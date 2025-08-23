No lo tires a la basura: el abono casero considerado como 'oro marrón' para revivir tus plantas y hacer que crezcan

Cuidar de las plantas del hogar no es una tarea sencilla. Aunque a simple vista no lo parezca, cada especie tiene necesidades específicas de luz, agua, suelo y temperatura que deben ser atendidas para su correcto desarrollo.

Son precisamente todos estos motivos, añadidos a las plagas, enfermedades y cambios en el entorno, los que explican la infinidad de abonos y fertilizantes que hay en el mercado para cuidar correctamente las plantas: compost, verde, guano, ecológico, orgánico...

Sin embargo, y a pesar de la gran variedad, cada vez más expertos optan por las soluciones caseras. Residuos orgánicos que se pueden reutilizar y que aportan diferentes beneficios a las plantas, sin químicos agresivos y sin gastar dinero. Uno de los más populares es el agua de las lentejas.

El agua de las lentejas para las plantas

El agua de las lentejas, así como los posos de café o las cáscaras de huevo, es un recurso natural cada vez más valorado dentro del cuidado de las plantas, ya que es una fuente accesible y sostenible de nutrientes y compuestos que pueden estimular el crecimiento vegetal.

Cuando las lentejas se ponen a remojo, liberan al agua una gran parte de sus componentes, entre los que destacan aminoácidos, vitaminas, minerales y sobre todo fitohormonas como las auxinas y giberelinas.

Estos dos compuestos son conocidos por su papel fundamental en la división celular, el alargamiento de los tallos y el desarrollo de raíces.

Cuando se liberan al agua, lo convierten en un fertilizante líquido natural y un promotor del enraizamiento sumamente efectivo, que puede reemplazar en cierta medida los productos químicos del mercado.

Uno de los mayores beneficios del agua de lentejas es su capacidad para estimular la germinación y fortalecer las raíces en etapas tempranas del desarrollo de la planta.

El contenido de auxinas favorece la formación de nuevas raíces, lo cual permite a la planta ampliar su superficie de absorción de agua y nutrientes en el suelo, lo que también provoca una mayor resistencia a condiciones adversas.

Imagen de unas lentejas a remojo.

De igual manera, el aporte de minerales de las lentejas, como el fósforo, hierro y magnesio, contribuye a la formación de clorofila (el pigmento de color verde que absorbe la luz solar o artificial), al transporte de energía y al equilibrio general.

Además de su efecto en la raíz, el agua de lentejas puede mejorar el desarrollo de la planta. Las giberelinas presentes en el agua puede formar tallos más fuertes y hojas de mayor tamaño.

Cómo usar el agua de lentejas

A diferencia de los fertilizantes artificiales que pueden aportar nutrientes de manera abrupta y desequilibrada, el agua de lentejas actúa de forma más suave y progresiva, sin riesgo de sobre fertilización ni acumulación.

El uso de este recurso es muy sencillo. Para realizarlo, simplemente tenemos que poner a remojar las lentejas en agua durante, al menos, 12 horas.

Una vez transcurrido el tiempo, vamos a colar las lentejas y quedarnos únicamente con el agua, con el que regaremos nuestras plantas. Es un recurso muy útil, ya que las legumbres que hemos apartado se pueden consumir perfectamente.

De hecho, remojar las lentejas durante 12 horas reduce el tiempo de cocción, mejora su textura y sabor, y ayuda a reducir los gases intestinales al disminuir la cantidad de oligosacáridos, compuestos difíciles de digerir para algunos

La solución no es solo beneficiosa para las plantas, sino que si consumimos las lentejas previamente remojadas, también será beneficioso para nosotros.

Se recomienda usar el agua de lentejas cada 2-4 semanas, o cuando notemos que las plantas necesitan un impulso extra de nutrientes, según los expertos.