguir diversos: desde bomberos hasta empresarias, hombres y mujeres. Su experiencia personal confirma la dificultad de avanzar sin referentes claros.

De hecho, Beatriz relata, tras quedar embarazada, cómo vivió el desafío de conciliar la ambición profesional con la maternidad: "Miré a mi alrededor y todas las mujeres que conocía habían renunciado a su vida empresarial o laboral para criar a sus hijos. Las pocas empresarias que conocía, no tenían esta faceta pública".

Asimismo, la CEO de Komvida apunta que la salud y el bienestar son pilares de su visión empresarial. "Nos han hecho creer en la dieta mediterránea, eso de una copita de vino al día, esto es falso, te hace daño", señala.

Por ello, la empresa se ha centrado en ofrecer opciones saludables y accesibles, con un producto pensado para el bienestar sin sacrificar el sabor.

El camino hacia el éxito, sin embargo, no ha sido sencillo. Magro relata los meses de esfuerzo necesarios para que Komvida entrara en otras marcas conocidas, como Starbucks: "Tocamos las puertas de Starbucks, y nos dijeron: no vais a entrar porque no tenéis certificación IFS. 9 meses después entramos. Y no solo es entrar. ¿Cuántas marcas entran que no duran un año?".

Magro enfatiza que el éxito de un emprendedor se basa en la resiliencia, la capacidad de concentración y el autocuidado: "Un empresario de éxito es gente muy resiliente, yo tengo como 10 ideas de negocio al día, pero me tengo que agarrar a la silla".

"Parte del éxito ha sido la capacidad de foco. Tienes que poner el foco en que quieres ganar dinero, en cómo quieres hacerlo… y el autocuidado, que tampoco se habla mucho y es fundamental", añade.

Además, destaca la importancia de contar con un equipo sólido tanto dentro como fuera de la empresa: "Obviamente, esto no lo hago sola. Yo tengo un equipazo en Komvida, y claro está, en casa también, que me sustenta para poder estar donde estoy".